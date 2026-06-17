Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 17 de 2026.- Con el propósito de acercar servicios médicos gratuitos a las familias y fortalecer la cultura de la prevención en las comunidades, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar y el programa Lazos del Bienestar, pondrá en marcha los Corredores de la Salud 2026 en diversos municipios.

Esta estrategia busca facilitar el acceso a consultas, orientación y apoyos integrales para las personas que habitan en los polígonos de intervención del programa, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y promoviendo hábitos que favorezcan el bienestar físico y emocional de las familias.

Durante las jornadas se brindarán de manera gratuita diversos servicios, entre ellos consulta médica general, atención dental, orientación nutricional, vacunación, planificación familiar, salud materna, atención integral para la mujer, valoración audiológica, entrega de medicamentos, aparatos funcionales y lentes graduados, así como afiliación a IMSS Bienestar y diversos trámites institucionales.

El calendario de actividades contempla las siguientes fechas:

* 19 de junio de 2026 – Tula.

* 25 de junio de 2026 – San Fernando.

* 09 de julio de 2026 – Altamira.

* 22 de octubre de 2026 – Tampico.

Estas acciones forman parte del trabajo interinstitucional que se desarrolla en los polígonos de intervención de Lazos del Bienestar, donde se impulsa la participación comunitaria y se acerca a la población una amplia gama de servicios que favorecen el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores.

A través de los Corredores de la Salud, el Sistema DIF Tamaulipas continúa impulsando iniciativas que fortalecen el tejido social, promueven el autocuidado y generan mejores oportunidades para el bienestar de las familias tamaulipecas.