¿Cómo están? La mañana de este lunes el secretario de Salud de Tamaulipas, Dr. Vicente Hernández Navarro en charla con reporteros habló de los «golpes de calor». Y les dijo: «Tenemos ocho muertos, todos adultos mayores. En cuanto a «golpes de calor son 116, y ahorita ya nos reportó el Seguro Social 67 casos más». Lo cual da una suma de 173 casos de golpes de calor.

El Dr. Hernández Navarro dijo que están repartiendo sueros Vida oral. Recomendó a la población al tener síntomas de golpes de calor acudir de inmediato a los centros de atención médica, no exponerse al sol repetidamente, hidratarse bien y usar ropa ligera y en colores claros.

2.- Ahí tienen que este Día de San Juan, 24 de junio cumplió 61 años, Claudia Sheinbaum Pardo. Así tenemos que el domingo, en foto donde aparece con ella, Héctor Villegas González «El Calabazo», secretario general de gobierno de Tamaulipas, la felicita por su cumpleaños. «Muchas felicidades Dra. Claudia Sheinbaum, espero hay sido un día lleno de bendiciones en compañía de su familia. Feliz cumpleaños!!»

En el tema Sheinbaum en la fronteriza Río Bravo, sus simpatizantes se organizan. Ahí Integrantes de la sociedad civil, conforman el comité de apoyo político a la participación interna que vive en MORENA la doctora Claudia, para alcanzar la nominación a la candidatura a la presidencia de México en una encuesta que hará en agosto.

Anwar Vivián Peralta, rindió protesta como Coordinador municipal; Said Pérez Izaguirre, como secretario Técnico del coordinador municipal. María Aviña Ayala, Coordinadora de organización; Yesenia García Rodríguez, sub coordinadora de Organización; Eduardo Santiago Benítez, Coordinador de estrategia electoral y redes digitales; Francisca García Gauna, coordinadora de participación de la mujer; Herminia de Mendoza, Sub coordinadora de participación de la mujer; Adrián Betancourth Márquez, coordinador de participación de la juventud.

Igual trabajaran en este proyecto Ezequiel L. Cavazos Mendoza, coordinador de Atención a adulto mayor, jubilados y pensionados; Carlos Perez Galván, coordinador del sector rural.Carlos Vázquez Moreno, coordinador de fomento deportivo; Ángel Portillo López, coordinador de atención a migrantes y Carlos Reyes Dimas, coordinador jurídico.

En este evento estuvo presente el coordinador estatal, Marco Batarse Ferrel. Ante Batarse rindieron protesta los integrantes de una amplia estructura de territorio donde estarán trabajando en actividades de promoción de la Doctora Claudia en el municipio de Rio Bravo. Al micrófono dijo el coordinador estatal Batarse Ferrel que se trabaja a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas promoviendo a la mejor propuesta para dirigir a México, pues ella representa el trabajo de transformación necesario para seguir avanzando.

Por su parte Anwar Vivián, tras rendir protesta dijo “Tenemos en Claudia a la mejor persona para conducir los trabajos de transformación para las mexicanas y los mexicanos, contamos con el entusiasmo, pasión y trabajo para demostrar una vez más que en México hay liderazgos sanos y en Tamaulipas ya se vive la transformación que tanto esperábamos”.

3.- Mucho optimismo tras la visita de los embajadores europeos a Tamaulipas. Destacó lo que dijo el embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot al al reunirse con los presidentes municipales de Altamira, Madero y Tampico: «La zona sur de Tamaulipas tiene un futuro brillante porque se caracteriza por la paz y la tranquilidad de la zona, y eso es importante recalcarlo».

El viernes la noche, en el histórico edificio de la Ex Aduana Marítima, construido en el porfiriato, y como parte de su recorrido, esta vez en la zona conurbada, el jefe de la delegación europea hizo una «advertencia», a alcaldes y dirigentes empresariales presentes en el evento.

«La advertencia es que aquí, vamos a volver más temprano que tarde y muchas veces». Y añadió: «Lo han dicho ustedes; lo tienen todo, no solamente esos atractivos turísticos maravillosos, sino también un tejido empresarial muy dinámico, talento humano, un puerto en plena expansión, tienen agua, tienen energía, incluso gas natural licuado que ahora van a exportar hacia Europa. Y tienen esa paz, esa tranquilidad, efectivamente que caracteriza la zona sur».

En este evento, presidido por la secretaria de Desarrollo Económico, la neolaredense Ninfa Cantú Deándar, con la representación del gobernador, Américo Villarreal Anaya, los presidentes municipales expusieron por separado las ventajas competitivas y oportunidades en cada una de sus ciudades.

4.- Decidido a darle una nueva cara a Cd.Victoria, y a mejorar las condiciones de la circulación vehicular, el presidente municipal mantiene el programa emergente de bacheo. Poco más de cuarto mil metros cuadrados de asfalto se están colocando en diversas rumbos de la capital.

Cuadrillas de municipio se aplican en calles del fraccionamiento Fovissste, así como en las colonias Unidad Modelo, y la zona centro. En tanto con maquinaria se realizan trabajos en el camino de acceso a la colonia Esfuerzo Popular,y calles en las colonias San Marcos, y distintas calles del Ejido Ávila Camacho. NOS VEMOS.