Todo hace indicar que, gradualmente, el escenario de las corcholatas se va medio emparejando. Y todo sucede porque, unos y otros, aunque saben que hay una ley que cumplir, les vale, puesto que el órgano responsable como que hace de la vista gorda. Ya se vio, sin embargo, que las órdenes del jefe se cumplen… quienes lo conocen saben muy bien de la reacción cuando no se le hace caso. El jefe, como bien dice, ordena o manda y si se equivoca, pues vuelve a mandar.

En este caso el jefe es AMLO en sus funciones meta constitucionales, aquellas que la oposición durante 18 años encabezada por el mismo, crítico y rechazo durante el predominio del neoliberalismo, del otrora poderoso PRI. Y es que AMLO, en su posición de jefe de la 4T, destapo a las corcholatas, les dio lineamientos para hacer su labor de proselitismo y ahora, ante la presión de dos corcholatas, ordena que se quiten los espectaculares tanto de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard como de Adán Augusto López.

RECLAMOS CORCHOLATEROS.

Desde que AMLO destapo a las corcholatas el reclamo fue uno solo: el piso parejo. Lo puntualizo Marcelo Ebrard que, inicialmente, demandaba que todos debían de renunciar para evitar que unos y otros se beneficiaran de los privilegios del puesto que ostentaba. Otro que también reclamo piso parejo fue Ricardo Monreal, que tarde logro ser incorporado, al costo de que “no traicionare a AMLO, prefiero nada antes que traicionarlo”. Sumisión incondicional.

Iniciado el proceso de proselitismo chorcholatero, pero que no es proselitismo, sino reuniones informativas, de inmediato fue observado el suelo disparejo. Mario Delgado a conocer un concentrado de gastos de las corcholatas, resultando que Ricardo Monreal es el más gastador. Sin embargo, el cuestiona sobre los espectaculares: he contado, dice, más de 915 en mis recorridos y se pregunta: ¿Quién los paga? Ante los reclamos, el jefe ordena que se quiten y Claudia asevera que ella no los ha puesto y que pedirá que los quiten.

Mario Delgado justifica: los espectaculares son puestos por aquellos que quieren quedar bien. La cuestión es que él, nadie más que él, es quien debió dar esa orden desde el principio.

FISCALIZACION DEL INE.

El INE está en una encrucijada y todo hace indicar que ya dio un giro de 180 grados en su relación con el poder. Tanto es que apenas, tardíamente, acordó desplegar a su personal de fiscalización para investigar los gastos de las corcholatas de MORENA; que, por cierto, ya Mario Delgado les lleva una ventaja, puesto que cada uno reporto sus gastos. Claro, hay sus asegunes, puesto que Ricardo Monreal está sorprendido de ser el que más gasta. En fin, recordemos que una fiscalización de precampaña fue la que dio al traste con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, allá en Guerrero.

La Unidad Técnica de Fiscalización va contabilizar y conseguir los contratos de los espectaculares, carteleras, mantas, lonas, vallas publicitarias, anuncios en el transporte público… en fin, vale apuntar que se incluye los usos de internet, todo, banner, ventanas emergentes, publicidad en redes y plataformas online, páginas web, publicidad en videos, audios. Así que, si hacen bien su trabajo, será fácilmente observable, puesto que lo evidente, lo real, es difícil de esconder: las asambleas informativas de Claudia con miles y miles de asistentes, de acarreados, movilizados.

EL JUEGO DEL JEFE.

El Presidente AMLO ha ofrecido una “continuidad con cambio generacional” que debe convertirse en realidad si una de sus corcholatas, elegidas por él, gana la Presidencia de la –Republica. Desde un principio, se asume, que la preferida es Claudia Sheinbaum en vista de cómo la ha arropado una y otra vez. Sin embargo, las corcholatas son parte de un juego, hagan de cuenta, un ajedrez político: por eso, al final, incluyo a Ricardo Monreal como a Adán Augusto López.

Y a partir de cómo se muevan los protagonistas, como Jefe absoluto, puede hacer los cambios necesarios: ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, la irrupción de Xóchitl Gálvez? Yo creo que mucho, al ver con intensidad con que la ataca en las mañaneras; ¿Qué sucederá si, por ejemplo, al final Dante Delgado y el MC se adhieren al Frente Amplio por México? Los expertos advierten que, si hay ajustes, el beneficiado será Adán Augusto, el hermano… Y es que, por otra parte, se asume que Monreal ya negocio y que al Presidente no le interesa que Marcelo sea el sucesor.