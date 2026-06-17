Ninfa Cantú Deándar sostuvo una reunión con el Embajador de Alemania en México para impulsar nuevas oportunidades de colaboración

Ciudad de México.Junio 17 de 2026– Con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión entre Tamaulipas y Alemania, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República Federal de Alemania en México, Clemens von Goetze.

Durante el encuentro, Cantú Deándar presentó una propuesta de colaboración estratégica para promover la atracción de inversión alemana, fortalecer el intercambio económico y abrir nuevas oportunidades entre empresas e instituciones de ambas regiones.

La secretaria destacó que Tamaulipas cuenta con ventajas competitivas que lo posicionan como un estado clave para la inversión, por su ubicación estratégica, infraestructura logística, vocación industrial y capacidad para integrarse a cadenas globales de valor.

En la reunión se abordaron áreas de colaboración en sectores como agroindustria, agroalimentos, economía circular, innovación productiva, sostenibilidad y fortalecimiento de cadenas de proveeduría, donde Alemania cuenta con amplia experiencia y liderazgo internacional.

También se presentaron proyectos estratégicos del Gobierno del Estado, como el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, el Puerto del Norte en Matamoros y el Puerto Interior de Ciudad Victoria, iniciativas que fortalecerán la competitividad regional y la conectividad logística de Tamaulipas.

Ninfa Cantú señaló que, con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas impulsa una política de desarrollo económico basada en la confianza, la cooperación internacional y la generación de oportunidades para las regiones del estado.

El embajador de Alemania en México expresó su interés en conocer de primera mano el potencial económico de Tamaulipas y acordó realizar una visita al estado en los próximos meses para dar seguimiento a esta agenda de cooperación, inversión y colaboración.