Pese a manejar un amplio presupuesto tanto para atender toda clase se fugas de agua como para repararlas al término de estas, la COMAPA Victoria de manera irresponsable tiene decenas de zanjas abiertas en casi todos los rincones de la ciudad creando con esto un peligro latente para los automovilistas como para los peatones que tienen la desgracia de transitar por los espacios dañados e incomprensiblemente olvidados por semanas.

Lo más lamentable de esta negativa e irresponsable acción es que la COMAPA se desentiende dejando que los ciudadanos culpen de los problemas ocasionados a la presidencia municipal cuando en realidad son ellos los únicos responsables de los gravísimos contratiempos que ocasionan.

Esta insana situación viene a sumarse al descomunal desfalco en la que se encuentra sumida la mentada paraestatal a tal grado que tienen un boquete en sus finanzas según lo mencionan las autoridades fiscalizadoras en el orden de los ocho millones de pesos y contando, desde luego producto de la flagrante corrupción y valemadrismo de las cabecillas de la COMAPA encabezadas por FERNANDO GARCÍA FUENTES y su muy consentido y reducido séquito.

En el oscuro asunto indudablemente mucho tiene que ver el Secretario de Recursos Hidráulicos RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ pues desde que metió mano en casi todas las COMAPAS del estado incluida la de la capital el hoyo financiero no sólo sigue sino que aumentó de manera descomunal y de ello, hay constancia.

En fin las destruidas y saqueadas finanzas de la COMAPA Victoria son una clara muestra de lo que sucede en los organismos de agua en la entidad, donde casi todos a decir de las autoridades fiscalizadoras son un verdadero desfalco, vaya, un botín político y de unos cuantos voraces funcionarios, así las cosas.

En tanto el equipo jurídico que apoya en el tema respecto a la reparación del daño del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA exigido luego de la nota publicada por el medio norteamericabo LA TIMES en su contra del jefe, avanza sin cortapisa alguna y donde como bien se sabe lo colude con actos ilegales así como citar que cuenta con un permiso especial que utiliza cada que requiere entrar al país vecino.

Asimismo como lo ha dicho el gobernador VILLARREAL ANAYA, que cuando se publica este tipo de información es propaganda pagada, y por tanto tiene que haber una reparación o cuando menos una disculpa en todos los medios en que fue replicada.

En la misma forma, el mandatario estatal se refirió como un asunto con trasfondo político a los hechos donde se involucra de mala manera a su vástago AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO en actos ilícitos en la elección de Coahuila, donde como es sabido se desempeña como Delegado Federal del BIENESTAR, hasta ahí los escabrosos temas.

En otro tema autoridades de Salud encabezadas por la Secretaria MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS, exhortó a la población a atender las recomendaciones y los avisos emitidos ante la presencia de las lluvias y que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se formó el primer ciclón tropical de la temporada sobre el Golfo de México.

Mencionó que el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a través de la dependencia estatal se mantiene activo y pendiente de la evolución de este fenómeno natural para evitar daños y afectaciones a la salud e integridad de la población.

Con las precipitaciones generadas en los últimos días y ante la formación del ciclón que podría llegar a costas tamaulipecas, se activaron los protocolos de vigilancia sanitaria yepidemiológica para disminuir daños a la salud que se pudieran generar, externó la funcionaria estatal.

En otro asunto debido a su excelencia académica y dedicación a la docencia, 330 niñas, niños y maestros de nivel primario fueron galardonados por el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ con la medalla al mérito “Guadalupe Victoria”.

La ceremonia con un significado especial convocó en el Polyforum Victoria a autoridades educativas, maestras, maestros y padres de familia al condecorar a alumnos y profesores que caminaron juntos en el ciclo escolar con trabajo, disciplina y responsabilidad dentro del aula.

Detrás de cada medalla hay más que una calificación, hay horas de estudio, esfuerzo, constancia y sueños, está el amor y el acompañamiento de sus familias y maestras que este reconocimiento, sea un estímulo para seguir adelante, enfatizó el edil GATTAS BAÉZ.

Correo: maguilar96hotmail.com