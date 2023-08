La nota chusca, de risa, de la semana la dio el Fiscal de «Justicia» de Irving Barrios Mojica, justamente la noche del martes 15 en que se apersonó al Centro Cultural Tamaulipas para acompañar al Gobernador Américo Villarreal en la inauguración de «Punto Tamaulipas», para promocionar los atractivos del Municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

«Punta Tamaulipas» se trata justamente de un evento digamos de impulso al turismo y la gastronomía. En razón de ello los reporteros que llegan son básicamente los de que cubren actividades inherentes al Turismo, la Gastronomía. El lado bonito, agradable, de fiesta de la vida.

El referido Fiscal «de la Injusticia», adorador y a la vez protector del Tirano (así con Mayúscula) Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha de haber creído, pensando, que no iban a concurrir a este evento los periodistas de la nota política, que en lo general más trabajan por la mañana. Gran error de Irving Barrios.

Ciertamente los periodistas de la nota política no llegaron al Centro Cultural. ¿Pero qué tal la prensa de cultura y de espectaculos? Que nomás que el Gobernador Américo terminó su discurso elogiando el potencial turístico y gastronómico del Municipio de Díaz Ordaz, detectaron que justo atrás del Gobernador Américo estaba el Fiscal adorador de Cabeza de Vaca, y… fueron en bola, en grupo, a entrevistarlo. Querían preguntarle cuándo va a emitir ordenes de aprehensión contra los cabecistas como la ingeniero Cecilia del Alto López, secretaria de Obras Públicas que gastó miles de millones de pesos en obras que no están en ningún inche lado; o la corrupta actuación de la chiapaneca doctora Gloria de Jesús Molina que dejó pal’perro el Hospital General de Cd. Victoria, otrora orgullo de eficiencia; ya para no decir nada de las investigaciones que hay contra el tocayo de Cabeza de Vaca, un individuo llamado Francisco García Juárez, Director de Comunicación Social del reynosense y no porque en su gestión hayan sido asesinados tres periodistas, entre ellos los avecinados en Victoria Héctor González Antonio (+), asesinado a golpes en mayo de 2018, y Antonio de la Cruz (+), asesinado a balazos la mañana del 29 de junio de 2022, cuando salía de su domicilio junto con su hija Cinthia, de 23 años, para abordar su carro y llevarla a su trabajo. «Casualmente»–Señor Irving–, Toño de la Cruz era un periodista severo critico de Cabeza de Vaca, y que justamente unos pocos días antes había publicado en sus redes sociales, con foto del imperfecto– que Cabeza de Vaca era el «peor Gobernador en la historia de Tamaulipas».

Bueno, todas esas cosas, detalles, datos, recordaron los reporteros de espectáculos cuando prestos se dirigieron al «Fiscal Protector», y este echó a correr, huyendo de la prensa de cultura, logrando Irving Barrios trepar a tiempo a la camionetona blindada, y una docena de guaruras, que se paga con los impuestos de ustedes muy apreciables lectores de esta columneja.

Vale decir que en esa persecusión de 80 metros, iban adelante los colegas reporteros que van diario al Gym, pero igual corrieron a gran velocidad otros compañeros que no van diario al Gym, pero igual tienen condición. Y es que una cosa que no nos dicen en la Universidad a los alumnos de Periodismo y Comunicación es que deben estar al cien para correr en persecusión de funcionarios protectores de corruptos.

Un detalle que también se debe analizar… digo ya que el escandalito y la corretiza ocurrió justo en la presentación del programa gubernamental de Américo con una bonita población que lleva el nombre de un expresidente de México(Gustavo Díaz Ordaz), harto cuestionado por la matanza de estudiantes la tarde de 2 de octubre de 1968, y cuya cara nos recuerda todos los días y a todas horas, un video que tiene en la televisión nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de la regiomontana Rosario Piedra Ibarra.

Creo, modestamente, y aprovechando que el Municipio fronterizo de Díaz Ordaz se encuentra en la mira pública que es el momento de revocar, de analizar, ponerle otro nombre a ese municipio y no nombre de tal ex presidente, que luego en una conferencia de prensa (en 1977) llegó a presumir que de lo que estaba más orgulloso es de ese dichoso año de 1968 que le permitió «servir y salvar al país»… hubo 30 y no llegaron a 40 los muertos… no centenares.

Por cierto al reportero que le pregunto del tema, le dijo: «No hay un hecho ensombreció la historia de México, ensombreció la historia de unas cuentas familias. Estoy muy orgulloso de haber podido ser Presidente de la República, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste con algo más que horas de trabajo burocratico, poniendolo todo, mi vida, integridad fisica, horas, familia, mi honor, el paso de mi nombre a la Historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante, y si no hubiera sido por eso, usted no tuviera la oportunidad, muchachito de estar aquí preguntando».

¿Es hora de buscarle otro nombre a esta bonita población tamaulipeca, llamada Díaz Ordaz? Es pregunta en el marco de la Cuarta Transformación. NOS VEMOS.