El Fiscal General Jesús Eduardo Govea Orozco fortalece la estructura de procuración de justicia con la designación de un funcionario con amplia experiencia en el ámbito jurídico y administrativo.

Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó la designación de José Ives Soberón Mejía como nuevo titular de la Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad, nombramiento realizado por el Fiscal General, Jesús Eduardo Govea Orozco, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la institución.

La Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad desempeña una función estratégica dentro de la Fiscalía, al ser la encargada de coordinar, dirigir y supervisar la persecución de los delitos durante la etapa judicial, garantizando que los procedimientos se desarrollen conforme a los principios y formalidades del sistema penal acusatorio.

Asimismo, esta área tiene la responsabilidad de vigilar el respeto al debido proceso en los asuntos que aún se encuentran bajo el sistema de justicia mixto tradicional, contribuyendo a una adecuada impartición de justicia y al cumplimiento del marco legal vigente.

José Ives Soberón Mejía es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y cuenta con estudios de posgrado, incluyendo dos maestrías en Conflictología y Derecho Constitucional. Su trayectoria profesional incluye diversos cargos dentro de la administración pública estatal y del sistema de procuración de justicia.

Entre sus responsabilidades previas destacan su desempeño como titular del Sistema de Justicia Alternativa Penal en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, además de haber ocupado recientemente la Dirección General de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas y la Dirección General de Atención Temprana y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de Justicia.

La Fiscalía destacó que esta designación forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas, impulsar una conducción eficaz de los procesos penales y garantizar la atención adecuada a víctimas, ofendidos, testigos y demás participantes en los procedimientos judiciales.

Con este nombramiento, la institución busca consolidar una actuación ministerial eficiente, responsable y apegada a derecho, en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

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