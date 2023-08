Por sí o por no, cada político de cualquier partido, coalición o prospecto a candidato independiente, aprovecha al

máximo su posición en el municipio o distrito ene l cual se mueve, de manera que, el dicho aquel de que un

precavido cuanta por dos, está más vigente que nunca.

Quienes ya no tienen posibilidades de reelección en los cargos que ostentan, aumentan su movilidad para mejorar

punto por punto en las preferencias de los ciudadanos, sabedores que llegará el momento de las encuestas,

decisiones y opciones, por eso, más vale hacer mucho ruido antes de que comience el proceso electoral.

Incluso quienes tratan de incursionar en la política sin tener actividad desde los partidos, creen que sus

posibilidades están intactas y que, en un descuido, con alguna recomendación o apoyo de los manejadores de las

organizaciones políticas, podrían llegar al registro interno y después convertirse en candidatos y estar en las boletas

de la elección más grande de todos los tiempos, la concurrente del 2024.

También comienzan a despejarse las libertades entre los prospectos a cargos públicos, como el caso de la

eliminación de las querellas que había contra la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, situación que

le permitirá recuperar credibilidad al despejarse las dudas sembradas por los adversarios que tuvo en el sexenio

pasado.

Igual debe de suceder con el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, porque en la Fiscalía General de Justicia

mantienen vivas las carpetas de presunta investigación por presuntos cargos administrativos, cuándo en realidad

todo mundo sabe que es asunto político surgido de mentes malévolas que tratan de mantenerse en la política aún

sabedores de que los ciudadanos ya no quieren saber nada de ellos, caso concreto, los de grupo de Reynosa que

se despacharon con la cuchara grande el presupuesto del sexenio anterior.

Respecto por sí o por no, es visible desde cualquier ángulo la intensión de no perder ningún punto de las

preferencias ciudadanas del Alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, ello con el fin de obtener el

respaldo del partido al que pertenece para ir en busca de una posición Legislativa de cualquier tamaño, bajo la

premisa de que hay de todas, senadurías, diputaciones federales y diputaciones locales y de estas últimas las de

mayoría y hasta las plurinominales.

No es fortuito, aunque sí lógico, que, con los Informes de los presidentes municipales en puerta, se deba aprovechar

el escenario para mejorar en preferencias de los ciudadanos, quien podrían responder en automático el nombre de

aquellos prospectos a cargos de elección popular y que, los partidos puedan darse cuenta de que, hay opciones de

valor y que generarán votos suficientes para el triunfo.

También puede suceder que, a la hora de la verdad, cuando se construyan las fórmulas de candidatos, en caso de

que las candidaturas para la alcaldías se consideren flojas, podrán colgarlas de las candidatura a Diputados o

Senadores y de es amanera garantizar que haya votos en cascada para afianzar triunfos electorales en las

diferentes regiones de la entidad.

Un ejemplo, a lo mejor para que gane sin problemas la presidencia municipal de Tampico la Diputada Úrsula

Salazar Mojica, tiene que invitarse a la secretaria del Trabajo, Olga Sosa Ruiz para que vaya como candidata a la

diputación federal por ese mismo lugar y que, el candidato a Diputado pudiera salir del equipo de trabajo que tiene

Mónica Villarreal Anaya, podría decirse que la fórmula es suficiente para desplazar al PAN de los cargos electorales

que tiene, con todo y que, el mejor posicionado para la Senaduría sea el alcalde Jesús Nader Nasrallah.

Por sí o por no, el alcalde de Ciudad Victoria, anda más activo que nunca, de la misma forma y por esa misma razón

el Diputado José Braña Mojica está pendiente de las cosas que pasan en la capital de Tamaulipas y que los

ciudadanos consideren que ha realizado bien su chamba y que puede lanzarse por la reelección con el respaldo de

los líderes locales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y la bendición del comité nacional.

Lógico resulta pensar que a cualquier evento político, de gobierno y social, en este último caso, bautizos,

cumpleaños, bodas, divorcios o aniversarios de instituciones, el Diputado Erasmo González Robledo acude sin

pensarlo y a pesar de la chamba que tiene en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión, no vaya suceder que se defina la candidatura de Senador sobre la base de la

percepción que tengan los ciudadanos de los principales municipios de la entidad.

Por sí o por no, el empresario de artículos de limpieza que ya es presidente de su empresa y que quiere ser

presidente municipal de Ciudad Victoria, Jorge García, sigue en los espectaculares que hay por las principales

calles de Victoria y haciéndose de más socios que venden sus productos en las colonias, por tanto, si creen que la

hace su resultado será de ganar ganar y en caso de que no sea candidato, ganará dinero, por tanto, no perderá en

el aspecto económico, pero, será un frustrado político más de la lista.

Por sí o por no, es la frase de hoy