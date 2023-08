Algo que faltaba para morirse de risa respecto a la errática participación política de los panistas de Reynosa, la loca

idea de reelección que trae en las cuestionadas redes sociales el Senador Ismael García, so pretexto de que otros

aspirantes de la candidatura para ese tipo de cargo andan muy por debajo de la popularidad que él tiene.

Para comenzar el llamado hermano incómodo del sexenio pasado, está en el cargo de Senador como perdedor de

la elección así que, si quiere reelegirse de entrada ya está perdido y, si a eso se agrega que es del conocimiento

general que el escaño en el cual despacha solo lo usa para sus lujurias, resulta lógico pensar que los tamaulipecos

no querrán que se quede allí por nada del mundo.

Además, el único que anda bien comprometido por hacer candidato al sujeto de marras, es el presidente del comité

estatal del PAN, Diputado local plurinominal Luis Cantú Galván, porque está en la creencia de que él se podrá colar

como Diputado Federal plurinominal en las elecciones del año que viene, porque la candidatura le será asignada por

los dos hermanos a quienes sirve en la política.

El Senador García hace circular una encuesta en la que se coloca al frente de las presuntas preferencias de los

ciudadanos con casi el 30 por ciento, en tanto que, el excandidato a la gubernatura, César Verástegui Ostos tiene el

18 por ciento.

Peor aún, se le va a la yugular, claro, desde el punto de vista electoral, al alcalde de Tampico, quien tiene más

posibilidades reales de ser candidato a Senador, al colocarle con un 14 por ciento de preferencia, casi al mismo

nivel que la fracasada candidata a Senadora y Diputada Local de Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez,

porque Jesús Nader Nasrallah tiene 14.3 por ciento y ella 14.

La desesperación para tratar de mantenerse en la política, lleva al Senador García al ridículo, sin el menor recato y

prudencia, porque si esta última cupiera en su mente, con discreción debería de esperar los tiempos y sin hacer

mucho ruido irse a vivir a los Estados Unidos como ya lo hacen algunos familiares suyos, para no quedar en el

tocadero y que, el día menos pensado se despierte en alguna celda debido a tantas infamias cometidas durante el

sexenio panista de Tamaulipas.

Por otro lado, hay razón en el sentido de que, el Senador García no puede hacer una campaña en territorio con

eventos a los que vaya la sociedad, dado que, solo es recordado por todo mundo por su proclividad a las páginas de

la Internet que hay para adultos, acción que le ha valido algunos motes en redes sociales, que son difíciles de

pronunciar en espacios periodísticos.

Nadie con Ismael, es y será la realidad que debe de enfrentar el Senador y bajarle unas rayitas a su intención,

porque en realidad los panistas panistas, es decir, solo los de Reynosa no, están a favor de que el candidato a la

Senadurías sea en alcalde Porteño, Nader Nasrallah.

Creerse relegible en el escaño que ocupa es un descaro, porque sus aportaciones a las actividades Legislativas son

cero y cero al cuadrado, porque solo se ha dedicado a abril las puertas del Senado a los panistas que van a

quejarse por resultados electorales adversos y a quienes gustan de criticar a las actuales autoridades de

Tamaulipas.

A todos los pone a hablar y argumentar, pero, debido al corto lenguaje partidista y político que tiene, jamás ha

hecho una buena defensa de nada, solo adopta poses muy estudiadas para las fotos que se subirán a redes

sociales o que podrían salir en algunos medios de comunicación.

Los otros.

Dice el abogado Luis Torre Aliyán que ya está encarrilado para ser candidato del Partido Movimiento Ciudadano por

alguna de las posiciones que estarán en juego en las votaciones del año que viene y, aunque todavía no dice que

trata de amarrar la que corresponde a la presidencia municipal, es en realidad aquella que pretende máxime porque

la ve fácil si la dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, determina dejar que el alcalde

Eduardo Gattás Báez se lance por la reelección.

Por cierto, resulta interesante su afirmación en el sentido de que los jóvenes del Movimiento Ciudadano habrán de

quitarle el sueño a la vieja política, que se supone involucra a los partidos que están coaligados para participar en

las elecciones.

Por otro lado, de acuerdo con la detención del Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por

su probable participación en delitos contra la procuración y administración de justicia, debe entenderse como un

pone a remojar las barbas del Fiscal General de Tamaulipas Irving Barrios Mojica, porque algo hay en su proceder

con este tipo de presunto delito.

También es positivo que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías CONAHCYT, haya

autorizado para el arranque del ciclo escolar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas el ingreso al Sistema

Nacional de Posgrados de la Especialidad en Reproducción Animal que se impartirá con certificación por un año y

medio en la Faculta de Medicina Veterinaria y Zootecnia que tiene a su cargo el doctor Flaviano Benavides

González.

Después de pasado ese tiempo, la Especialidad podrá quedarse como un programa de calidad del que resultarán

egresados profesionistas competitivos en el campo de la reproducción animal y será exitosa, porque tiene una alta

inscripción de alumnos egresados de la licenciatura en medicina veterinaria.

Toda la gestión para el ingreso al Sistema Nacional de Posgrados del CONAHCYT, tuvo el respaldo del Rector de la

UAT contador Guillermo Mendoza Cavazos quien confió a plenitud en los directivos de la Facultad de Veterinaria

para la obtención del logro, ya que forma parte de las políticas de calidad de la Universidad.