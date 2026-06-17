Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un tractocamión sufrió un derrape y volcadura sobre la Carretera Estatal 126 Juan Capitán-El Chihue, provocando afectaciones a la circulación vehicular.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, donde uno de los carriles con dirección Victoria-Jaumave quedó obstruido, por lo que el tránsito avanza de manera intermitente en la zona.

Elementos de la Dirección de Tránsito Estatal acudieron al sitio para brindar apoyo, agilizar la vialidad y atender la situación.

Autoridades exhortan a los automovilistas a manejar con precaución y respetar las indicaciones viales mientras continúan las labores en el área.