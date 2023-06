¿Mentira o verdad? Las redes sociales están indilgando a Marcelo Ebrard Casaubón, corcholata principal en la rivalidad con la también corcholata, Claudia Sheinbaum Pardo, de que su gobierno -si gana las 23,189 encuestas de Morena- creará la Secretaría de la Cuarta Transformación y más… el titular sería el junior de Papá Palacio léase Andrés Manuel López Beltrán.

El twitter, lo divulga Azucena Uresti Mireles, originaria del vecino Monterrey N.L., egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, con la especialidad en periodismo, quien publica en noticieros de Milenio y Telediario.

Se me antoja tema a investigar, porque el origen puede se presta a especulaciones, como por ejemplo la razón y de ahí se pudiera concluir que es mentira y los ‘amigos’ de otra corcholata o la oposición partidista, le están indilgando el ‘milagro’ al ex canciller, utilizando la imagen de la periodista… Hasta el momento ella no ha desmentido, por lo que hay la posibilidad de creer.

Otro camino es que el ex canciller mexicano, con ganas de llegar a sustituir a su amigo y conociendo el egocentrismo del tabasqueño, proponga la extensión de la ‘guía moral’ a través de su hijo mayor quien, por cierto, corren rumores de que rechazó la propuesta de Marcelo.

En este mismo sentido, veremos y comentaremos mañana sobre el reporte de las seis corcholatas en gira con sus 5 millones cada uno que les entregó Morena, cuando un reportero les pregunte del tema lanzado por la Iglesia Mexicana, que convocó este martes 20 de Junio, a las 15 hrs., para que repiquen las campanas de todas las Iglesias del país, haciendo un llamado a la Paz, un Alto a la Violencia, a la Delincuencia, un alto a los asesinatos de tantos mexicanos.

Las altas autoridades eclesiásticas del país invocaron a todos los grupos religiosos y a los fieles, para hacer oración a la misma hora (3 de la tarde) y se invite a esta acción no solo por los fallecidos, sino por retornar a la paz social que hemos perdido.

Será muy interesante escuchar los comentarios de la y los Corcholatas en campaña, para saber su punto de vista en este tema, lo que puede generar aceptación, rechazo o indiferencia de quienes apoyan ahora la política presidencial en temas de Seguridad Pública.

También se acomoda la versión del actor Héctor Suárez Gomis, a las declaraciones de la Dra. Sheinbaum (dicen corcholata mayor) sobre la expresión de “México se escribe con ‘M’ de Madre y ‘M’ de Mujer.” Por cierto, pésima oradora.

En redes sociales Suárez Gomíz contesta: «Te ayudo Claudia… Con ‘M’ de Muertos (más que en ningún otro sexenio); con ‘M’ de Mediocridad para gobernar por tu parte; con ‘M’ de Metro sin Mantenimiento por corrupción e ineptitud; con ‘M’ de Manipulación, como lo hace tu partido todos los días; con «M» de Mutilar las instituciones como lo hace tu amo y señor…”

Y sigue diciendo el actor: “…con ‘M’ de Militarizar al país; con ‘M’ de mentirle por sistema a los mexicanos; con ‘M’ de Mordida que siguen pidiendo los policías a pesar de que el ‘Benito Juárez’ de estos tiempos dice erradicó la corrupción… Ah y con «M» de Mierda que es como dejas la CDMX.

Independientemente de la candidatura, muchos analistas políticos, han sido coincidentes sobre el enorme distanciamiento ideológico-social de los mexicanos, de ese divisionismo acentuado entre los afines a lo que dice -no hace- el inquilino del Palacio Nacional.

Tengo la firme convicción de que, si es cierto el twitter de Azucena Uresti y las expresiones de Héctor Suárez Gomíz, pudieran ser causa de mucha polémica, solo por el solo hecho de comentar, sin llegar a conclusión alguna.

EL CALOR

Según el reporte van tres fallecidos en Tamaulipas (Reynosa, Mante, Madero) a causa de las sofocantes temperaturas que estamos viviendo; Además, existen por lo mensos cinco personas hospitalizadas en Terapia Intensiva por la misma causa y con reporte de grave.

La Escuela Leona Vicario de Ciudad Victoria, este martes presentó un problema de electricidad, lo que originó la suspensión de labores a media jornada, causando alarma entre los padres de familia que pensaron era otra la razón, cuando vieron las ambulancias fuera del plantel, por lo que Protección Civil aclaró que fueron 9 alumnos y una profesora las víctimas del calor.

Al cierre: Juan Antonio Montoya, periodista con amplio recorrido en la comunicación política, publica: “Adán augusto. tuvo y tiene gran peso en muchas de las decisiones políticas y económicas que impactan en Tamaulipas. Al iniciar su precampaña presidencial, Adán tendrá en José Ramón Gómez Leal (JR) a su máximo representante, junto con el diputado Erasmo González Robledo, quienes esperan su cobijo para aparecer en las boletas del 24. El primero quiere ser Senador, para llegado el momento, buscar la gubernatura; mientras que Erasmo tiene muchas ganas de ser alcalde de Madero.”

¿Cómo la ve?