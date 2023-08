Cd. Victoria, Tamaulipas.- A los jefes del Frente Amplio por México se les cerró el mundo y nombraron como coordinador en materia de seguridad al ex Gobernador de Tamaulipas Francisco “N” ¿no hallaron otro?.

El anuncio causó hilaridad y burla hacia los operadores de ese grupo, por estar ciertos que el ex tiene cuentas pendientes con la justicia, tanto que no se atreve a pisar suelo nacional desde hace casi once meses. En cualquier momento puede ser aprehendido, lo saben y así lo “premiaron”.

¿Tantos favores le deben? Nadie se imagina cómo coordinará propuestas ciudadanas viviendo en el lado “gringo”.

Como alguien dijo horas después: “Solo falta que nombren a García Luna como asesor jurídico -desde una cárcel de Estados Unidos- y a Vicente Fox vocero de prensa”.

El de Cabeza fue un sexenio de atropellos, ofensas y matanzas por parte de su grupo exclusivo de policía -GOPES-, ganando a pulso el calificativo de delincuentes con charola. Los expedientes siguen abiertos en la Fiscalía General de la República.

Cometieron error que les traerá consecuencias en las urnas ¿o están de acuerdo en llevar a la derrota a Xóchitl Gálvez?. El rumor afirma que líderes de los tres partidos la harán perder por “línea” de los machuchones de la derecha.

Dicen que a veces las sumas restan. Hoy, Cabeza no representa ni su voto porque no podrá venir a votar a México. La percepción ciudadana es que el del panismo fue un gobierno de delincuentes.

El nombramiento en el FAM se dio un día después que las autoridades reportaron la muerte, estilo delincuencia organizada, de uno de los guardaespaldas de Cabeza de Vaca, pagados por el Gobierno de Tamaulipas.

Y las benditas redes agregan que, un hermano del fallecido es el chofer de confianza del “nanito” Ismael. Es la imagen que se ganan.

A la inducción ciudadana no se le quita de la mente aquella matanza de enero del 2021, en el municipio de Camargo, donde la policía especial asesinó e incineró a 19 migrantes y dos “coyotes”. Hasta 24 policías dispararon a sobre inocentes que no portaban ni una resortera.

Condenable por todos lados también el asesinato del joven profesionista Juan Daniel Ortiz Domínguez, cometido por policías en febrero del 2020 en Río Bravo. Le dispararon hasta 242 balas. Su camioneta quedó como cedazo.

En 2019 asesinaron a ocho jóvenes en Nuevo Laredo y, para evadir responsabilidades, trataron de borrar evidencias.

Son las “tarjetas de presentación” de Francisco, sin olvidar aquella ficha de la policía de Mc Allen cuando fue detenido por robo junto a otros jóvenes, cuando presuntamente robaban armas de un vehículo.

Se equivocaron los del Frente Amplio. Pagarán las consecuencias en las urnas si insisten en mantenerlo. Lo menos que se dice, aquí, es que desde la gubernatura pactó con criminales.

Los panistas no parecen entender aquella frase atribuida a un pensador del periodo revolucionario: “Cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea mediodía, hay que encender los faroles”.

Pagarán en las urnas la ofensa a los tamaulipecos que no olvidan.

Entrando en el terreno electoral, el IETAM dice que faltan 290 días para las elecciones y se prepara. Aunque el proceso arranca oficialmente a mediados de septiembre, adelantó algunas fechas para homologarlas con acuerdos del INE.

En el trienio 2024-27 se mantendrán las mismas posiciones en los 43 ayuntamientos: En total 57 síndicos, 269 regidores de mayoría y 136 de representación proporcional.

Algunos municipios aumentaron población pero no lo suficiente para engrosar planillas. En los últimos tres años a Reynosa se le atribuye un incremento poblacional de 14 mil habitantes.

Se quedan con 14 regidores de mayoría y siete pluris Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria.

El organismo que dirige José Guadalupe Ramos Charre acordó que las precampañas de independientes y partidos se adelantan. Serán del 23 de diciembre al 21 de enero.

Los convenios de coalición deberán solicitarse entre el 10 de septiembre y 23 de diciembre, para ayuntamientos, y del 11 de septiembre al 10 de enero para diputaciones.

Este mismo miércoles el Instituto exoneró de responsabilidad al alcalde victorense, Eduardo Gattas y al partido Morena de posibles actos anticipados de campaña y propaganda personalizada, por aquella conferencia de prensa del 20 de abril en que dijo: “Me voy a reelegir primero Dios. Sin ningún problema me voy a relegir. Estamos haciendo lo correcto, estamos gobernando bien”.

Los panistas denunciaron una semana después. El Instituto resolvió que las acusaciones son infundadas porque nunca dijo: “Vota por, elige a, apoya a, emite tu voto por, vota en contra de, y así por el estilo.

Este miércoles el Gobernador Américo Villarreal andaba en Altamira, donde supervisó la construcción del Puente de la Esperanza, la infraestructura que sustituirá al Puente Roto, monumento a la corrupción del gobierno panista de Felipe Calderón.