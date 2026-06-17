Altamira, Tamaulipas.- Con el objetivo de reforzar la perspectiva de género dentro de los procesos de reinserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CREMA) de Altamira realizó actividades enfocadas en la prevención de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

Las acciones fueron impulsadas por la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), como parte del compromiso institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) para promover entornos de respeto, igualdad y atención a la violencia de género.

Durante la jornada se llevó a cabo un taller de dibujo frutal, donde las y los participantes expresaron mediante frases de reflexión los compromisos relacionados con la eliminación de las distintas formas de violencia.

Los trabajos fueron integrados en el llamado “Árbol de Compromisos”, un espacio destinado a compartir estos mensajes con adolescentes sujetos a medidas no privativas de la libertad y sus familias.

Además, se realizó una convivencia con alimentos de color naranja, elaborados por personal operativo y administrativo del centro, como una actividad simbólica para fortalecer la unidad, el trabajo en equipo y las redes de apoyo en favor de quienes enfrentan situaciones de violencia de género.

Con estas acciones, la DEMA refrenda la importancia de incorporar la perspectiva de género como una herramienta fundamental para la formación y reintegración social de las adolescencias.