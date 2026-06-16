Como si fuera un show de comedia, el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, inició todo un espectáculo cuando le preguntaron si había unidad en la bancada de Morena, se decía y se desdecía, acusaba de cobardes a quienes lo criticaban y afirmaba que no había prueba alguna de todo lo publicado, que además mucho de ello fue en páginas sin rostro ni nombre.

Su respuesta fue a una pregunta expresa dentro de ese deprimente espectáculo que el presidente del Congreso denomina “mañanera legislativa”, ahí se atrevió a decir que el Congreso ahora sí es una institución reconocida, que trabajan y ocupan el cuarto lugar en productividad.

La verdad es que nadie se traga ese cuento, de ese poder lo único que se percibe real es que los actuales legisladores siguen sin dignificarlo porque no pasan de levantar el dedo y atender línea, en casos peores, que atienden sus intereses personales y no los de sus representados, es probable que no sea cierto, pero esa la percepción y en la política es lo mismo, quizá más verdad, que la propia realidad.

“Quienes nos critican son personas sin quehacer, envidiosos y cobardes”, recetó Prieto, lo hizo para luego afirmar que en su bancada de Morena, la que dirige, hay unidad, aunque se comprobó que su frase fue de dientes para afuera, sin convicción, o, si la tenía, le duró apenas unas milésimas de segundo ya que en la siguiente frase que salió de su boca expresó, “como en todos lados puede haber diferencias (en su grupo parlamentario) porque somos humanos, pero hay diálogo y estamos más fuertes que nunca”.

Exacto, lo de Humberto Prieto solo se percibe, y ya sabe lo que pienso sobre la percepción en la política, como una urgencia de reflectores, desesperación de ver cómo se le escapa entre los dedos la candidatura a la alcaldía de Reynosa, el dirigente del Congreso sabe que, por lo menos, dos de sus compañeras diputadas tienen más aceptación entre la clase pudiente y el pueblo de ese municipio; ellas, junto con otros tres o cuatro aspirantes que cuentan con acuerdos políticos, tranquilamente le podrían ganar la partida.

Obvio que Prieto, además de ser bueno para contar chistes respecto a que tienen presunto trabajo legislativo, también es rápido para lanzar adjetivos contra quienes lo critican.

Llamó cobardes y personas sin quehacer a quienes los señalan, afirmó que todo se dice sin presentar pruebas, vaya pues, los tachó de envidiosos y hasta se pavoneaba pensando que construía una excelente pieza de oratoria, de esas que convencen, con retórica, de que solo se dice la verdad, y nada más que la verdad.

Siendo serios, lo único que puede presumir el dirigente del Congreso, respecto al párrafo anterior y en el sentido de que lo acusan sin pruebas es su corta memoria, porque parece que se le olvidó noviembre del año pasado, cuando exhibieron cómo su esposa cobró 200 mil pesos, 40 mil pesos mensuales durante cinco meses consecutivos, lo que incluso defendió, según él, porque su cónyuge realizaba trabajo para esa institución.

Igual a Prieto Herrera también se le olvida que tiene un raro concepto de unidad, o de eso de “estar más fuertes que nunca”, en su época panista, cuando era adorador del grupo de Cabeza N y lo hicieron diputado federal, esa misma convicción partidista y visión de unidad que hoy pregona, y que pregonó cobijado de otros colores, del azul, le caducó apenas se enteró de que no lo veían con capacidad para ser candidato a alcalde de Reynosa.

Hay otra realidad más en esta visión de unidad que tiene Prieto, el dirigente del Congreso, no convence cuando la menciona, por ello alguien debería instruirlo para que no se desdiga o, por lo menos, para que espere un tiempo prudente para hacerlo, porque jamás muestra contundencia ni firmeza en sus dichos al defender esa presunta fortaleza.

Le detallo, en esa misma “mañanera legislativa”, cuando le hablan de la eventualidad de que los presuntos ataques contra su persona y el Congreso tengan origen en sus propios compañeros de partido, no negó esa posibilidad, “No lo sé, no sé si sea fuego amigo, espero que no”, recitó, para luego afirmar que, sin importar su origen, “no le quitan el sueño, no hago caso”.

En fin, el asunto de Prieto Herrera hoy solo lo utilizamos como mal ejemplo de lo que no deben hacer los integrantes de Morena si quieren hacer huesos viejos en el poder, más que ello, como un llamado a que aterricen y, de verdad, prepárense, con humildad acepten que les hace falta mucha capacitación, digo, por lo menos para que puedan construir narrativas que convenzan y no piezas de oratoria más propias de la Chimoltrufia, sí, de aquella que como decía una cosa decía otra…

PREMIAN AMÉRICO Y MARÍA DE VILLARREAL A GANADORES DEL CONCURSO ESTATAL DE RONDAS INFANTILES Y SALTO DE CUERDA 2026… Escuelas y alumnos representantes de Altamira, Díaz Ordaz, Jaumave, Matamoros, Reynosa, Victoria y Xicoténcatl disputaron la etapa final estatal.

En un ambiente de alegría, compañerismo y sana convivencia, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, encabezaron la premiación de las y los ganadores del Concurso Estatal de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda 2026, celebrado en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria.

Tras superar las etapas municipales y regionales, representantes de siete municipios llegaron a la gran final estatal, donde demostraron talento, disciplina, trabajo en equipo y entusiasmo, cualidades que fortalecen el desarrollo integral de la niñez tamaulipeca.

