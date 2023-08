Entre quienes aspiran a representar el Frente Amplio por México, el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA da lástima.

De los 630 mil 513 votos que le permitieron llegar a la gubernatura y promover el gobierno de los “vientos de cambio”, solo tiene una simpatía de poco más de 22 mil tamaulipecos, incluso, de otras entidades del país.

Lo dicen los números de la encuesta, en la que participan 12 prospectos para encabezar ese Frente, integrado por partidos políticos como el PRI, PAN y PRD.

CABEZA DE VACA ocupa la séptima posición de los 12, con apenas 22 mil 461 firmas de apoyo, de acuerdo al informe con fecha del uno de agosto.

El listado de prospectos lo encabeza XÓCHITL GÁLVEZ con casi 300 mil firmas de apoyo, seguida de BEATRIZ PAREDES RANGEL, SANTIAGO CREEL, ENRIQUE DE LA MADRID, SILVANO AUREOLES y MIGUEL ÁNGEL MANCERA en la sexta posición.

CDV está en la séptima línea, por encima de verdaderos desconocidos como JORGE LUIS PRECIADO, IGNACIO LOYOLA, ISRAEL RIVAS, JOSÉ JAIME ENRÍQUEZ y SERGIO IVÁN TORRES.

¿Dónde quedaron los 630 mil 513 tamaulipecos que en el 2016 le dieron su voto a CDV? Es una buena pregunta.

Sin embargo, las escasas 22 mil firmas alcanzadas, es una cruda realidad.

CDV perdió fuerza, peso electoral, simpatías y apoyos, incluso de la misma gente del Partido Acción Nacional.

El número es por demás bajo, inesperado y sorpresivo, porque la cantidad no le permite ni siquiera acariciar la posibilidad de figurar como candidato a la presidencia del país en las elecciones del 2024.

Entre las firmas de apoyo a CDV, desde luego que van las de su hermano ISMAEL, LUIS RENÉ CANTÚ, GERARDO PEÑA FLORES, IMELDA MARGARITA SANMIGUEL y otros cuadros del PAN, que forman parte del mismo círculo político.

A como van las cosas, XÓCHITL GÁLVEZ será quien encabece al Frente Amplio por México y posiblemente SANTIAGO CREEL sea quien le coordine su campaña para las elecciones del 2024.

Al ex gobernador CDV, como a los demás prospectos les queda lo que resta de agosto para sumar más firmas de apoyo, aunque pudiera decirse que todo está definido desde que inició agosto.

No es descartada la idea de que cuando mucho, el ex gobernador alcanzará a contabilizar unas 30 mil firmas de apoyo, cantidad que insistimos, no le alcanzará para encabezar el Frente Amplio por México.

Y que mala onda, porque entre los que le negaron la firma de apoyo, no solamente hay gente del PAN, sino también de aquellos que formaron parte de su gobierno. En fin.

[email protected]