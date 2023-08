Sin duda como México, no hay dos y si el rumbo de la contienda interna para

seleccionar candidato a la presidencia de la República en Morena, continúa de la misma

forma, lo más seguro es que la crisis partidista hará estragos y las posibilidades son que no

alcanzaran los esfuerzos para repetir en la dirección del país.

El método de selección desde los precandidatos a legislaturas federales y locales, a

gobernadores en los estados (20), han originado fracturas y aún, con los disgustos naturales,

los mismos senderos están siguiendo para la Silla Grande de Palacio Nacional.

Las denuncias de Marcelo Ebrard, como contrapeso a la Corcholata principal, han

impactado el proceso interno de los de Morena, que han exhibido la molestia y hasta el

encono entre las corrientes y grupos en el partido oficial.

El aparente desinterés de Claudia y las descalificaciones de Gerardo Fernández

Noroña que lo exhiben como el pendenciero de la política que, fiel a su forma de ser, sólo

puede argumentar con agravios.

Lo grave no está en los Twists o declaraciones, sino en los hechos que suceden cada

día, en el México real, este México que se sigue empapado de violencia, lo mismo en las

zonas urbanas que rurales.

Este agosto ha registrado una escalaba la confrontación interna se ha cruzado

con asesinatos, amenazas, atentados relacionados con el proceso de Morena, donde se

reflejan hechos como el de Chilpancingo, donde fue tomada la ciudad por los Ardillos en su

lucha contra el cártel de los Tlacos.

La violencia en ese noble estado del Pacífico mexicano, incluye cadáveres

desmembrados frente a la presidencia municipal de la capital de Guerrero y videos del

asesinato, en la Autopista del Sol, del empresario José Guadalupe Fuentes y su hijo de 20

años, un operador cercano a Marcelo Ebrard pero sobre todo a la gobernadora Evelyn

Salgado.

En Iguala sufrió un atentado la prima de la gobernadora y sobrina de Félix Salgado,

Zulma Carvajal, en el ataque murió su esposo Humberto del Valle, el matrimonio trabajaba

para la precampaña de Claudia Sheinbaum. La viuda acusó del ataque al actual alcalde

priista David Gama.

En el vecino Veracruz no cantan mal las rancheras, pues fue asesinada la dirigente de

Morena y responsable de la precampaña de Adán Augusto López en esa entidad, Zelma

Zamora.

La región azotada por la violencia, las noticias nacionales denunciaron la aparición de

restos humanos destazados, empaquetados y congelados, aunque primero dijeron eran 34,

luego que eran 14, finalmente que entre 17 y 19. A ciencia cierta se desconoce el número.

Ante estos indicios de descomposición gubernamental, el Ejecutivo del estado,

Cuitláhuac García se apresuró a decir que los restos humanos encontrados en refrigeradores

industriales, era “ajuste de cuentas” entre criminales, aun cuando no están identificados los

restos. Subrayó que Poza Rica no era un foco rojo de seguridad.

La repuesta federal fue el envío de mil elementos de la Guardia Nacional y del

ejército a la zona. Y cabe preguntarse, de dónde los quitaron o dónde descobijan si apenas

sucede un hecho delictivo y de inmediato se ordena el traslado de fuerzas.

Al sur de Veracruz este fin de semana, una de las Corcholatas presidencial, Manuel

Velasco, dirigente del partido Verde, fue interceptado en pleno día en una carretera cerca de

Minatitlán.

No solo fue detenido, sino que Manuel Velasco fue encañonado él y su equipo -entre

ellos algunas mujeres- durante más de media hora por la policía estatal de Veracruz con

numerosos elementos armados con equipo táctico y armas largas en seis vehículos.

Para cerrar le comento que circula un aviso en redes sociales sobre el real o supuesto

robo de bases de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y recomiendan hacer

caso omiso de correos o mensajes donde recomienden actualizar o aclarar cualquier

situación, pues se corre el riesgo de saqueo de mayor información.