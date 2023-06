Abrimos esta colaboración con la nueva buena de que la cámara de diputados de Tamaulipas designó a José Inés Figueroa Vitela como titular de la unidad de comunicación social, una dependencia que no conocemos.

Figueroa es un veterano comunicador que seguramente será un magnífico vocero del poder legislativo, amén de que enlazará a los representantes populares con los periodistas, para establecer una vinculación de trabajo.

Los diputados no tienen precisamente buena fama pues la Opinión Pública los identifica como subalternos del poder ejecutivo, es decir, del Gobernador de turno, a quien servirían de tapadera a cambio de prebendas de variopinta naturaleza.

Tiene además el poder legislativo, dependencias como el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, con importantes funciones a desempeñar pero algunas son simples adornos, inoperantes, obsoletas, ficticias.

Esta Legislatura ha tenido una gestión particularmente controvertida pues Cabeza de Vaca usa a la bancada del PAN como su instrumento de guerra contra el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

El ex Gobernador de extracción del PAN se ha propuesto estorbar el desempeño del nuevo gobierno de Tamaulipas, emanado de MORENA, para tener elementos de chantaje o monedas de cambio que le servirían para crear un escudo o blindaje que le lo protejan de cualquier investigación.

Cabeza de Vaca ha sido el peor Gobernador de Tamaulipas pues no solo no hizo obra pública relevante, sino que menoscabó el presupuesto anual de 60 mil millones de pesos, en promedio, pues no hay información oficial del destino que tuvo esa fortuna.

Francisco es un prófugo de la justicia pues está vigente la orden de aprehensión girada en su contra por un montón de delitos y a pesar de que cuenta con un amparo de la justicia federal, permanece escondido en algún lugar del mundo.

Cabeza “pantereaba” con la patraña de que sería candidato presidencial del PAN, pero se le cayó el teatrito con el anuncio de autoridades electorales, en el sentido de que no aceptarían solicitudes de registro para candidato, de personas con antecedentes penales.

(Panterear significa en el argot del bajo mundo, presumir, intimidar, fantasear, amedrentar, alardear).

En otros temas, el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum en Tamaulipas Marco Batarse Ferrel sigue exhibiendo el éxito de la presentación en Reynosa de la aspirante presidencial de MORENA Claudia Sheinbaum.

Batarse junior reverdecerá laureles en julio, cuando la doctora Sheinbaum regrese a Tamaulipas, presumiblemente a Tampico y Nuevo Laredo, para hacer otras jornadas de activismo político.

A propósito de la zona sur, nos reportan desde Ciudad Madero que han transcurrido seis meses desde que se instaló una nueva administración en la COMAPA Sur y en ese lapso han conseguido enderezar muchas cosas chuecas de la anterior gerencia general.

Por culpa de manejos técnicos inoperantes y de malversación de fondos, COMAPA Sur estaba sumida en el desorden, el descrédito y bancarrota, pero transcurrido medio año las cosas están volviendo a la normalidad.

El nuevo gerente general de la dependencia, maestro Francisco José González Casanova supo que tendría que aplicar grandes soluciones para resolver los grandes problemas y fue así como corrigió de manera paulatina pero con mano firme, el tiradero que encontró.

Fue necesario aplicar un plan intenso para terminar obras inconclusas e instrumentar nuevas políticas en el manejo administrativo y financiero, bajo estricta transparencia y control, supervisado por un staff competente y profesional.

También se introdujeron medidas innovadoras en programas de apoyo a los usuarios, lo que ha permitido conseguir un gran avance en los objetivos tales como el humanismo, el buen trato, la atención personal y la economía de los habitantes de la zona conurbada.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal y el Cabildo decidieron otorgar apoyo humanitario a los más de mil quinientos migrantes extranjeros que permanecen en un campamento, esperando asilo en el vecino país.

El gobierno de Nuevo Laredo improvisó este campamento combinando esfuerzos de Protección Civil, la Jurisdicción Sanitaria y la Secretaría municipal de Bienestar Social, para atender necesidades de personas de Venezuela, Colombia y El Salvador.

Carmen Lilia informó que entienden todo lo que atraviesan esas familias en su afán por llegar a Estados Unidos, por eso les otorgan servicios médicos y otras facilidades, para que su paso por aquí sea seguro.

Correo electrónico: [email protected]