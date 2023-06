AGENCIAS

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que este viernes 16 de junio renunciará a su cargo y el lunes comenzará un recorrido por el país para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia en los comicios de 2024.

Dicho anuncio se da luego de la reunión del gabinete legal y ampliado con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Yo no voy a renunciar. Le he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal”.

“Dejo este encargo porque voy en la búsqueda de otro encargo”, agregó.

Dijo que siempre estará junto al presidente López Obrador, “y acompañando y ayudando con todo en el movimiento”.