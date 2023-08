Se puede decir que el título se entiende como la selección, la limpieza, la purga o

escoger… desde esta perspectiva enfocamos el término a la política electoral cuando el

martes 15 pasado, la coalición de partidos: Acción Nacional, del Revolucionario

Institucional y de la Revolución Democrática, dieron a conocer que los semifinalistas para

alcanzar la candidatura por esta alianza son Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago

Creel.

Quien manifestó su inconformidad por los resultados que “lo excluyen” por la lucha a

la candidatura por el Frente Amplio por México, fue el senador con licencia, el Lic. Miguel

Ángel Mancera del PRD, al ser eliminado de la contienda, pese a que asegura haber reunido

más de 195 mil firmas.

Solo que el Comité Organizador del proceso determinó restarle parte de ellos, por

considerar que no cumplió con los parámetros establecidos, lo que no acepta y valorará la

posibilidad de acudir a la vía judicial.

Los analistas de la política nacional en nuestro país, aseguran que la coalición seguirá

con su proceso y de los tres precandidatos (Gálvez, Paredes y Creel) saldrá el candidato que

hará frente a quien resulte de la asociación Juntos Haremos Historia de Morena, Verde y

Del Trabajo.

Desde luego, un partido que se ha mantenido sin coaligarse es el Movimiento

Ciudadano que maneja dos cartas fuertes: el gobernador de Nuevo León y el Alcalde de

Monterrey.

Las dos coaliciones consideradas como los grupos políticos más representativos del

país, continúan por el sendero para llegar al primer domingo de junio, aunque sigue

habiendo inconformidades.

La mañana de este miércoles, Marcelo Ebrard denunció la ‘campaña sucia’ en su

contra, afirmando que están utilizando brigadas de la Secretaría del Bienestar para la

campaña favorable a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum

Pardo.

Es claro que, en ambas catervas políticas en el sendero a la elección del año 2024, sin

duda continúan con problemas internos, sobre todo cuando hablamos de inconformidades,

sobre todo por la falta de honestidad, la claridad de las acciones de los organizadores.

Declara Ebrard Casaubón: “Estoy viendo que es verdad, nunca habíamos tenido tanto

acarreo como el que estamos viviendo ahorita… No habíamos visto tanta paga de encuestas

falsas… No había visto yo una campaña negra, incluso contra mi familia, como la que

estamos viendo.”

El ex canciller, dijo que: “Les habla alguien caracterizado por la sangre fría, soy una

persona que tiene templanza, no soy una persona de arrebatos. Lo que estamos viendo

ahorita, están diciendo a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia.”

Sorpresivamente Marcelo Ebrard expresó que nuca se vio, cuando él fue Jefe de

Gobierno, a todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México,

“Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Y nunca

vieron, tampoco, que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación…”,

abundó.

La conferencia de prensa del precandidato Ebrard se realizó en el Senado de la

República, donde el precandidato dejó en claro que no busca dañar el proceso de la elección

de quien contenderá por la presidencia el 2024, pero no puede dejar de expresar su

descontento “por las valoraciones y por los cambios de criterios que se fueron dando

durante el mismo proceso de recolección de las firmas”.

ASOMA LA CABEZA

Pese a la imagen que el presidente hizo del exgobernador Francisco García Cabeza de

Vaca y de la persecución mediática y jurídica que se le ha hecho al de Reynosa, el Frente

Amplio por México decidió nombrarlo como coordinador de Seguridad.

“Ante la nula estrategia de seguridad en los últimos años, los Partidos Acción

Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática invitaron a

Francisco Javier Cabeza de Vaca a ser el coordinador de las mesas de expertos en el tema

de seguridad del Frente Amplio por México (…)", se señaló en un comunicado.

La pregunta lógica será: ¿Está eliminada la orden de aprensión contra el

exgobernador?