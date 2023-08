El tema de la las nulas acciones de la Fiscalía de Justicia Tamaulipas, a cargo del abogado Irving Barrios Mojica, ante la oleada de denuncias contra exfuncionarios estatales de Francisco Cabeza de Vaca ya llegó a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Así, en la conferencia «mañanera» de este martes, el periodista Carlos Domínguez, de «Nación 14», preguntó al presidente AMLO sobre como avanzar en México ante tanta impunidad, citando lo que acontece en Tamaulipas.

Micrófono en mano, Carlos Domínguez dijo al presidente que se habla de una desviación, de un atraco de 16 mil millones de pesos, y con todo que la administración del gobernador Américo Villarreal ya presentó las denuncias correspondientes el abogado Irving Barrios se hace como que la virgen le habla y la Fiscalía no resuelve.

AMLO respondió que eso pasó porque a los gobernadores se les permitió nombrar a sus fiscales por 10, 12 años, «por lo que son intocables, protegidos por el Poder Judicial». Y agregó el presidente: «De todas formas, aunque el Fiscal dependa del exgobernador, ya es distinto, porque el gobernador Américo esta pendiente…Quizá no va a darle curso ( Irving Barrios) a las denuncias contra los exfuncionarios, pero ya no van a poder seguir encubriendo actos de prepotencia o de corrúpción.

Y de remate externó su deseo que el Fiscal entienda y cambie. «Hasta las piedras cambian el modo de parecer».

Con todo creemos positivo que la pasividad, la inacción de la Fiscalía de Tamaulipas a cargo del abogado Barrios sea ventilada, comentada, cuestionada en Palacio Nacional.

Han saber que el referido Fiscal de Justicia tiene maestría en «Sistemas Penales y Problemas Sociales» por la Universidad de Barcelona, España. Ha sido Agente del Ministerio Público Federal, y Director de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República.

2.- No basta quejarse, cuando se víctima de un delito hay que poner la denuncia. Así tenemos que esta semana Jorge Cuéllar Montoya, vocero de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien cuando se consideren víctimas de un delito.

Expresó Cuéllar: «Sí no hay denuncia, es muy difícil para las autoridades realizar su trabajo, como es la instrucción del gobernador Américo Villarreal que no haya impunidad, porque mediante la denuncia podemos actuar, si no hay denuncia es muy difícil».

Añadió: «Este es un gobierno que se caracteriza por la transparencia. La premisa fundamental de la Vicería es decir la verdad, sea cual sea, pero la verdad».

Informó Cuéllar que el gobierno estatal de parte del gobierno federal ha recibido un monto de 56 millones de pesos, más las aportaciones propias del estado, que se han destinado principalmente en la adquisición de 40 patrullas.

3.- Les comparto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas prepara la edición 2023 de la Feria Universitaria del Libro tanto en Nuevo Laredo como en el puerto de Tampico, cuyo evento es impulsado por el rector C. P, Guillermo Mendoza Cavazos, para promover la lectura, fortalecer la difusión, difundir la cultura y las artes entre la niñez y la juventud.

Feria del Libro se llevará a cabo del 26 de agosto al 3 de septiembre en la Facultad de Administración de Nuevo Laredo y del 14 al 22 de octubre en Campus de la UAT en Tampico. Salió al aire, Nos vemos..

Azahel Jaramillo Hernandez