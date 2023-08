Con estos calorones que alteran la concentración, la conducta, los nervios de miles de automovilistas que circulan por la calles y avenidas de Cd. Victoria se hace necesario, urgente, vital que las autoridades de Transito Victoria vayan y pongan orden en la Calzada Tamatán, igualmente conocida como Calzada Luis Caballero.

Y es que indebidamente, pisoteando, violentando el Reglamento de Tránsito, en los carriles centrales de la referida Calzada circulan indebidamente, imprudentemente, microbuses del transporte público, motociclistas y ciclistas, cuando deberián an hacerlo por los carriles laterales.

Para colmo de males ya muchos choferes microbuseros han tomando la peligrosa costumbre de intempestivamente parar sus unidades en los carriles centrales para subir y bajar pasaje. Ello ante la ausencia absoluta, incomprensible de los elementos de la Dirección de Tránsito Victoria. El detalle es que cualquier día de estos puede ocurrir una tragedia.

Esperemos que el Lic.Livio Flores Rodríguez, director de Transito en Victoria, con sus elementos pueda meter al orden a microbuseros, motocilistas y ciclistas. Ciertamente debe haber un buen de motociclistas y ciclistas que desconozcan, ignoren, que no deben circular por los carriles centrales de dicha Calzada, pero esto no deben ser el caso de los microbuseros, mismos que por flojera o no sabemos qué, circulan por ahi, y lo que es peor se detienen intenpestivamente en los carriles centrales.

El Director Lic. Livio sin duda tiene un buen de enseñanzas y buen ejemplo de parte de su señor padre, el Lic. Raúl Flores Morán, quien en el gobierno del Ingeniero Américo Villarreal Guerra se desempeñó durante todo el sexenio como eficiente Secretario de Seguridad Pública del Estado.

En estos días no hay clases en las escuelas secundarias ni CBTIS aledaños a la Calzada Tamatán pero los señores de los micros se han mal acostumbrado a subir y bajar estudiantes haciendo repentinas paradas. No la chiflen que es cantada.

Anteriormente, en donde empieza la referida Calzada, a la altura de la vía del Tren existía un señalamiento vial que ordenaba que el transporte público, motocilistas y ciclistas circularan por los carriles laterales, pero en el gobierno municipal del nefasto Dr. Xico González Uresti dicho anuncio desapareció, como igualmente desapareció, se esfumó, y se robaron el monumento a Jesús García Corona, El Héroe de Nacozari que se ubicaba en el acceso a la Estación del Ferrocarril, frente a la Plaza de los Héroes de la Independencia.

Hablando de la dichosa Estación del Ferrocarril de Victoria, que data minímo del año de 1910—año en que fue inaugurada el referido monumento a los Héroes de la Independencia tengo versiones de que en un momento dado el referido Dr. Xico González Uresti dialogó con trabajadores ferrocarrileros jubilados, logrando hacer que le abrieran las puertas de la Vieja Estación del Tren, desapareciendo luego de esto varias antiguedades ähí guardadas, como escritorios y otras cosas. Y ca-su-al-men-te en esos días del desgobierno municipal del doctor Xicotencátl González Uresti fue que desapareció, se esfumó el busto de Jesús García Corona.

El caso es que el Dr. Xico primero fue protegido por el entonces Gobernador Cabeza de Vaca y colocado en el cargo de alcalde de Victoria en razón de un nexo familiar del señor padre del ex gobernador, el señor Manuel García Uresti (+) y los padres del referido Xicotencátl González Uresti, nacido como sabemos en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Como sabemos debido a su notoria incompetencia, el Dr. Xico fue separado de su cargo de alcalde Victoria sin fincársele ninguna responsabilidad, en buena medida en razón de que dejó hacer y se deshacer en Comapa Victoria a la parentela del ex gobernador García Cabeza de Vaca.

Y hay un dicho: «Suerte te de Dios, que el saber nada te importe», y es que en la transición gubernamental del primero de octubre de 2022, el Dr. Xico quedó de intocable. Por eso el señor se pasea tan campante. E incluso hace unos meses tuvo la desfachatez de salir en redes sociales a presumir que había andando en no recordamos qué Congreso médico internacional. Lo cierto es que pese al millonario desfalco que dejó en la Presidencia Municipal Xico sigue en la impunidad. Y entendemos es por tres razones: Por su nexo familiar con Cabeza de Vaca, por sus orígenes en Coahuila, y por su condición de médico.

2.- Les comparto a los fans del tabasqueño Adán Augusto López Hernández que este miércoles 9 de agosto tendrá asamblea informativa en la Plaza de Toros Monterrey. Y que los dias 11 y 12 de agosto, Adán Augusto estará en Reynosa y en el puerto de Tampico.

3.- En temas de empoderamiento de mujeres les comparto que la visita a tierras tamaulipecas de Ariadna Montiel Reyes, secretaria federal de Bienestar ha puesto en la agenda de la actualidad la realidad de las políticas sociales en la entidad.

Los programas de bienestar en el gobierno del reynosense exgobernador fueron abandonados, olvidados, y solo para la fotografía implementados, sobre todo en tiempo de elecciones. Entonces se presionaba y hasta amenazaba a los beneficiarios de programas sociales para que fuesen a votar por los candidatos preferidos por el cabecismo.

Vale decir que durante la reunión de evaluación encabezada por la funcionaria federal y el gobernador Américo Villarreal Anaya, quedó en la agendan de trabajo un nuevo programa que apoyará a madres trabajadoras de empresas maquiladoras, donde el padrón puede llegar a entre 10 y 15 mil beneficiarias con apoyos trimestrales de un mil 600 pesos.

Vale destacar que los programas sociales buscan ser dirigidos en forma preferente a todas aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, recibiendo el beneficio con tan solo registrarse en los padrones correspondientes. Bien por ello.

4.- El gobierno de Américo Villarreal ya lo declaró: la totalidad de alumnos que egresen de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, contarán con un espacio laboral en la Secretaría de Seguridad Pública, incorporándose en alguna de las áreas dependiendo de sus capacidades y habilidades.

El rector de la USJT, Willy Zúñiga Castillo, informó que uno de los beneficios que ofrece el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya a los futuros profesionistas egresados de la USJT, es contar con un espacio laboral asegurado al concluir con sus estudios.

“Encontramos jóvenes que se dedicaban a otras actividades pero que siempre estaban con la esperanza de ejercer su carrera”, dijo el rector Zúñiga Castillo.

NOS VEMOS.