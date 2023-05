Hace días en los dominios de Lorenzo Morales hubo un accidente, de esos que solo al ver las imágenes, se nos enchina la piel: primero dijeron que fueron 23 los fallecidos, el caso es que luego subió hasta 27. Fue un choque frontal entre un camión y una camioneta; en esta última viajaban familias enteras. La camioneta se incendió, se quemaron y no hubo forma alguna de prestarles auxilio. Dolor, coraje, impotencia y no sé qué más puedan sentir las familias afectadas… pero, en la práctica, es un hecho que sucede casi a diario.

Las noticias de seguridad pública son parte de nuestra vida cotidiana. Por las redes sociales nos enteramos, rápido, del accidente, del choque, del bloqueo de una carretera, en fin, y en las noticias de la tv hay algunos programas que, casi toda la emisión, son noticias de seguridad pública, entre ellos, los accidentes viales. Y es cuando, quiérase o no, tenemos que preguntarnos: ¿Quién es el culpable?

PARA EVITAR ACCIDENTES.

Durante mucho tiempo, sexenios, la vía para ir a Tampico, a Mante o Llera, era ir por la sierra. Los accidentes eran frecuentes y en el gobierno de Manuel Cavazos Lerma se puso, con bombos y platillos, la primera piedra de la carretera Victoria-Zaragoza, es decir, una via alterna para evitar viajar por la sierra. En aquel momento, en pleno sol, el gobernador fue enfático: con la nueva vía, nueva carretera, se van a evitar accidentes, se van a salvar vidas. Sin la menor duda, muchos de los presentes, aplaudimos la decisión.

Si hacemos un recuento, quizá, ahora hay más accidentes. Unos pueden decir que hay mas población, hay más coches, hay más tránsito, efectivamente asi es, pero es indudable que hay accidentes y personas que pierden la vida. Sin embargo, pese a lamentarlos, el hecho o los hechos, deben servir para estudiar y analizar, reflexionar, sobre las causas. ¿Impericia o imprudencia del conductor? ¿Fallas mecánicas del coche? ¿La configuración de la carretera? Puede ser multifactorial, pero algo, si, algo se tiene que hacer.

CINCO HORAS BLOQUEADO.

Hace días en una conversación salió el tema de los accidentes en la Carretera Rumbo Nuevo: que también se construyó con el fin de disminuir o evitar los accidentes en la sierra, al viajar en lo local a Jaumave, Palmillas, Bustamante, Tula, y más allá del Estado, a San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro o México. Ya es un hecho recurrente que en esta carretera haya interrupción del tráfico por choques o volcaduras, principalmente de tráiler. ¿Por qué suceden? ¿Por culpa del conductor? Si es por el, ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Cansancio, las prisas o tan simple su impericia para conducir?

Hace días, a finales de abril, venia de CdMx y en el kilómetro 11 el trafico interrumpido. El motivo, que un tráiler volcó su contenedor y su carga era miel. Fueron 5 horas de estar ahí, en el autobús, a solo 11 km de llegar a la ciudad y era imposible. No fue choque, fue volcadura, es decir, solo: ¿Cómo sucedió? No lo sabemos, no hubo lesionados, y solo queda pensar que fue la impericia del conductor: podemos especular causas, como que se durmió, fue a las 7 am, que tomo mal una curva, que se desplazaba a exceso de velocidad. El hecho es que, por ese detalle, tardamos 5 horas en llegar a casa.

LAS PRISAS.

El evento que menciono al principio de mi texto fue un choque frontal: por eso el incendio de vehículos y el gran número de personas fallecidas. En este tipo de accidentes solo hay un culpable: el que invade el carril, que en este caso fue el tráiler. Sin deberlas, hagan de cuentas, que pagaron el precio de las prisas del conductor del tráiler. Entonces, podemos preguntarnos: ¿Por qué rebaso? ‘Traía prisa o ya estaba retrasado en su ruta? Sus prisas o su impericia para manejar tuvieron consecuencias lamentables.

Y la cuestión es que, esos choques de frente, no solo se dan con tráiler. Hace varias veces, el año pasado, un grupo de mujeres, jóvenes, viajaban de Monterrey a Tampico y antes de llegar a Zaragoza, chocaron de frente: fallecieron las 4 mujeres y un matrimonio que viajaba en una camioneta. Viajaban las mujeres con la emoción de disfrutar sus vacaciones en la playa; por las evidencias, iban tomando bebidas embriagantes y basto un cambio de carril para rebasar para perder la vida.

CONOCER EL TIEMPO.

Sabia virtud de conocer el tiempo fue el legado de Renato Leduc. Y es algo que muchos, unos con la inexperiencia de la juventud, otros con el de la vejez, no asimilan. ¿Por qué las prisas? Por eso las recomendaciones sobre la velocidad al manejar en carretera; los consejos de no manejar cansado, de no tomar alcohol… pero, sobre todo, el recordatorio de que en casa te espera la familia.

¿Por qué se necesita ver una patrulla para disminuir la velocidad?