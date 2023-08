Primer acto: aparece el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en la mañanera y lo hace en espacio privilegiado, a la hora pico en cuanto al tráfico en redes y medios electrónicos, pero además con noticias que le gustan al presidente, para informarle que el ciclo escolar se puso en marcha sin contratiempos, que se entregaron los libros de texto gratuitos, también más de 50 mil paquetes escolares, que gracias a su gobierno habrá más de un cuarto de millón de jóvenes con becas, pero además lo hacía desde un escenario respaldado por la representante de uno de los proyectos más importantes en cuanto a las promesas del lopezobrdorismo, las Universidades Benito Juárez y desde San Fernando.

Segundo acto: Américo Villarreal Santiago y Marco Batarse Ferrell, coordinadores del movimiento denominado Avanzada, lanzan un video para agradecer el crecimiento que tuvo en Tamaulipas su candidata Claudia Sheinbaum, ambos jóvenes en la política mostraron con evidencias lo que pudieron hacer en la coordinación de la campaña de la Jefa de Gobierno que busca ser la candidata a la presidencia de la República, obvio que lo mostrado será suficiente para hacerla ganar de calle en el Estado, con un agregado, mostraron la capacidad de ambos para lo que se ofrezca si ella resulta ser la elegida como se presume en casi todas las encuestas, o como dicen ellos, para que siga la transformación tiene que ser Claudia.

¿Y cómo se llamará la obra?, de hecho, falta mucho para ver los resultados de ambas situaciones, la presente administración apenas comienza, pero hay algo que no tiene vuelta de hoja, la fuerza política del Estado está concentrada en un solo lugar, de eso no hay duda.

Como tampoco hay dudas de que a Tamaulipas por fin le va bien, por fin tenemos un presidente que quiere al gobernador por lo que no castigo ni se llevó entre las patas a los tamaulipecos, al contrario, hay evidencias de apoyo, de cuerpeo cuando ha sido necesario, de inversiones.

Y tampoco hay duda de que de ser Claudia Sheinbaum la electa como candidata a la presidencia de la República a Tamaulipas le irá mejor, serán cuatro años de contar, como no ha sucedido en toda la historia reciente del Estado, con el apoyo de quien manda y de quién mandará en el país.

Pero, ¿si no fuera Claudia la candidata?, pues no se espante porque tampoco hay nada enfrente del grupo político que manda en Morena en Tamaulipas, es decir, hay mucho margen de maniobra ya que los otros tres aspirantes no pusieron a nadie a trabajar los votos en el Estado, las pocas querencias que se han ganado han sido en automático, prácticamente porque de casualidad o porque así lo creían hace cinco o seis años algunos morenistas que tenían antes a un candidato diferente a la Sheinbaum.

Me explico, en cualquier escenario, con cualquier candidato de Morena, se va a requerir del apoyo de quien manda en el Estado, más aún, de quienes ya demostraron en la calle que tienen capacidad para organizar y trabajar una campaña política, de gestionar votos, el caso de los jóvenes Américo Villarreal Santiago y Marco Batarse Ferrell.

Así las cosas, en el Estado el fututo pinta halagador, con un gobernador que merece espacios privilegiados en lo que se ha convertido en el icono del actual gobierno, la mañanera, pero además con parte de los suyos apostándole a la que parece virtual ganadora, hoy casi se puede asegurar que los Américo Villarreal no se han equivocado y no crea que eso solo es un beneficio para ellos, no, si todo sale como se ha planeado los tamaulipecos recibirán la mejor parte, el apapacho de la administración federal por todo el tiempo que le falta al americanismo en el Estado…

FRENTE AMPLIO YA TIENE CANDIDATA… el próximo miércoles el PRI anunciará que la mejor calificada en el Frente Amplio para ser presidenta de la República, Beatriz Paredes, dejará libre el camino a la candidatura para Xóchitl Gálvez, lo hace antes de un proceso de selección interna en el cual se habían registrado para participar alrededor de 2 millones de mexicanos, obvio prefirieron no hacer el ridículo con escasos sufragios en las urnas ya que podría evidenciar cuantos mexicanos son los que les respaldan.

Lo triste, es que se baja la mejor opción para el país de ese lado ideológico, una mujer que ha pasado por todos los puestos, más aún, que nadie se atreve a llamarla corrupta a pesar de ser parte del PRI y, lo peor, es que deja su espacio no a Xóchitl si no a toda la bola de gandallas que solo aprovecharán la popularidad de la candidata para asegurar cargos de elección popular que los pongan donde hay poder, fuero y de preferencia presupuestos…

ARRANCA GOBERNADOR CICLO ESCOLAR EN TAMAULIPAS… En el marco del inicio del ciclo escolar 2023-2024 y la entrega simbólica de más de tres millones de libros de texto gratuitos y 48 mil 937 paquetes de útiles y uniformes escolares de educación básica, el gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a conjuntar voluntades entre magisterio, padres de familia, alumnas, alumnos y la sociedad en su conjunto, a fin de lograr mejores niveles de vida y poder entregar mejores generaciones.

