El Vicepresidente de la CANACO Ciudad de México, Dr. Gerardo Tajonar Castro, explicó cuáles son los mayores retos de México ante la revisión del T-MEC

El mayor reto para México no es solo concentrarse en la inversión extranjera directa, sino también desarrollar oferta productiva y oferta exportable de alto valor y contenido; de esa manera, se tendrán grandes alternativas de diversificación de mercados, no únicamente en Norteamérica, sino también en Europa.

Este comentario lo compartió el Dr. Gerardo Tajonar Castro, Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de la Ciudad de México, durante su conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), titulada “Revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y la nueva guerra comercial: estrategias y oportunidades para los empresarios mexicanos”.

Esta conferencia fue impartida para alumnos de posgrado, académicos y autoridades de la universidad, en la que habló sobre diversos temas, entre ellos cómo se maneja el T-MEC y la relación entre México y Estados Unidos.

“Lo importante es que en el T-MEC existe la condición de que cada seis años haya la posibilidad de revisar el tratado. En juego está el desarrollo y la atracción de inversión de nuestro país, que es el principal fundamento económico que busca nuestro gobierno”, afirmó.

“El principal empresariado que desarrolla inversiones en México son empresarios de Norteamérica, que han hecho una simbiosis con empresarios mexicanos”.

Hoy esto implica, explicó, que la revisión debe adaptarse a la realidad actual y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

Políticas impulsadas por Estados Unidos

Según el expositor, en la revisión del T-MEC hay algunos sectores y fracciones arancelarias donde el gobierno norteamericano ha hecho cambios importantes, no solo con México, sino a nivel mundial, y con ello busca generar ciertos equilibrios en las políticas económicas, ya que la balanza comercial de la Unión Americana presenta algunas debilidades.

“Hay sectores donde están buscando desarrollar su propia producción y ponen barreras arancelarias. Lo importante es demostrarle al gobierno norteamericano que hay un equilibrio en esos sectores y que no es económicamente viable que ambas naciones sufran deterioros comerciales”, expuso.

El Nearshoring y sus oportunidades

Entre los temas abordados se encuentra la relocalización de empresas o nearshoring, un fenómeno que se presentó en los meses previos a las modificaciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, hoy continúa la inversión y reinversión de las empresas que ya están establecidas en México.

“El problema que veo es que debemos considerar las nuevas inversiones. Observamos que hay mayores inversiones en empresas que ya están acá, pero las nuevas empresas están esperando a que termine la revisión del Tratado de Libre Comercio”, apuntó.

Sectores en crecimiento

La revisión del T-MEC deberá traer para el sector agroindustrial mayores objetivos de integración hacia Norteamérica y el resto del mundo.

“Estamos viendo una reconfiguración de cadenas productivas y logística. La logística de nuestro país hacia el mundo es muy interesante, con un ferrocarril que puede llevar productos agrícolas refrigerados cruzando Estados Unidos hasta Canadá, y con una reconfiguración se desarrollarán mejores posibilidades para atravesar dos océanos. Estos sectores tienen muchas posibilidades de desarrollo”, explicó.

Oportunidades para estudiantes

El Dr. Tajonar Castro compartió que los estudiantes de posgrado tienen una gran oportunidad de incidir dentro de las empresas donde laboran o de contar con una oferta profesional vinculada al desarrollo de cadenas productivas, tanto manufactureras como de servicios, en torno al crecimiento logístico que está teniendo nuestro país.

“Los estudiantes de posgrado son muy importantes para estos empresarios que están reinvirtiendo en México. Tienen que estar preparados en todas las habilidades y destrezas que requiere el comercio internacional”, abundó.

A su vez, recomendó a los estudiantes acercarse a los empresarios, ya que el comercio internacional es cambiante, por lo que es indispensable convertirse en verdaderos estudiosos de lo que sucede en las legislaciones nacionales e internacionales, así como mantenerse cerca de la comunidad empresarial, de las cámaras de comercio internacional y de las actividades que desarrollan los gobiernos estatales.

“Tienen que estar atentos a los cambios, al pendiente de las noticias y prepararse constantemente”, concluyó.