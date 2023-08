La oración está inconclusa, pues al sujeto se le olvidó el predicado.

Ciudad Victoria gobernada por una clase política devaluada y displicente.

Políticos a los cuales les gusta que les aplaudan y feliciten por hacer su trabajo, trabajo que no hacen gratis ya que reciben generosos sueldos.

Esta capital de Tamaulipas, lleva mucho tiempo siendo rehén de una clase política, que solo busca llevar agua a su molino.

Desde los numerosos gobiernos del viejo PRI (Partido Revolucionario Institucional), solo interrumpidos en su momento por Gustavo Cárdenas Gutiérrez triunfador en el trienio 1993-1995 abanderado por el PAN, estancia por demás gris ya que el gobernador en esa fecha Américo Villarreal lo bloqueó totalmente.

Fue hasta el año 2018-2020 cuando el hartazgo de una población por un mal gobierno nuevamente priista desencadena en votar nuevamente por una nueva alternativa resultando ganador el Partido Acción Nacional y su candidato el Dr. Xicoténcatl González Uresti, resultando esa esperanzadora opción más falsa, así como sus promesas de campaña.

Viviendo nuevamente, los victorenses, un gobierno municipal plagado de presunto nepotismo, tráfico de influencias y obligado a pedir licencia por un presunto desvío de 25 millones de pesos.

Maniobra del gobernador Cabeza de Vaca para que su prima Pilar Gómez Leal fuera presidenta municipal el 01 de octubre del 2020.

El 01 de octubre del 2021 se visualiza un nuevo cambio en la presidencia de Cd. Victoria, ya que Eduardo Abraham Gattas Báez Abanderado por Morena aprovechando la influencia política que representa el presidente López Obrador, resulta triunfador y nuevamente los victorenses sufren, la falta de oficio político y administrativo de un presidente municipal, que no ha podido resolver una de las necesidades más apremiantes de los habitantes de casi la totalidad de la capital.

La COMAPA Victoria cobra por un servicio que no presta y como un plus, el vital líquido no cumple con los estándares de sanidad e inocuidad.

Surtiendo en numerosas ocasiones agua nauseabunda y con millones de partículas suspendidas.

Gobiernos del PRI, del PAN y en este momento de MORENA, han dejado en el abandono a los ciudadanos de esta capital en su tiempo llamado capital amable y limpia.

Ciudadanos que pagan su recibo de agua y su predial recibiendo a cambio una indiferencia y un trato hostil.

Una clase política que utiliza como defensa la justificación, la confrontación y hasta la sutil amenaza contra sus críticos.

La sociedad victorense tendrá que valorar si valdrá la pena seguir confiando en quien no cumple con las expectativas, de ser un edil profesional del servicio público.

Prof. Marco Antonio Díaz.