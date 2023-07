UNO. – El temor del alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, está bien sustentado, luego que él sabe y ahora el Fiscal del estado lo confirma, que es la policía Ministerial del estado la que decida si cumplimenta la orden de aprehensión o simplemente la deja arriba del escritorio.

Irving Barrios Mojica refiere que el juez libró la orden de aprehensión en contra del alcalde de la ciudad fronteriza de Reynosa, dice que por una denuncia que existe en contra de Peña Ortiz, desde el año 2021 y que ahora ha surtido efecto legal y en la cual el presidente se la ha pasado amparo tras amparo.

En este como en otros casos, el fiscal habla de que no se trata de una persecución política ordenada por el ex gobernador de Tamaulipas, ¡no¡, insiste que se trata de una denuncia de un particular en contra del aún alcalde de Reynosa que se sabe vive en el lado americano.

En este caso el procurador sabe que en cualquier momento se puede proceder en contra del alcalde y más cuando dice que se terminó la garantía del amparo que tenía el presidente Municipal y sobre todo cuando “actuando en apego la ley”, la policía debe cumplir con su deber, aun cuando todo mundo sabe del porqué de este asunto.

Lo cierto que dada las sospechas y la desconfianza que existe en este procedimiento, el presidente municipal de Reynosa no se aparece por esa ciudad fronteriza y espera o bien promover otro recurso legal o mantenerse en el lado americano donde tiene su residencia y desde donde gobierna para evitar ser arrestado, para enfrentar el proceso de la denuncia en su contra.

DOS. – Por cierto, que ahora “Viendo los toros desde la barrera” Armando Zertuche Zuani, refiere que en el Congreso del Estado los legisladores de Acción Nacional continúan recibiendo ordenes de la familia García Cabeza de Vaca

El ex pastor congresal señala que el ex gobernador con sus acciones legaloides y sus seguidores tiene las manos metidas en este conflicto legislativo que da para mucho y donde los azules obedecen la línea que se les marca desde los Estados Unidos específicamente Luis René Cantú Galván.

Zertuche Zuani sabe y refiere que este tipo de conflictos que se dan hacia el interior del legislativo genera algunas complicaciones e interrumpe el trabajo de los diputados locales y que impacta de alguna manera en el trabajo que se pueda hacer en favor de los tamaulipecos.

Por lo pronto, refiere que el grupo parlamentario de morena está en la espera de la notificación del Tribunal Electoral la cual seguramente acatará en tiempo y forma para hacer un acta de entrega recepción de la Junta de Coordinación Política, como lo mandata este ordenamiento, veremos.

TRES. – De manera que ante las altas temperaturas y el alto del costo de la energía eléctrica en la entidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya inició las gestiones para que se reclasifiquen las tarifas eléctricas en Tamaulipas.

El gobernador se reunió con el titular de la Comisión de Energía Estatal José Ramón Silva Arizabalo este fin de semana donde revisaron la problemática, que se registra en Tamaulipas ante el elevado consumo de energía y los altos costos acordando formular la solicitud para que se aplique una reclasificación y apoyar así la economía familiar.

Tamaulipas es el principal productor de energía del país, lo que permite abastecer incluso la demanda de otros estados, por lo que consideró necesario que se realicen los estudios que señalan las normas, previo al establecimiento de un convenio con las autoridades del sector eléctrico.

El mandatario estatal recordó que el Gobierno Federal autorizó un presupuesto de 9 mil millones de pesos para fortalecer la red de transmisión de energía en Tamaulipas y contribuir a la meta para lograr la autosuficiencia energética del país, por esta razón es que se impulsa esta solicitud para lograr la reclasificación y así un ahorro en la economía familiar de los tamaulipecos, que bien la merecen.

CUATRO. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) de Guillermo Mendoza Cavazos dio inicio a una serie de estudios y análisis del agua de los ríos de la región centro del estado como el corona purificación, San Marcos y Soto la Marina para constatar su calidad.

El rector de la UAT refiere que investigadores de la UAT pretenden elaborar una propuesta para el uso eficiente y conservación de ese recurso natural.

Fabián Eliseo Olazarán Santibáñez dijo que el proyecto inició hace dos años con recursos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), mediante el cual se adquirió equipo para desarrollar análisis microbiológicos.

Por eso es que se empezó a trabajar en el análisis de las aguas del río Corona, cuerpo de agua que nace en la Sierra Madre y desemboca en la presa Vicente Guerrero. Los científicos de la UAT encontraron que durante la temporada de sequía el agua estancada tiende a contaminarse más fácilmente, debido principalmente a la interacción natural con diferentes especies de animales.

“Afortunadamente, en temporada de lluvias, con el movimiento del agua, el cauce logra una oxigenación y una autopurificación por medio de la filtración, se logra naturalmente limpiar el agua”, aunque queda claro que los desechos industriales y domésticos, son la principal causa de contaminación de estos ríos.