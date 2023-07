El mugrero que se vive hoy en el Congreso, la docilidad azul, la complicidad tricolor, más lo torpe de los morenistas, al igual que el sospechoso actuar de los magistrados electorales (junto con los que en teoría deberían hacer la gestión y trabajo político con este Ente) para tomar una resolución que le regresó la Junta de Coordinación Política del Congreso al PAN, más cambios en otras estructuras como la UAT obedecen a acciones y reacciones de un proyecto del gobierno estatal que es cerrar la llave de financiamiento al cabecismo.

Entonces, y de acuerdo con el plan, pues es normal lo que pasa, es la resistencia del poder de ayer a dejar esa lana que les ha permitido operar como si estuvieran en los presupuestos, por el otro, también se trata de corrupción, incapacidad y traición que en su momento se hará pagar.

La detección de la fuga de dinero público al lado azul, y que se protege desde el Congreso con la complicidad de todos, unos por acción y otros por omisión o fingiendo ignorancia, es lo que llevó a parte de la estructura estatal a buscar formas de cerrar esas llaves y es lo que está provocando la inestabilidad o la aparente inestabilidad.

Me explico, al Congreso y después de hacer a un lado a un personaje nefasto que en teoría era quien debía tener controlado esos temas, lo asesoran personalmente los encargados de temas jurídicos, la intención es darle largas a sostener el poder, evitar que el panismo se quede con todo para que ya no protejan la impunidad de su exjefe y transitar lo posible las reformas que le permitan a la actual administración estatal desarrollar sus proyectos de gobierno y el castigo al saqueo con más posibilidades de éxito.

La consigna, por lo pronto, es cerrar la llave de presupuestos ilícitos al cabecismo, quitarles los recursos para reducirle poder a los personajes de ayer, será complicado por haber confiado en morenistas que se pensaban leales a la cuarta transformación y resultaron más enamorados al dinero que de lealtad o cumplir a su jefe, pero ya se tienen las riendas del tema en las manos y parece que se puede lograr algo mejor.

Y no solo en el Congreso, o en el Tribunal Electoral de Tamaulipas donde se tomaron decisiones apresuradas y sospechosas se tiene la lupa puesta, igual en otras instituciones también se sigue la huella a personajes del pasado, en la UAT, por ejemplo, se obligó la salida de un personaje conocido como La Chulada de la Secretaria de Administración, lo vincularon con el cabecismo y operador en la universidad para ellos, hubo algunas quejas que levantaron las antenas del poder, el caso es que se fue para colocar ahí a Marco Batarse quien por afinidad personal y política es el más cercano al proyecto de transformación estatal, con reconocida lealtad a ese equipo.

Los movimientos en la UAT fueron con la intención de que los presupuestos universitarios se apliquen en infraestructura y proyectos para beneficiar a la institución y ya no se permita más corrupción o saqueo en moches o simular obra o proyectos, por ello como primer paso se ordenó revisar el padrón de empresas proveedoras, el siguiente hacerles llegar información para que cumplan al pie de la letra con los lineamientos y compromisos adquiridos, con estándares que obliga la ley para de esa manera cerrar compromisos extralegales, si es que existen, que pudiera ser el pago del llamado diezmo o incluso el solo facturar para hacer llegar el dinero al cabecismo tal como se presume en algunas quejas, por esta razón la instrucción a Batarse fue tajante, cuidar el dinero, procurar que rinda, obligar a que no se fugue ni un solo centavo de la institución.

Lo ideal, en lo general, sería que el Fiscal Anticorrupción sea cesado lo más pronto posible, que su lugar lo ocupe alguien que no tenga conflicto de intereses para investigar el saqueo de los cabecistas, hay que recordar que el actual, Raúl Ramírez, fue compañero de todos los sospechosos del ser los que se robaron el dinero, incluso fue amigo y subalterno del principal señalado, de Cabeza de Vaca, y ahí están las consecuencias, de 54 denuncias no ha judicializado una sola, más de siste meses sin llamar por lo menos a alguno exfuncionario a declarar, eso sería lo ideal porque el cumplimiento de la ley llevaría a cerrar completamente la fuga de dinero público, no solo en moneda sino también en poder por personajes todavía en la administración estatal que cobran para hacer grilla a favor del cabecismo.

