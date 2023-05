Nada le costaba al Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda cantearse para el otro lado y acatar la máxima

de que muerto el Rey viva el Rey, porque al final de cuentas está al frente de una dependencia que no puede

quedarse con las denuncias archivadas, por ello, que bien que fue citado a comparecer ante la Comisión Legislativa

de Anticorrupción, porque solo así soltó la sopa y señaló que podría ser la semana venidera cuando pidan a un juez

de control la judicialización de las denuncias.

Se trata de casi medio centenar de denuncias interpuestas por las áreas de Obras Públicas, Finanzas, Educación,

Salud, Desarrollo Rural y la Comisión Estatal del Agua, de las cuales, la responsable de la Consejería Jurídica del

Gobernador de la entidad, abogada Tania Contreras López, había señalado que estaban inactivas, porque la

Fiscalía Anticorrupción no generaba información respecto a la integración de las carpetas de investigación.

Obvio que la presencia de Ramírez Castañeda en el Congreso del Estado no fue nada agradable, pese a que, los

Legisladores panistas trataban de cubrirlo, de hacerle esquina o de suavizar los reclamos de los Legisladores

regeneracionistas que integran la Comisión ante la cual compareció en funcionario de la Fiscalía.

Incluso, en voz del Diputado local plurinominal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, quedó asentada la dudota de que, las

cosas dichas por el Fiscal Anticorrupción sean ciertas, por ello, el empresario matamorense avecindado en la capital

de Tamaulipas, se supone estará vigilante de que, alguno de los Juzgados del Poder Judicial, intervenga para

solicitar ordenes de aprehensión a exfuncionarios de la administración panista que hizo y deshizo con los recursos

públicos todo aquello que quisieron para beneficiarse de cada peso que había en los presupuestos operativos o de

obras.

El Fiscal que traía una cara de que no quebraba un plato, también aprovechó que las cámaras y micrófonos no se

perdían ni gestos y palabras que salieran de su boca para señalar que solicitará a las autoridades federales que de

nuevo le practiquen las pruebas de control y confianza, al estar seguro de que los resultados del año pasado no

pudieron ser ciertos.

Desde luego se quedó en el cargo, porque los Legisladores no ponen todavía atención precisa para sacarlo de la

chamba y nombra a uno nuevo, sin embargo, las cosas pueden cambiar de cualquier momento y a lo mejor la salida

de Ramírez Castañeda puede provocar hasta la caída del cargo de Magistrado del anterior Fiscal Anticorrupción,

Javier Castro Ormaechea, quien se coló al gobierno panista del sexenio pasado porque pensaron que con él

tendrían la protección necesaria habida cuenta que, le consideraron como recto, sin darse cuenta que dejaban la

Iglesia en manos de Lutero.

Ahora bien, si el Fiscal Anticorrupción pretende hacer nuevas pruebas, es porque se quiere quedar en el cargo,

mínimo por el tiempo que dure su jefe, el otro Fiscal, el General Justicia, Irvin Barrios Mojica, que también está

demás en la dependencia, pues debió de renunciar al término del sexenio anterior, no le hace que en la Ley hayan

colocado párrafos que le permiten mantenerse en el cargo, aunque no lo quieran los actuales funcionarios del

gabinete estatal.

Las casi 50 denuncias que están en el armado de carpetas para que se conviertan en investigaciones judiciales,

implican a más de 120 exfuncionarios del sexenio pasado, que creen que ya la libraron, porque tienen pagado por

adelantado la defensa a través de despachos jurídicos tanto de la Ciudad de México, Puebla, Mérida y Monterrey,

mismos que cobrar un dineral por un trabajo que todavía no llevan a cabo y que, salió de la Secretaría de Finanzas

que tuvo a su cargo la contadora reynosense María de Lourdes Arteaga Reyna.

Llamó la atención en el caso del diálogo de los Diputados de la Comisión Anticorrupción que no quedaron

satisfechos con la información aportada por Ramírez Castañeda, por ello, corrió la versión de que, pronto, en unos

días más podrían citarle de nuevo para continuar con el análisis de las acciones que lleva a cabo en la dependencia,

porque advierten verdades a medias, sobre todo, por los cuestionamientos del Diputado Cárdenas Gutiérrez.

Los otros.

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, contador Guillermo Mendoza Cavazos tiene abierta la oferta

educativa de la institución para los jóvenes que concluirán la preparatoria por esas fechas y que deben de ingresar

al educación superior.

De acuerdo con la información de la Universidad pública, existen las condiciones necesarias para que las

Facultades que registren una alta demanda de espacios para estudiantes de Tamaulipas y de otras entidades del

país, se atienda al 100 por ciento, dicho de otra forma, podrían ampliarse la cantidad de grupos para cubrir las

necesidades.

En su oportunidad equipos de trabajo de las Unidades Académicas se dedicaron a recorrer las escuelas

preparatorias para promocionar las carreras que existen en los Campus Universitarios y desde luego para aquellos

casos en los que la demanda de carreras no este en el campus de la ciudad, se entregó toda la información para

que los alumnos conecten con las instituciones de otras localidades.

La UAT tiene la mayor cobertura de educación superior, una gran matrícula y los programas académicos certificados

que son garantía para que los estudiantes puedan egresar con las herramientas necesarias para enfrentar la vida

con una perspectiva de alta productividad.

La universidad del estado está a la altura de las necesidades académicas de los alumnos y, para aquellos que

tienen altos promedios y que podrían lograr los mejores aprovechamientos una vez que se incorporen a la

educación superior, pueden obtener becas que les permitan cursas las carreras con mayor tranquilidad para sus

familias.

Es el Día de las Madres y en el recuerdo familiar siempre estarán en un sitio muy especial, María del Pilar Calanda

de la Lastra, María Kuri Sánchez y Minerva Barraza de Terrazas, quienes cumplieron una gran misión en vida y

ahora son como ángeles que cuidan de sus familias.