A pesar de estar fuera de tiempo electoral -léase ilegalidad- la clase política mexicana finalmente cayó en el juego presidencial con las corcholatas, queriendo ser auténtico para eliminar la figura del tapado del antiguo Revolucionario Institucional en otros tiempos.

Por “adelantados” se escucharon muchas voces, pero también muchos silencios que, en un momento dado, fueron cómplices de ilegalidades. Aunque se entiende corrían el peligro de “llegar tarde”.

Los tiempos ilegales siguen corriendo y pareciera a nadie importa lo marcado por la Ley Electoral de la elección del 2024, donde la ciudadanía pudiera tener la opción para elegir a un presidente de la República, 500 legisladores federales (algunos locales) y ayuntamientos de la mayoría de las entidades.

Con los puntos de vista particulares por los actores, cada uno de los grupos en disputa (Morena, PT y Verde, por un lado y en el otro extremo PAN, PRI, PRD) argumentan lo propio a la legalidad hasta en la selección de candidatos.

Por el lado del partido presidencial, para la mayoría de los que vivimos como testigos percibimos que los reflectores enfocan a la exjefe del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de las denuncias de Marcelo Ebrard y la complicidad de las otras corcholatas. Incluso se especula que el zacatecano Ricardo Monreal Ávila tiene asegurada la sucesión de Martí Batres (quien sustituyó a Claudia Sheinbaum.

Los que ahora son oposición (PAN, PRI, PRD), parecía tenían rumbo al sendero democrático… Pero sorpresivamente el presidente del Revolucionario Institucional (PRI) anunció desde la tarde del martes, que las encuestas indicaban el triunfo de la panista de origen hidalguense, Xóchitl Gálvez, haciendo olímpicamente a un lado a Beatriz paredes de origen tricolor.

En una entrevista del Grupo Fórmula Noticias, la mañana de este miércoles 30, Ciro Gómez Leyva escuchó decir a Beatriz Paredes “Tú sabes que me gusta la música… pero si no tengo ningún músico en mi orquesta, no soy capaz de interpretar ninguna melodía, aunque sea apasionada a la buena música…”

La tarde noche de este miércoles el Consejo General del Tricolor se reunirá y todo indica que el objetivo es retirar a Beatriz Paredes como candidata, lo que se interpreta por la relación que hace con la música.

De continuar este camino, pareciera que el presidente Manuel López finalmente había dado la instrucción de que la candidata opositora fuera la hidalguense Gálvez, empresaria de origen autóctono.

CINCO VS QUINCE

Los números sin duda son el rompecabezas de muchos, pues generalmente no somos muy doctos en su manejo y menos en los cálculos. No falta quien asegure que el problema es que los números se relacionan con la pereza mental.

El caso es que el subtítulo obedece a que apenas 5 diputados son fieles servidores al gobernador y tiene 15 en contra… en el Congreso Local del Estado Libre y Soberano de Morelos, donde el exfutbolista del América, llegado a gobernador, Cuauhtémoc Blanco sigue dando “palos de ciego”.

Resulta que el exfutbolista no las tiene todas consigo cuando sigue haciendo de las suyas con el dinero de los morelenses, pues solo con su firma autorizaba el cambio de destino del presupuesto. Lo que ya no soportaron los 15 que aprobaron una ley donde siguen autorizando se muevan libremente los recursos… con UN pero.

Los diputados opositores a Cuauhtémoc Blanco decidieron que a partir de diciembre pasado, serían ellos quienes autorizaran el cambio de destino de las partidas presupuestales, argumentando que si había destinado “cinco millones de pesos para la compra de medicamentos, el gobernador los destinara para pavimentar una calle…” Lo que podrá seguir sucediendo, pero ahora con la autorización del Congreso.