“Me siento muy contento de ver a nuestra niñez creciendo en espacios de convivencia y participación; ver cómo escuelas de distintas regiones se unen para compartir esta experiencia. Reconozco el esfuerzo de madres y padres de familia, maestras, maestros, directivos y autoridades educativas que hacen posible este evento”, expresó el gobernador Américo Villarreal durante su mensaje.

Como reconocimiento a su dedicación y desempeño, el mandatario estatal anunció la entrega de tabletas electrónicas para todas y todos los participantes de la final estatal.

Desde su etapa inicial, el certamen reunió a 3 mil 230 alumnas y alumnos de 224 escuelas de educación básica pertenecientes a 27 municipios de Tamaulipas, quienes participaron en las disciplinas de rondas infantiles y salto de cuerda en las categorías individual, por pareja y en conjunto.

Los primeros lugares fueron obtenidos por el Instituto Minita de Reynosa en salto de cuerda individual; la escuela primaria “Antonio Álvarez Berrones” de Ciudad Victoria en salto de cuerda por pareja; la escuela primaria “Benito Juárez” de Jaumave en salto de cuerda en conjunto; mientras que la Escuela Victoria, de la capital de Tamaulipas, obtuvo el primer lugar en la categoría de rondas infantiles.

Con acciones como esta, el Sistema DIF Tamaulipas fortalece la convivencia escolar, promueve hábitos saludables y preserva las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de las comunidades, generando espacios donde las niñas y los niños desarrollan sus capacidades en un entorno de respeto, inclusión y alegría.

ESPERA LA UAT UN MAYOR CRECIMIENTO EN LA MATRÍCULA: RECTOR… El rector Dámaso Anaya Alvarado afirmó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha diversificado su oferta educativa para responder a la demanda de formación profesional en la región, y subrayó que, con las nuevas carreras y la apertura de más preparatorias, se estima un crecimiento sostenido en la matrícula a corto plazo.

En entrevista con medios de comunicación, tras la ceremonia de honores a la bandera en Ciudad Victoria, el rector detalló que con la apertura de 14 nuevas opciones —entre nuevas carreras y la extensión de otras a diversas sedes en el estado—, la UAT espera recibir aproximadamente cien estudiantes por cada programa.

“En agosto del año pasado recibimos 1,400 jóvenes adicionales a los que normalmente captamos. Actualmente, tenemos más de 42,000 estudiantes en todos los niveles”, indicó.

Asimismo, señaló que la Universidad ha ampliado la cobertura en el nivel medio superior con la creación de la Preparatoria en Nuevo Laredo, recinto que requerirá la construcción de más aulas debido a la alta demanda de ingreso que se ha presentado.

Añadió que en agosto se abrirá la Preparatoria General en Tampico, con énfasis en Música y Arte. “Es una preparatoria donde podemos albergar a más de trescientos jóvenes. Tenemos que buscar consolidar un proyecto de infraestructura, salones, laboratorios. Eso es lo que estamos trabajando en el nivel medio superior”.

Sostuvo que, en nivel superior, la UAT está dotando de infraestructura para responder a la alta demanda que tienen las nuevas carreras. “En Reynosa, iniciamos una licenciatura en Enfermería, debemos tener salones nuevos para agosto y continuar el desarrollo. En agosto pasado recibimos a cien estudiantes en esta carrera, y a cien jóvenes más en Contador Público y Finanzas”.

Refirió que, aunado a estos esfuerzos, se están ofreciendo en línea cinco licenciaturas y el Bachillerato Virtual UAT. “En enero de este año, abrimos una preparatoria virtual, donde tenemos alrededor de ciento treinta alumnos. Queremos más licenciaturas en línea para poder albergar a la gente que no puede dejar de trabajar por la edad, por la familia, o por otras situaciones”, agregó.

Puntualizó que este este año se planea iniciar el posgrado de fin de semana, mediante un programa profesionalizante, los viernes y los sábados, para darle oportunidad a la población que está trabajando y que, difícilmente, puede estudiar una maestría de lunes a viernes.

DISTINGUE AYUNTAMIENTO A NIÑOS Y MAESTROS DE EXCELENCIA CON LA MEDALLA GUADALUPE VICTORIA… Por su excelencia académica y dedicación a la docencia, 330 niñas, niños y maestros de nivel primaria, fueron galardonados por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, con la medalla al mérito “Guadalupe Victoria”.

La ceremonia con un significado especial, convocó en el Polyforum Victoria a autoridades educativas, maestras, maestros y padres de familia al condecorar a alumnos y profesores que caminaron juntos en el ciclo escolar con trabajo, disciplina y responsabilidad dentro del aula.

“Detrás de cada medalla hay más que una calificación, hay horas de estudio, esfuerzo, constancia y sueños, está el amor y el acompañamiento de sus familias y maestros, que este reconocimiento sea un estímulo para seguir adelante”, dijo Gattás Báez a los condecorados.

La secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina, detalló que con la medalla Guadalupe Victoria, que otorga el Gobierno de Victoria, se celebra uno de los logros más importantes en la formación de las nuevas generaciones, niñas y niños que son un orgullo para sus familias.

Con su presencia, certificaron esta merecida distinción el Prof. Rubén Otoniel Jiménez Cortes, representante de la Sección XXX del SNTE, el titular del CREDE en Victoria Juan Román Vital Martínez, el teniente coronel de Infantería Rafael Juárez González de la 48 Zona Militar y funcionarios municipales.