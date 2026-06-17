La jornada fortaleció la educación ambiental y permitió que niñas, niños y adultos conocieran de cerca el trabajo de conservación que protege a esta especie emblemática en las costas de Tamaulipas.

Soto la Marina, Tamaulipas.Junio 17 de 2026– La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas llevó a cabo la primera liberación pública de tortuga lora de la temporada en el campamento tortuguero de La Pesca, donde alrededor de 300 personas participaron en actividades de educación ambiental y conservación de esta especie emblemática del Golfo de México.

La jornada se desarrolló bajo los protocolos establecidos para la protección de las crías y la atención de los visitantes. Las familias asistentes fueron organizadas en grupos para garantizar una experiencia segura y ordenada durante la liberación.

Como parte de las actividades, personal especializado ofreció pláticas informativas sobre el ciclo de vida de la tortuga lora y la importancia de su conservación, además de recorridos por el Museo de la Tortuga Lora y dinámicas recreativas dirigidas a niñas, niños y adultos.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estas actividades permiten acercar a la ciudadanía a los esfuerzos de conservación que se realizan en las costas tamaulipecas y fortalecer la conciencia ambiental entre las familias.

Asimismo, resaltó que el programa de conservación de tortuga lora continúa registrando resultados históricos durante la presente temporada, gracias al trabajo permanente que se realiza en los seis campamentos tortugueros operados por la Comisión.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la política ambiental impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar promoviendo actividades que contribuyan a la protección de la tortuga lora y al conocimiento de la riqueza natural que distingue a nuestro estado.