Un Tribunal colegiado confirmó que el amparo a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas acusado de delitos como crimen organizado y otros, no se otorgó cumpliendo la ley y determinó reactivar la orden de aprehensión en su contra.

Los argumentos de los magistrados fueron que nunca se tomó en cuenta a la parte acusadora, al Ministerio Público federal en este caso y que es quien tiene las carpetas de investigación en su contra, es decir, el juzgador sospechosamente (o por ignorancia que sería peor) fue parcial y por cuestiones que extrañas le creyó ciegamente en Cabeza de Vaca, ahora tendrá que revisar las carpetas de investigación a fondo y determinar lo procedente pero, mientras tanto, la Fiscalía puede detener al exgobernador.

De la resolución la Fiscalía General de la República (FGR), festinó que el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, bajo la ponencia del Magistrado Mauricio Fernández De la Mora, haya revocado la sentencia que le había concedido amparo a Francisco Javier “G”, ex Gobernador de Tamaulipas ya que con esa nueva sentencia se deberá reponer el aludido juicio de amparo, manteniéndose vigente la orden de aprehensión en contra de dicho ex Gobernador.

Lo realmente ofensivo en este desgarriate judicial que se traen en los tribunales federales federales es que el ritmo de sus acciones no permitido la justicia para el pueblo de Tamaulipas que fue saqueado a más durante toda la administración pasada.

Como igual resulta grosero que la decisión puesta a revisión por el Tribunal federal también haya sido tomada por el Juez que apenas antier decidió amparar otra vez a Cabeza de Vaca para que el gobierno lo siga protegiendo con escoltas, armas y vehículos que requiere más el pueblo que el exmandatario en fuga ya que este vive en los Estados Unidos.

Y si, por supuesto que Cabeza de Vaca tenía que salir a decir su veldá, ahora afirma que todo es de procedimiento, de formalidades, casi como si la Fiscalía General de la República en su presentación ante el juez lo fuera a felicitar por todas las sospechas de saqueo que existen en su contra y hasta ahora.

“No contentos con su burda persecución política, mienten nuevamente. La resolucion emitida SOLAMENTE privilegia que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

“La Fiscalía formuló agravios en dos ocasiones y ambos fueron insuficientes; ahora tendrá una tercera oportunidad distinto de lo que a los justiciables otorgan.

“El tiempo y la ley me han dado una y otra vez la razón. Y ésta, no será la excepción. A diferencia de la Fiscalia nosotros respetamos el sentir y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Ni me doblo, ni me vendo”, dijo el exmandatario en su cuenta de twitter.

Por supuesto, Cabeza sigue haciéndose el loquito, juega su mejor papel que es el de víctima y aunque reconoce que el Juez que a todas sus peticiones les da la razón no hizo lo que la ley le mandataba todavía habla como si fuera la decencia encarnada.

Obviamente, el tiempo y sus pecados lo van alcanzando, se le está acercando el día de ser llamado a cuentas, por eso es que no pone un pie en el país, por eso es que sigue prófugo, sigue a salto de mata…

EXHORTA GOBIERNO A MOTOCICLISTAS A CUMPLIR CON NORMAS… La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), exhorta a los usuarios de motocicletas a mantener la documentación de las unidades dentro de lo establecido en el marco legal, a fin de evitar sanciones posteriores.

Esto con el objetivo de prevenir y atender delitos que involucran este medio de transporte, así como regular el parque vehicular en lo referente a este medio.

Para ello la SSPT implementa operativos a lo largo de la entidad ,que permiten identificar a las unidades que no cumplen con lo establecido.

Estas acciones garantizan la certeza de los vehículos, además de detectar unidades con reporte de robo e identificar a los responsables de diferentes actos delictivos, en los que se han empleado motocicletas como medio de transporte.

PRESENTAN VIDA UAT EN CAMPUS VICTORIA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió el evento “Vida UAT” y dio la bienvenida a los nuevos estudiantes que se integran a los diferentes planteles del Campus Victoria.

En el evento realizado en el Gimnasio Multidisciplinario, el rector Guillermo Mendoza estuvo acompañado de titulares de las facultades, unidades académicas y escuelas, para exponer toda una gama de oportunidades que la UAT ofrece a sus estudiantes para lograr sus metas y sueños.

En ese contexto, explicó a los jóvenes que el programa Vida UAT es una nueva manera de experimentar la formación universitaria, que va a enriquecerse con una serie de actividades extraescolares que estarán disponibles para que las aprovechen y disfruten.

“Para eso están aquí; están para aprender, para vivir experiencias. En ese sentido, hay que aprovecharlo al máximo. Van a conocer a muchas personas con las cuales van a convivir, van a tener experiencias que nunca van a olvidar. Aprovechen al máximo la experiencia universitaria”, invitó el contador Mendoza a los estudiantes.

Subrayó el rector que, hacer deporte, cultura, arte y otras actividades además del estudio, deja un importante aprendizaje en los jóvenes.

“Se aprenden cosas que no se aprenden en el salón de clases. Se trata de vivir experiencias fuera del salón que no te da la profesión”.

Añadió que es parte de lo que van a vivir en esta etapa, la cual inician a partir de estas semanas “y la cual les recomiendo aprovechar al máximo, vivirla al máximo, aprovechar todo lo que la Universidad tiene para ofrecerles en todas las actividades”.

Como parte del evento “Vida UAT” se presentó a los estudiantes información sobre los diferentes programas de apoyo con que cuenta la Universidad y se les habló de las becas, los intercambios académicos, la importancia del deporte y las artes para la formación universitaria, entre otros temas.

Posteriormente, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos realizó el recorrido por los espacios y módulos que se montaron para que los alumnos conozcan las diferentes opciones que podrán elegir, como parte del nuevo programa Vida UAT.

Los jóvenes pudieron apreciar y experimentar los entrenamientos de futbol soccer y futbol americano que se expusieron en el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras, así como una exhibición de judo, karate y taekwondo en el antiguo gimnasio de la UAT.

También pudieron apreciar los programas de la Dirección de Cultura y Arte; y conocer el Círculo de Desarrollo Infantil que está a disposición de los alumnos que son padres de familia.

En el marco del evento Vida UAT, se ofreció en el Gimnasio Multidisciplinario la conferencia La inspiración existe, impartida por el escritor, creativo y conferencista, Farid Dieck, quien compartió valiosas reflexiones y herramientas dirigidas a los estudiantes.

Al finalizar la presentación, el rector de la UAT se unió al escenario para compartir con el ponente un intercambio de impresiones sobre la charla y destacar la importancia de la creatividad y la perseverancia en la vida estudiantil y profesional.