Por supuesto, ya lo perfecto es hacer justicia a los tamaulipecos, cobrarse todas las becas o despensas que nos robaron, el agua que nunca llegó a los hogares, las obras que nunca se hicieron, la infraestructura o equipamiento a escuelas que se evitó para darle el dinero a los allegados al ex, vaya, es meter al bote a los corruptos para cortar de tajo algo que parece no tener límites como es la voracidad vacuna…

REFUERZAN SEGURIDAD PARA PERIODO VACACIONAL… Ante la llegada del periodo vacacional verano 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) trabaja en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) para mantener la vigilancia en las vías de comunicación de la entidad.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García señaló que las fuerzas encargadas de mantener la seguridad en carreteras tamaulipecas se apoyarán con el sistema de videovigilancia y los reportes ciudadanos, por lo que enfatizó el llamado a reportar cualquier incidente vial a través de las líneas de emergencia 911 y 089 o en las 25 estaciones seguras.

Lo anterior debido a que la mayoría de las emergencias ocurridas en carretera son aquellas relacionadas con accidentes, por lo que recalcó la invitación a conducir con precaución y en óptimas condiciones físicas y de visibilidad.

“La recomendación es la misma de siempre, las condiciones físicas hacen que la gente tenga mejores reflejos, tenga un campo visual más amplio durante las horas luz, ya durante la noche esto disminuye, además de que el cansancio también, lamentablemente en carreteras la mayor cantidad de accidentes que se registran en Tamaulipas son viales, no son de seguridad”, dijo.

Al ser la zona de la Laguna Madre uno de los principales destinos turísticos, aseguró que esta región será prioritaria y contará con una vigilancia interinstitucional

INVESTIGAN CIENTIFICOS DE LA UAT CALIDAD DEL AGUA EN ZONA CENTRO DE TAMAULIPAS… Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) analizan la calidad del agua de los ríos que se encuentran en la región centro de la entidad, con la finalidad de elaborar una propuesta para el uso eficiente y conservación de ese recurso natural.

Al respecto, el Dr. Fabián Eliseo Olazarán Santibáñez dijo que el proyecto inició hace dos años con recursos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), mediante el cual se adquirió equipo para desarrollar análisis microbiológicos.

A raíz de eso, dijo, se empezó a trabajar en el análisis de las aguas del río Corona, cuerpo de agua que nace en la Sierra Madre y desemboca en la presa Vicente Guerrero.

Los científicos de la UAT encontraron que durante la temporada de sequía el agua estancada tiende a contaminarse más fácilmente, debido principalmente a la interacción natural con diferentes especies de animales.

“Afortunadamente, en temporada de lluvias, con el movimiento del agua, el cauce logra una oxigenación y una autopurificación por medio de la filtración, se logra naturalmente limpiar el agua”, indicó.

Detalló que los trabajos de análisis del agua seguirán en la región hidrológica de Soto la Marina, que implica los ríos Purificación, Corona y San Marcos.

Señaló que es de vital importancia explorar esta región que necesita ser cuidada y atendida para contar con un agua de calidad: “El primer paso era conocer qué tan mal estamos y prestarle atención a esa situación; el siguiente paso es, con los estudios realizados, presentar una propuesta para el uso eficiente del agua y, sobre todo, para su conservación”.

Sostuvo que la contaminación de los cuerpos naturales de agua es una problemática que se presenta debido a que los desechos domésticos e industriales se vierten en los ecosistemas acuáticos sin tratamiento previo, por lo que constituyen una fuente constante de deterioro del medioambiente.

Por ello, añadió, en la evaluación microbiológica de la calidad del agua, sistemáticamente se realizan pruebas de laboratorio que permiten estimar la magnitud de la contaminación.

Explicó que, para el análisis microbiológico de estas muestras, la norma 042 marca el análisis de coliformes fecales.

“Estas bacterias las encontramos en las heces fecales. Todos los mamíferos de sangre caliente tenemos bacterias dentro de nosotros; el detalle es que muchas descargas, tanto de animales como de humanos, terminan en el agua de mantos acuíferos, como los ríos”.

Comentó que el análisis microbiológico se realiza mediante técnicas de crecimiento bacteriano, ensayando principalmente con las bacterias Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, las cuales se siembran y contrastan con muestras reales de diferentes desechos en cargas de agua.

Subrayó que los resultados de cada estudio ayudan a darle un tratamiento al agua, ya sea por cloración, osmosis inversa, filtración o rayos ultravioleta.

“Estas técnicas tienen que ser validadas, se tienen que hacer por repeticiones, con controles”. Los resultados de estas investigaciones —expuso finalmente el investigador de la UAT— les han permitido generar una tesis de licenciatura y participar en diferentes congresos académicos nacionales; además, de vincularse y colaborar con la empresa ECOTECH, que es la única avalada para certificar los procesos de los organismos operadores de agua en Tamaulipas, con la que han estado impartiendo diferentes cursos para poner en práctica la norma establecida.