Previo al inicio de la ceremonia celebrada en el patio de la escuela «Alberto Carrera Torres» de este municipio, el gobernador hizo un enlace en vivo con la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reiteró que en Tamaulipas, “estamos convencidos que para transformar, necesitamos educar, educar y continuar con la educación” y refrendó su apoyo irrestricto a la Nueva Escuela Mexicana.

«Hoy tenemos el gusto de decirle que el 100% de los libros escolares gratuitos que equivalen a 3 millones y medio de estos libros ya se encuentran distribuidos en todas nuestras escuelas para que inicie este ciclo escolar», expresó rodeado por las y los alumnos de este plantel.

«Estamos seguros que para la transformación se necesitan tres cosas muy importantes: educación, educación y más educación», indicó en su mensaje.

Acompañado por Raquel Sosa Elízaga, titular del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar «Benito Juárez» y representante de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; por la titular de Educación estatal Lucía Aimé Castillo Pastor y el dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, Villarreal Anaya dio inicio a la entrega de 48 mil 937 paquetes de útiles y uniformes escolares a alumnos de 20 municipios.

«Lo que hemos podido constatar a lo largo de esta ceremonia, es cómo este gobierno sensible y atento de las necesidades de su pueblo, que encabeza el gran presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos da las herramientas para que esta semilla fructifique, para que esta semilla se siembre en tierra fértil, se abone y crezcan individuos útiles a la patria y con un mejor destino como personas», afirmó.

Por su parte, Raquel Sosa Elízaga, recordó que en Tamaulipas las Universidades “Benito Juárez”, son ya una realidad y expresó su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal.

«Me ha dado una gran alegría tener la posibilidad de conocerlos y de saber que Tamaulipas está a salvo por sus niños y sus niñas que van a poder reconstruir este Estado, que van a tener toda la esperanza, toda la alegría, toda la fuerza que se necesita para que Tamaulipas sea la primera frontera con los Estados Unidos».

En su participación, la titular de la SET, Lucía Aimé Castillo Pastor, aseguró que por primera vez en el país la gran familia que somos se ve reflejada ampliamente en los libros de texto gratuitos, «libros que son herramientas de aprendizaje para nuestras niñas y niños», dijo.

«Esos libros son la voz de pedagogos, pero sin duda también de maestros y maestras con experiencia en las aulas, son consecuencia de años de práctica docente, de investigación y de reformas legislativas de calado profundo como la del artículo tercero constitucional», indicó.

La secretaria de Educación hizo un reconocimiento a las y los maestros de Tamaulipas y recordó que como lo ha dicho el gobernador, «ustedes son la piedra angular de la transformación».

«Ustedes son agentes de cambio por vocación, es gracias a su esfuerzo y propósito de enseñar, de su generoso acto de enseñar, como nuestras niñas y niños y jóvenes se construyen la vida. Gracias por su contundente ejemplo de lo que significa ser en sociedad. Gracias por ser ejemplo, porque el ejemplo arrastra», mencionó.

También Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la sección 30 del SNTE, llamó a reconocer la labor y contribución de 20 maestros tamaulipecos que participaron en la elaboración de los libros de texto gratuitos y aseguró al gobernador Américo Villarreal, «que cuenta con un ejército combativo en los maestros Tamaulipas».

En la ceremonia se contó con la participación de destacados alumnos y alumnas de San Fernando: el valor del mes estuvo a cargo de Tadeo Sebastián Leos García, ganador del concurso de dibujo Transfórmate en el superhéroe y la superheroína de Tamaulipas, así como Nayla Chible Hernández, alumna de sexto grado de la escuela «Benito Juárez», quien participó en el Doceavo Parlamento de las Niñas y los Niños en la Ciudad de México y además compitió en los Juegos Escolares en las disciplinas de basquetbol y ajedrez.

Acompañaron al gobernador: la presidenta municipal de San Fernando, Maybella Ramírez Saldívar; Francisco Peña Castro, director de la Escuela Primaria “Alberto Carrera Torres”; el diputado Eliphaleth Gómez Lozano y Jorge Miguel Cota Katzenstein, representante del CEN del SNTE.

También se dieron cita el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas; general Roberto Claudio del Rosal Ibarra, comandante de la Octava Zona Militar; vicealmirante Juan Lozano Figueroa, comandante de la Primera Zona Naval; general Francisco Alvarado Terán, coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas; el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García; la secretaria de Bienestar Social, Verónica Aguirre de los Santos y Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado federal de Programas para el Bienestar.

