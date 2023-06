UNO. – La relación con el Gobernador Américo Villarreal Anaya, es ATM, así dice el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño, y agrega que ha platicado ya dos veces con el mandatario estatal, “Estamos con el gobernador, hay buena relación y tenemos que seguir platicando, y aclara, no hay ruptura, aunque hay muchos mal intencionados quieran hacer ver eso”.

Arnulfo Rodríguez Treviño, llegó bronco, con un discurso agresivo para muchos en su toma de protesta, aunque ahora refiere y sabe que se necesita de una buena relación con el gobernante en turno para llevar los beneficios a la base, pero no con gritos, ni sombrerazos, ya no son esos tiempos.

Sincero y derecho como es, el dirigente de la Sección 30, refiere que es difícil la tarea de ser secretario general “Nomas que como antes no se acostumbraba esto, dicen que uno se enoja, noo, estoy reclamando algo que se puede hacer, algo que reclama y pide la base, hay que ser claros, aunque uno sea prieto, hay que ser claros en su forma, pero siempre hay jiribilla, así es la política, y a la vida hay que aprenderle porque todo es enseñanza,”, dice.

La falta de asesoría hacía el líder sindical y la falta de un buen emisario desde el gobierno estatal parece que va quedando atrás y al menos Arnulfo, se ve y se siente que levantó la bandera blanca, aunque reitera y sabe que hay quien quiere meterle mano política al gremio magisterial para llevar agua a su molino para lo que viene, aunque hay que decirlo, Rodríguez Treviño, tiene muy claro que van con MORENA y que no le puede quedar mal a Cepeda como lo menciona.

“El Presidente de México cumple con su función y uno como sindicato solo dice ayúdame a ayudarlos, cuando uno entra al trabajo sindical es bien difícil porque pisa callos, soy un hombre institucional, siempre los maestros hemos estado con el presidente en turno, estamos con el gobernador, ya fui a platicar con el gobernador, hay buena relación y tenemos que seguir platicando, no hay ruptura, mucha gente quiere hacer ver eso y enfrentarnos”, reitera.

“Yo soy un tipo que ya platiqué, dos veces con él, pero hay que seguir platicando y tengo que decirle al gobernador que es lo que nos duele a nosotros, esta es la realidad, gobernador, ayúdeme a ayudarlos, nosotros no venimos a hacer problema al contrario tenemos un compromiso, yo con el SNTE y Cepeda con el presidente, el compromiso con el Sindicato es con el Presidente”.

Arnulfo dejó de escuchar las voces que le aplaudían los pleitos y escuchó los que le sugieren el camino de la reconciliación, incluso, dice, y sabe que lo han dejado sólo, por eso contempla escribir una nueva historia y ojalá por el bien de la base y del Comité mismo se concrete.

Hay muchos convenios que no se han firmado, muchos acuerdos que están pendientes de rubricar, todo tiene solución si las cosas siguen como hasta ahora que en vez de pleitos exista un buen arreglo, parece que en el SNTE muchos ya lo entendieron y en la política también.

“Ellos dependen del Presidente, nosotros también dependemos del Presidente, porque la escuela pública se debe al Presidente, pero la escuela pública no es solo para los maestros, es para el pueblo, más del 95 por ciento de la población en México no puede mandar a sus hijos a las escuelas privadas somos gente fregada, y es ahí donde tenemos que cuidar la educación el Sindicato junto con el gobierno, dice, y la verdad, que bueno que lo entiende así porque hasta ahora los pleitos no lo han llevado ni lo llevaran a nada.

2.- Bien y buenas, como él lo dijo, Eduardo Abram Gattás Báez, anuncio la llegada de nuevas empresas a la capital del estado en donde la verdad ya se acabó la parálisis de inversión y saqueo que se dio en el pasado

En conferencia de prensa el alcalde, en primer plano, anuncio la llegada de importantes empresas como MG CHIRREY, FORD y MISUBISHI.

Tiendas departamentales y de servicios como farmacias del ahorro, y Bodega Aurrera Smartfit que además de crear una real competencia, dará a los victorenses una nueva opción de compras, ahora si Victoria parece toda una capital.

Aun con las deficiencias financieras por el endeudamiento y el saqueo a las arcas municipales que se dieron en el pasado, el alcalde ha hecho esfuerzos extraordinarios y la gestión necesaria para volver el rostro a Ciudad Victoria, ya hay pavimentación, hay mejora en los servicios, recolección de basura y ahora nuevas empresas que vienen a incrementar la economía de las y los victorenses.

Para transformar a Victoria hay que hacer y entender la vocación de servicio refiere el presidente municipal y resalta el trabajo y apoyo que recibe desde la administración que encabeza el Dar. Américo Villarreal Anaya, que trata a Victoria como la flor consentida de Tamaulipas y que va para adelante.

“Desde aquí gratitud al Dr. Américo Villarreal Anaya, por su apoyo dice Lalo y resalta que hay mucho que ofrecer a los inversionistas y al turismo, Victoria cuenta con los mejores servicios, mejores calles, mejor seguridad.

Hay infraestructura para eventos de servicios, para inversiones de primer nivel se cuenta con infraestructura polyforum, un recinto ferial, un hermoso teatro como el “Amalia” museo y espacios privados, capacidad hotelera más de 2 mil 300 habitaciones, una excelente industria restaurantera y ubicación geográfica extraordinaria.

Vale la pena reconocer el trabajo y el esfuerzo del alcalde que con una buena administración del recurso público y la gestión constante a sacado a Victoria del pozo en el que se encontraba y de la banca rota en la que la dejaron en el pasado.

TRES. – Y si de buenas noticias se trata ahí tiene usted que la deportista, , o alumna de la UAT logró el primer lugar en la fase individual del Segundo Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), realizado en Oaxtepec, Morelos y la Ciudad de México poniendo en alto a Tamaulipas y a la gestión rectoral de Guillermo Mendoza Cavazos.

La estudiante del cuarto semestre de la Escuela Preparatoria 3 de la UAT recibió la medalla de oro en el marco del concurso, organizado por la Sociedad Matemática Mexicana, en el que se promueve el desarrollo del talento matemático científico en las mujeres.

Isabela Loredo Carvajal, forma parte de la selección femenil de Tamaulipas, integrada por seis participantes de diversas instituciones de educación medio superior de todo el estado, quienes, con su participación en este concurso, lograron obtener dos medallas de oro, una medalla de bronce y dos menciones honoríficas, colocando a Tamaulipas en el sexto lugar a nivel nacional, lo cual merece un buen reconocimiento y lo que coloca a la entidad en un lugar privilegiado.

El Mtro. Moisés Miguel Aguilar, delegado de la OMM en el estado y académico de la UAT, dio a conocer que la selección que representó a Tamaulipas se conformó mediante la etapa estatal de la Olimpiada, realizada el año pasado.

La delegación tamaulipeca recibió entrenamiento por parte de profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), que bien merece un reconocimiento por poner en alto el nombre de la UAT y Tamaulipas.

Refiere el académico que, con la participación de estudiantes universitarios en el proceso de preparación de la delegación tamaulipeca, se contribuye al desarrollo de las ciencias matemáticas en los niños y se fomenta la formación de profesionistas, al involucrarlos en el proceso de organización del concurso estatal, el diseño de propuestas y el desarrollo, elaboración y evaluación de exámenes, bien por ellos.