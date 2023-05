Tanto a nivel nacional, estatal y municipal eso es lo que quiere el máximo

jefe supremo de los guindos Andrés Manuel López Obrador. Primero antes que

todo, que el candidato para el 2024, o sea, para la grande, sea de unidad.

Si recordamos muy bien, la revelación la hizo el pasado 28 de abril en

Palacio Nacional, cuando se reunió con senadores y sus cuatro fichas

denominadas “corcholatas”, con las que pretende jugar el próximo año, es decir,

Adán Augusto López Hernández, de Gobernación; Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa

de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard Casaubón, de Relaciones

Exteriores y el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada del senado.

Ahí el presidente marco muy bien el rumbo, pues les dio hasta finales del

mes de julio para llegar a un consenso, la unidad entre los cuatro aspirantes más

fuertes a alcanzar la presidencia de la Republica que en su momento la dejará

López Obrador.

Asimismo lo que se estará jugando en Tamaulipas, las 2 senadurías, 8

diputaciones federales, 22 diputaciones locales y los 43 Ayuntamientos locales,

donde también se le está apostando a la unidad, sobre todo allá por el altiplano

tamaulipeco, donde andan como “perros y gatos” los de este instituto político en

cada uno de los municipios de esta región y quienes según algunos ya tienen

amarrada la candidatura, sobre todo aquellos que ostentan un cargo político,

cuando bien saben que el proceso electoral aun no arranca y no hay nada para

nadie.

Tampoco se sorprenda que esos que aspiran a la presidencia municipal

sean sometidos a una encuesta para medirlos y calarlos y el que sea favorecido

que amarre la unidad, por lo que si no les gusta así que vayan buscándole por otro

lado, al cabo que los de enfrente están ávidos de que les caiga algo para jugar,

porque de “gallos” como en el redondel no traen nada y puro cartucho quemado.

Sin embargo, en Bustamante el panorama es otro, distinto y ahí no hay

problema, pues al actual alcaldesa Brisa Verber Rodríguez, por su buen trabajo al

frente de la comuna, seguramente no tendrá ningún problema para ir por la

reelección. Así las cosas por allá, por lo que hay que esperar los tiempos de las

definiciones políticas.

También no hay que olvidad que en Tamaulipas, el que manda es el

gobernador Américo Villarreal Anaya, a quien el presidente de la Republica le

tiene toda la confianza y será quien decida el que va a calarse y por ello los que

vayan a contender a un cargo de elección popular deben ser aliados de su

gobierno y que coincidan en el proyecto sexenal que acaba de arrancar hace más

de 8 meses como ya lo habíamos comentado en la columna anterior. Que también

compartan los principios de la 4T, y que sean candidatos probados, con

experiencia, conocimiento territorial y capacidad para lograr acuerdos. Que sean

garantía de triunfo, porque aquí como en otros lados no se va a seleccionar que

porque me caes bien, al ay se va, a ver si pega, no, aquí no es como en los otros

partidos que lucran con las candidaturas al mejor postor y Morena va por la

unidad.

NOTAS CORTAS

1.- Corre muy fuerte el rumor de que hay un matrimonio de primer nivel por

esta región del altiplano, que presume estar bien y no es así, pues cada vez que

los vemos en eventos políticos se ven más distantes uno al otro. Es más se afirma

que duermen en camas separadas y hasta se avientan uno que otro piquete como:

Sabes querida, cuando hablas me recuerdas al mar. –Qué lindo, mi amor. No

sabía que te importara tanto.- No, no me impresionas… ¡Me mareas!… Y otro: He

oído hablar tan bien de ti que… ¡Creí que te habías muerto! ¿Quién será ese

matrimonio?

2.- Sera este miércoles 10 de mayo en la Plaza Principal de Bustamante (20

de Noviembre) y Palmillas, cuando ambos Ayuntamientos presididas por Brisa

Verber Rodríguez y Ma. de las Nieves Ramírez Compeán, respectivamente, harán

el festival dedicado a las madres con la presentación de Grupos para festejar y

apapachar a nuestras madres de estos municipios de la sierra.

3.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién es el ex alcalde de Miquihuana al que sus amigos le

apodan el “Mueble Fino”? por aquello de que está “bien acabado”, jajaja.

4.- Una de sociales. Va el saludo de la columna para la buena amiga y

regidora Morenista del Ayuntamiento de Victoria, Imelda Bernal Sánchez,

Presidenta de la Comisión de Vinculación con los Programas de Bienestar Social

Estatal y Federal, pues este próximo 13 de mayo es su cumpleaños a quien sus

amigos y familiares la festejaran en grande en conocido centro social de la capital

tamaulipeca. Enhorabuena mi regidora y que vengan muchos años más de vida.

5.- De última hora: El Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 30 del

SNTE en Tamaulipas, que preside el Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, celebró en

grande el festejo del Día de la Madre, sobre todo a aquellas que forman parte de

este sindicato, donde les rifo bonitos regalos especiales y dio un emotivo mensaje.

Mañana abundaremos más del tema en detalle.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer

político tamaulipeco.