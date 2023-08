En más de una ocasión he leído la recomendación: no dejemos la política a los políticos, puesto que es una tarea importante para la sociedad. La política es una tarea de todos porque sus consecuencias nos afectan a todos. Y en este momento no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo: la definición de quienes serán el o la candidata presidencial. MORENA y el FAM están como dos trenes que corren rumbo a la meta.

MORENA que, junto con el Verde y el PT, forman una opción, prevaleciendo MORENA y los otros como apéndices, al viejo estilo del PRI. Y por el otro lado el Frente Amplio por México con el PAN, PRI y PRD en coalición. En el primer grupo, no hay problema, puesto que MORENA es la fuerza y los otros el complemento. El problema ha sido en la oposición: construir el frente no ha sido nada fácil, por los protagonismos y ambiciones de unos y otros.

LOS ACUERDOS.

En toda coalición política, lo importante, son los acuerdos. Y en este caso, cuando hablamos del Frente Amplio por México, uno de los acuerdos es que la participación de candidatos será de 45% para el PRI y otro 45 para el PAN, quedando el resto, es decir, el 10% para el PRD. A partir de este acuerdo inicial, necesariamente tienen que venir otros, convertir en realidad ese acuerdo, es decir, ponerle nombre entidad por entidad, distrito por distrito y, obvio, municipio por municipio.

En Tamaulipas la elección del 24 va a incluir, además de las elecciones legislativas de diputado federal, senadores y Presidente de la Republica, los 43 Presidentes Municipales y el Congreso Local. Así que la tarea para el PRI, PAN y PRD no es tarea fácil, puesto que el PAN está buscando sobrevivir a la andanada de MORENA; en tanto que el PRI, ya tiene varios años buscando la forma de sobrevivir… y el PRD, difícil, muy difícil que pueda encontrar candidatos para cubrir la cuota que le corresponde.

LOS PERFILES.

Para Carlos Solís Gómez, el Presidente del PRI en la entidad, el problema para cada partido integrante del Frente Amplio por México, es contar con perfiles ganadores. El PRI, por ejemplo, quisiera tener en cada municipio políticos como Lorenzo Morales, el actual Presidente Municipal de Güemez: el profesor esta ejerciendo el cargo por cuarta vez. Perfiles ganadores, en donde se vea y se note que la población apoya firmemente al candidato. No es nada fácil, porque hay que ir contracorriente.

Los perfiles ganadores no están a la vuelta de la esquina porque, además, hay que cumplir los lineamientos de la ley electoral: primero negociar en el FAM que posiciones son cada partido político; luego, aterrizar ese acuerdo en un distrito, en un municipio o en una lista plurinominal. El siguiente escollo que se tiene que brincar, o cumplir, es el de género: hombre o mujer. En una actitud práctica, puede ser, encontrar los perfiles ganadores de cada partido, en la inteligencia, que no cuentan los del PRD y a partir de ahí hacer la distribución.

PRI O PAN.

A bote pronto se puede decir, en primera instancia, que el FAM en Tamaulipas está muerto. La razón es fácil de entenderlo: el PRI no se repone, o recupera, desde que perdió la gubernatura con el PAN; en tanto que este, poco a poco va perdiendo lo que gano en un sexenio, en tanto que MORENA está creciendo dado que tiene en su poder al Ejecutivo y en la elección anterior prácticamente gano la mayoría legislativa. Con la aclaración de que el PAN tiene 24 presidencias municipales, pero solo a Tampico, de los municipios grandes.

¿Qué va a suceder en la elección del 24? El PRI puede recuperar algunos municipios, difícilmente de los grandes; lo mismo sucede con el PAN. Ambos partidos arrastran el descredito de gobiernos que ejercieron el poder sin pensar en el pueblo. Por decir, medio Tamaulipas se pregunta: ¿Qué obras públicas, significativas, realizo el anterior gobierno? Y en son de burla, o de broma, unos exclaman: un monumental rancho en Soto La Marina, pero no es público, es privado.

ELECCION DEL 24.

La elección del 24 difícilmente puede ser ignorada por la sociedad, ni como compararla con las intermedias. Por un lado, va a estar el Presidente AMLO violando la ley para apoyar a su corcholata convertida en candidata presidencial; y a nivel de municipio, por decir Tamaulipas, la elección del Presidentes Municipal puede detonar la participación ciudadana… claro, va a depender de los perfiles de cada partido. Sin embargo, en Tamaulipas, MORENA tiene todo para arrasar: a menos que cometa errores en la selección de sus candidatos, que sean nacidos para perder.