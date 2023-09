Al que se le acabo el corrido, para seguir beneficiando al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con amparos, es al juez Faustino Gutiérrez Pérez, a quien sin decirle agua va, pues fue removido de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal a juez penal en Matamoros, por lo que ahora solo se encargara de los juicios penales federales de delincuentes que le sean presentados por la Fiscalía General de la Republica.

Esto después de que el tribunal federal dejara sin insubsistente el amparo al ex mandatario, contra la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que fuera otorgado por Gutiérrez Pérez, indebidamente al no respetar el procedimiento en el juicio interpuesto por la defensa del panista.

Pues bien como dicen que a todo santo se le llega la hora y así sucedió con este juez, que ya anteriormente había sido señalado de ciertos procedimientos, que dejaban mucho que desear, ya que era un secreto a voces como este juez estaba a la disposición del ahora ex mandatario para aplicar la ley según les conviniera, beneficiando con ello al ex gobernador prófugo de la justicia, quien no podrá pisar tierras mexicanas, sin el riesgo de ser detenido, de ahí la urgencia de que el dirigente panista Marko Cortes le consiga alguna candidatura pluri, para blindarlo con el fuero federal.

Pero siguen las malas noticias para ex cabecistas, como el ex secretario de educación Mario N, quien fue vinculado a proceso por los delitos de Peculado y Ejercicio Ilícito de Servicio Público, al haber realizado un convenio de prestación de servicios con una aseguradora en favor de un tercero, sin contar con las facultades para ello, lo que significó un desvió de recursos públicos por más de 8 millones de pesos de la Secretaria de Finanzas de Tamaulipas.

Ante las contundentes pruebas, pues el indiciado deberá presentarse a firmar cada quince días ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, no podrá salir del país, por lo que deberá entregar sus documentos migratorios ante la Unidad de Seguimiento de Causas, no podrá acercarse a la Secretaria de Educación en Tamaulipas ni podrá acercarse a la denunciante por el tiempo que dure el proceso.

Mientras tanto, fue la alcaldesa Carmenlilia Canturosas que afirmo que su hermanito Carlos no dejara al partido Morena para buscar una candidatura por Movimiento Ciudadano, si bien figura para ser candidato a la senaduría por Tamaulipas, no hay planes para que este se vaya a otro partido.

Por lo que, si otra cosa no sucede, ella estaría buscando la reelección y su manito pues buscaría la candidatura a la senaduría por el partido guinda, todo para respaldar el proyecto político del gobernador Américo Villarreal.

Y es que los hermanitos Canturosas pues le está apostando a que, son bien vistas las aspiraciones del ex alcalde de Nuevo Laredo por el buen papel desempeñado durante su trienio, y su ascendente carrera política cuyo único pecado, fue toparse en el camino con la ambición desmedida del señor de los cuernos, quien se encargó de convertir a Carlos Canturosas en un perseguido político, pero ya superado ese capítulo y con toda la libertad para trabajar, pues se prepara para buscar una candidatura, pero no por Movimiento Ciudadano, partido con el que no tiene ningún acercamiento, ya que según la alcaldesa de Nuevo Laredo, tanto ella como su hermano Carlos son aliados del gobernador de Tamaulipas, por lo que no hay otro partido para ellos que Morena así de simple.

Por otro lado, iniciaron las autoridades de Matamoros, encabezadas por Mario López, el mes patrio con la entrega de 19 nuevas unidades, modelos 2024, adquiridos con recursos propios, 17 de los cuales que serán incorporadas a los trabajos de recolección de basura, para lo que fueron acondicionadas para recolectar hasta 5 toneladas de basura cada una, y los otros 2 serán destinados al área de servicios públicos.

Con el nuevo equipo se busca lograr la cobertura del 100 por ciento en la recolección de basura en Matamoros.

Por otro lado vaya bienvenida que le están dando los diversos grupos políticos al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, que hasta ha sido objetivo de encuentros tanto en Ciudad Victoria como en la Zona Sur de Tamaulipas, pero dichos encuentros han participado pesos pesados de la vida política del estado, sobre todo del Partido Verde y del mismo Morena, en lo que todo parece indicar hacia donde se inclina la balanza y la influencia que podría tener el ex mandatario en el 2024, y lo que esto podría significar para los contrarios.

Por lo pronto, Geño disfruta de su libertad y de eventos que se proyectan se estarían organizando en su honor, como una rodada en la que el ex mandatario seria el invitado de honor:

Uno de los que expresaron su beneplácito por su liberación y regreso a Tamaulipas, fue el actual gobernador Américo Villarreal, quien enfatizo que Eugenio tiene un espacio en la política, pero solo el decidirá su participa, por lo que en su momento se sentaran a platicar.

Américo Villarreal mantiene desde muchos años atrás una buena relación con el ex mandatario, desde la época de sus padres y sus abuelos, incluso fue funcionario de su administración, por lo que el gobernador le estuvo dando seguimiento a la situación que enfrentaba Hernández Flores hasta su liberación, al desecharse los señalamientos en su contra.