Vaya que por fin en Morena se podrán buzos para que no les vayan a aplicar jugarretas, donde el chapulineo y la traición afecto el desempeño de Morena en el Congreso de Tamaulipas, tras el secreto a voces sobre los método$ utilizados para convencer a diputadas de ese partido, para que minutos después de rendir protestas, se sumaran a las filas del PAN.

Pues ante tan amarga experiencia, es que en Morena ya se preparan para tomar las medidas necesarias, y que esto no les vuelva a ocurrir, por lo que con “candados” para el proceso del 2024 se pretende evitarlo.

Según la dirigente estatal de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez ya no se permitirán que se ganen curules y estas las termine sumando otro partido, sin que nadie se los impida, utilizando sucias maniobras que atentan contra la voluntad del electorado, al obedecer intereses personales y no a la ideología del partido.

Por lo que en la selección de candidatos serán más que cautelosos, para que no pongan en riesgo el proyecto morenista, para que sean quienes tengan la camiseta bien puesta.

Los candados evitarían que, aquellos que se van pues sigan ostentando el cargo, por lo que estarían obligados a pedir licencia para dejar a su suplente, al pertenecer a Morena las curules gracias al voto ciudadano.

Por otro lado, creerá la diputada Leticia Sanchez Guillermo que la gente es tonta, al intentar desmentir lo que fue a ojos vistos una artera agresión a nuestro compañero José Inés Figueroa, como quedo evidenciada en un sinnúmero de videos y fotografías, que muestran minuto a minuto como sucedieron los hechos en la entrada principal del Congreso del Estado, cuando los panistas se apoderaron del lugar y buscaban impedir el acceso a los legisladores morenistas.

Pues ahora resulta que la mujer asegura que se sintió agredida, que por eso cacheteo al jefe de comunicación del Congreso, por lo que pedía disculpas, como si eso fuera suficiente para que retiren las demandas presentadas en su contra ella y su marido, por los golpes, empujones, humillaciones y ofensas dadas contra el comunicador y legisladores morenistas.

Tan tontos nos cree la legisladora que con decir eso se justifica la artera agresión, lo que no es creíble, dado a que la reacción no fue inmediata, luego de sufrir el empujón cuando José Inés buscaba ingresar al recinto legislativo, y la legisladora, como buena peleonera que es, pues y aprovechando su robusta complexión, se pusiera en la puerta para impedir la entrada a todo aquel que no fuera panista, y ante la inercia de la acción, termino siendo golpeada por la misma puerta, pero lo de la cachetada fue la gota que derramo el vaso, no solo de los periodistas sino de muchos que conocen a Figueroa, ya que fue artera, aprovechando de que se encontraba respaldada por los legisladores del PAN tanto federales como locales y de los guaruras de uno de ellos.

Y que su marido haya actuado como un troglodita, sin siquiera tener injerencia, pues eso agrava más el caso, y al no tener fuero que lo proteja contra un proceso penal, pues se podría estar procediendo en su contra, primeramente.

Pero como es su costumbre la legisladora pues ahora quiere hacerse la vistima, y culpar a José Inés Figueroa de las lesiones sufridas, y hasta le interpuso una denuncia en su contra, asegurando que lo que se vio en los videos, en los que ella se ve como la agresora, es porque estos fueron editados por Morena para hacerla quedar mal ante la ciudadanía, pero que ella solo se defendió.

No hay justificación que valga por parte de la conflictiva y agresiva mujer, ya que no es la primera vez que es protagonista de hechos bochornosos, ya que su manera de conseguir las cosas es insultando y agrediendo, y si no pregúntenle a quien fue su suplente la lideresa Estela Borja, con quien también se dio fuertes encontronazos verbales, solo que con la diferencia que ahí si le saco irse a los puños porque sabía que saldría perdiendo.

Ya en temas más amables, tras de que se decidiera separar las celebraciones de Fiestas del Charro de la celebración de Mr. Amigo, los integrantes de la asociación, junto con el Comité de Fiestas Mexicanas, este viernes se reunieron en la Ciudad de México en instalaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para hacer la entrega de la medalla al cantante Alexander Acha, quien fue designado Mr. Amigo 2023.

Ahí la Asociación Mr. Amigo le impuso la medalla, por lo que estará visitando el Valle de Texas del 2 al 6 de agosto, para testificar los lazos de amistad, de hermandad, entre las dos ciudades.

Se proyecta celebrar el tradicional saludo a mediación del puente Nuevo Internacional, entre el alcalde Mario López y el mayor de la ciudad de Brownsville, John Cowen el 4 de agosto.

Alexander Acha será invitado a visitar la presidencia municipal de Matamoros para realizar la firma de visitantes distinguidos.