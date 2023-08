El gobernador Américo Villarreal Anaya con la reciente visita que realizo al hospital Civil de Ciudad Madero, puso en marcha la entrega de equipo y mobiliario administrativo a 18 hospitales en todo el estado, así como a las 12 jurisdicciones sanitarias y otras unidades médicas.

Pues bien, la entrega consiste en 6 mil 200 bienes entre equipo médico y mobiliario, que significa una inversión de más de 310 millones de pesos, además de que se aplicaran 208 millones de pesos en infraestructura, con el fin de mejorar las condiciones en las que se encuentran hospitales de Tamaulipas.

En dicha inversión se tiene contemplado al hospital general de Matamoros, donde se invertirán 77 millones de pesos para su terminación, además de 32 millones de pesos para la rehabilitación de Centros de Salud de toda la entidad, que buena falta les hace.

Duro y a la cabeza se dejó ir el alcalde Matamoros Mario López, en la inauguración de unas obras de pavimentación en la colonia San Isidro, al enfatizarle a los colonos que se fijen bien en que sean personas honestas quienes queden al frente del gobierno municipal, ahora que el próximo año el deja la alcaldía, por lo que deben ponerse muy listos y exigirle a quien quede que cumpla con trabajo. Esto tras hacer referencia del despapaye que había en Matamoros, tras de que fuera gobernada por el PAN y por el PRI que hundieron en el olvido a la ciudad,

Y el edil no se quedó callado, y hasta nombres hubo, por lo que no se quedó callado y hablo sobre el gobierno municipal panista, y el otro encabezado por el priista Jesús de la Garza “Chuchin”, que se olvidaron se realizar obras para beneficiar a la ciudadanía, dejando a Matamoros convertido en un verdadero desm…, por lo que desde el primer día de su gobierno se dedicó a gestionar principalmente la pavimentación de calles, que llevaban no años, sino décadas sin pavimentar, lo que ha sido muy bien recibido por las familias que ahí habitan.

Incluso durante este evento, residentes de otras colonias llegaron solicitudes en mano, para pedir este mismo beneficio para sus sectores, así como obras de alumbrado.

En este encuentro con los colonos, el alcalde afirmo que hay más de 150 obras de pavimentación, puentes peatonales, alumbrado entre otras que se están ejecutando y que pronto serán inauguradas.

En tanto lo del piso parejo que están alegando ex dirigentes priistas Ramiro Ramos y Edgardo Melhem, en la alianza con del PAN-PRI-PRD, al parecer pues solo lo ven ellos pero no los panistas, ya que ante la asignatura que recientemente se le dio al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, como coordinador del Frente Amplio por México (FAM) en materia de seguridad, pues es obvio que este continuara manipulando al PAN en Tamaulipas, y con ello pues a través de Luis El Cachorro Cantú, estarán imponiendo a sus candidatos, aun cuando estos sean personajes de poca garantía para lograr un triunfo.

Incluso aun cuando la corriente opositora del PAN, ha tratado de convencer al mismísimo Cesar El Truco Verastegui, para que sea el candidato al senado, claro con deslinde del ex mandatario, este no ha aceptado, a la espera de que indicaciones le den desde el Valle de Texas, con lo que quedaría demostrado quien tendrá mano para elegir a los prospectos en el proceso del 2024, o sea el PRI deberá irse resignando a aceptar las migajas que le quieran dejar en las candidaturas, porque el piso parejo no lo hay, aunque el PAN no esté en el gobierno en Tamaulipas si sigue en manos de Cabeza de Vaca.

En tanto, en el IETAM ya se preparan con la integración de una comisión especial para el registro de candidatos independientes, que se dará a la tarea de dar a conocer los requisitos y las obligaciones que deberán cumplir aquellos interesados en participar sin partido.