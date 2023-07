¿Ha cruzado, amiga o amigo, el puente internacional? Si, el que sirve para ir al otro lado, casi por lo regular a hacer compras. En este periodo vacacional, hagan de cuenta, que las largas filas, o colas como a veces se dice, de automóviles fueron largas. Cuando iniciaron las vacaciones, hagan de cuenta, el primer fin de semana se registró que tardaron hasta 6 horas en cruzar.

Y la cuestión es que, llegando a un punto, ya no hay forma de salir de la fila… y hay que esperar, lo bueno, ahora es que con el celular nos entretenemos, pasamos menos aburridos el tiempo de espera.

Este tipo de problemas se resuelve con la teoría de colas, con esquemas que ayudan a entender lo que está sucediendo, y las respuestas aparecen. Claro, la cuestión es que se quiera o no hacer eficiente el cruce internacional. En tiempo normal, cuando no hay vacaciones, tarde 90 minutos en cruzar por Matamoros; el sábado pasado, unos amigos, por Reynosa, cuentan que hicieron 3 horas… mucho tiempo: la ventaja es que el regreso, el cruce, es rápido.

LAS COLAS EN MEXICO.

Los mexicanos estamos acostumbrados a hacer fila, colas pues. Las hacemos para comprar las tortillas, en otro tiempo para entrar al cine o cuando asistimos a un evento deportivo o artístico, sea para comprar el boleto o para entrar. Recuerdo como en Victoria, cuando hay conciertos de artistas populares, las filas son enormes… unos hasta se amanecen ahí. Eso sucedía también cuando se hacía filas para inscribirse en algunas escuelas.

Cuando fue la vacunación contra el covid-19 las filas eran enormes. Había varios centros de vacunación. En mi caso elegí el cebetis 119. Recuerdo que cuando me toco, la primera vez, mi hermano fue a formarse a las 5 de la mañana. La gente llegaba con silla y bote agua, unos hasta con sombrilla o cachucha. Llegue a ocupar el lugar que separo mi hermano a las 7 am, es decir, dos horas después. Salí hasta las 12, al mediodía. De 5 am a 12, fueron en total 7 horas.

CUELLO DE BOTELLA.

La cuestión es solo una: los responsables de operar servicios en los cuales los usuarios tienen que hacer fila, una cola, siempre quieren ahorra gastos de operación. Lo vemos en las tiendas de autoservicio: las cajas se abren, o se ponen a funcionar, en función del ritmo de los clientes. En la mañana, a eso de las 7 am, solo una o dos cajas cobradoras; ya en determinado momento, se abren más y en los fines de semana o de quincena, abren casi todas. Pero no siempre es así, por eso, en ciertos momentos hay cuellos de botella y la fila se hace más larga.

En el caso del cruce de los puentes, tal y como sucedió hace unos 15 días por Matamoros, cuando tarde 90 minutos en cruzar, el problema son las filas. En el lado mexicano había dos, pero a mitad del puente, se hacía una: los gringos solo tenían funcionando una caseta de revisión y cobro. La explicación puede variar: desde la falta de personal o tan simple quieren ahorrar gastos de operación.

Cuando se paga la tenencia también se hacen filas largas, unos llegan en la madrugada. Son dos momentos en que esto sucede: al inicio de año, para pagar tenencia y derechos de nuestro carro; otro momento es cuando se hacen programas de reducción de multas y recargas, o que dan determinados descuentos. Sin embargo, a lo largo del año, disminuye y los pagos se hacen sin tanta demora. Claro, aquí hay ciertas opciones: como fila aparte para adultos mayores

DECISIONES EQUIVOCADAS.

Las tiendas de autoservicio, las que hacen investigaciones sobre el ritmo o nivel de clientes, toman medidas en función a esas condiciones. Quienes vamos, por decir, a la tienda s surtir la despensa vamos eligiendo a qué hora ir. Por ejemplo, en algunas farmacias, indican en la entrada que por la tarde es cuando tienen el mayor número de clientes. Conociendo esos ritmos, digamos de compras, es el número de cajas, el tamaño de las filas respectivas.

Cuando se vivió la pandemia del covid-19, las autoridades sanitarias tomaron una decisión equivocada: recortarán el horario de servicio en tiendas de autoservicio y lo único que hicieron fue intensificar el número de usuarios presentes… los ciclos están definidos: para corregir el rumbo, establecieron horarios para adultos mayores, que solo podía entrar una persona, que no debían ingresar niños.