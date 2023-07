Pues ahí tienen que la noticia que más circuló en Tamaulipas, y en medios nacionales, la mañana de este lunes 3 de julio fue el ataque a balazos que sufrió el Secretario General de Gobierno, Héctor «El Calabazo» Villegas González. El comunicado oficial de la Vocería de Seguridad Tamaulipas indica que «Aproximadamente a las 04: 50 de este lunes, los vehículos donde viajaba el funcionario fueron agredidos por civiles armados en la carretera Reynosa- San Fernando».

En este muy delicado asunto, creo yo, debemos ir por partes.

Primero, es lamentable que el primer funcionario más importante del estado, después—claro– del Gobernador Américo Villarreal, no acate, no atienda, no haga caso al secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, quien recomendó a los automovilistas no viajar de noche por las carreteras del estado para no ser víctima de la delincuencia. Vale decir que Sergio Chávez no es un funcionario improvisado, el señor es un General jubilado del Ejército Mexicano. La recomendación la hizo y fue difundida por todos los medios el 29 de abril de este año.

Segundo, verdaderamente, ¿qué necesidad del «Calabazo» de exponerse, y deja tú, de exponer la integridad física de sus escoltas, cuando todavía no se han rescatado las carreteras del desorden carretero dejado por el ex gobernador Cabeza de Vaca.

Tercero, si el Calabazo tenía un compromiso la mañana del lunes en Cd. Victoria, en la reunión de la Mesa de Seguridad, pues haga su traslado por carretera saliendo a las 3 de la tarde. ¿Para qué exponerse y exponer a su equipo? ¿Para qué jugar al Superman? ¿Para qué exponer a sus escoltas? Ni que les pagarán en oro.

Cuarto, pregunta seria, ciertamente un buen de tamaulipecos y tamaulipecas tenemos apodo, sobrenombre, alías, pero cuando trabajas, cobras, te aplicas en el cargo de Secretario General de Gobierno, ¿qué necesidad de andarlo divulgando cómo si lo hace este personaje que en su fan-page de Facebook y twitter aparece como…El Calabazo Héctor Villegas González…?

En el pasado otros secretarios generales de gobierno no andaban presumiendo sus apodos. El Lic. Joaquín Contreras Cantú (en el sexenio del Dr. Martínez Manautou) nunca anduvo diciendo que le apodaban «Joaquinito» (para diferenciarlo de Don Joaquín Hernández Galicia), ni el Lic. Morelos Jaime Canseco ( en el sexenio de Yarrington) nunca anduvo pregonando que le decían «Morelitos». Si el señor quiere ser popular entre los tamaulipecos pues que se ponga a trabajar y a cuidar la gobernabilidad del estado que para eso se le paga, y bien.

Y a propósito de sobrenombres y apodos, cuando Yarrington iniciaba su campaña para Gobernador designó como su coordinador de campaña al habilidoso mantense Luis Enrique Rodríguez Sánchez, muy conocido como «El Pipo». Y resulta que en una primera reunión a puerta cerrada del comité de campaña con importantes lideres, uno de estos, al tomar la palabra, al referirse al Lic. Luis Enrique le llamó «Pipo». Yarrington de inmediato se puso muy serio, y advirtió: «A ver nada de decirle Pipo, yo no tengo payasos en mi equipo… ¡Mi coordinador de campaña se llama Luis Enrique Rodríguez Sánchez!» Y santo remedio, no le volvieron a decir Pipo en su presencia.

Cinco, por cierto anda muy fuerte el run-run, la versión, el trascendido de que El Calabazo Villegas sale del gabinete estatal y entra en su lugar el avecindado reynosense nacido en Poza Rica, Veracruz, abogado Ricardo Gamundi Rosas.

Seis.- Nos llama la atención que Villegas González, hasta eso de las 3:49 de ayer lunes no haya puesto nada en su Fan-page de Face del incidente de seguridad que tuvo en la madrugada.

2.- Por los rumbos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es de resaltar la reunión que tuvo el rector Guillermo Mendoza Cavazos con el ex rector Humberto Filizola Haces. Externó el contador Mendoza afirmó que «en la UAT valoramos que nos han dejado nuestros rectores anteriores, quienes nos ayudaron a llegar a donde hoy estamos».

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de ser Rector?, preguntó el contador Cavazos al ingeniero Filizola. Este respondió: ´»Pues la verdad el poder compartir con los alumnos lo que yo quise tener como alumno, como maestro, y poder desarrollar actividades que a mí me hubiera gustado tener como alumno».

Y una segunda pregunta le formuló al ingeniero Filizola: ¿Qué consejo le puede dar al actual Rector? «Pues decirle—respondió HF– que no hay imposibles en la vida, que se proponga lo que quiera y con voluntad, esfuerzo y dedicación lo va a lograr».

Nos parece muy correcta e inteligente la acción del contador Mendoza Cavazos de dialogar con quienes han sido rectores de la denominada máxima casa de estudios de Tamaulipas.

3.- En este inicio de julio es muy lamentable el fallecimiento del Lic. Alfonso Ramírez Garza. Gran persona y todo un guerrero, que dio una gran batalla por la vida. Conocimos al Lic. Poncho Ramírez trabajando para instituciones de como la Secretaria estatal de Desarrollo Económico, al igual que le saludamos en la Cd. de México cuando se desempeñó como Secretario particular del Vicepresidente de la empresa Telmex. También trabajó con gran profesionismo en El Diario de Cd. Victoria. Nuestras condolencias a su esposa LRP Cecilia Vela Díez e hijas.

Los datos biográficos del victorense Alfonso Daniel Ramírez Garza, nacido el 5 de octubre de 1964, están en la página 922 del Diccionario biográfico ¿Quién es quien en Tamaulipas? Alfonso Daniel Ramírez Garza. Descanse en Paz. (Nos Vemos)