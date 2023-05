Tras de que dentro de las comisiones en el Congreso del Estado, se aprobara poner a votación la modificación al artículo 19 BIS de la Constitución Política de Tamaulipas, para que la protección a servidores públicos se termine al concluir su encomienda, que aplicaría tanto al ex gobernador como ex secretarios de Seguridad Publica y Secretaria General, que actualmente goza del servicio de guaruras con costo al estado, pues esto no gusto para nada a los panistas que aún le son fieles al ex mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, saliendo a la defensa el panista de la Zona Sur del Estado Mon Maron, para casi con lágrimas en los ojos, reclamo a los legisladores de Morena que si algo les llega a pasar a Cabeza de Vaca y compañía por quietarle la seguridad, pues quedara en su conciencia, como así quedo evidenciado en los videos tomados durante la sesión en el Congreso.

Y es que los legisladores de Morena ya no quieren permitir que la seguridad del ex mandatario le siga costando a los tamaulipecos, recursos que bien podrían estarse destinando para mejoras en el estado en lugar de pagarle las guaruras, a quien dejo el estado hundido en el atraso en obras y con una larga lista de adeudo a proveedores.

Y es que bien dice la legisladora Úrsula Salazar Mojica, que el ex mandatario ni radica ni en el estado, mucho menos en el país, por lo que no requiere su seguridad personal, para la cual se le paga a más de 20 elementos que no pueden ni deben estar cuidando los ranchos o las viviendas del mandatario y su familia si él no está ahí, y más cuando esto significa un gasto para el estado de más de un millón 100 mil pesos al mes.

Lo más inaudito de que los legisladores panistas estén tan preocupados porque se le retire la seguridad a Cabeza de Vaca que por los tamaulipecos.

Pero debido a que las tres diputadas independientes Sandra García, Linda Mireya González y Danya Aguilar Orozco, antes de la fracción del PAN, están apoyando esta reforma, pues el senador Ismael García Cabeza de Vaca ha emprendido agresivas acciones en contra de las tres damas, ante lo que las legisladoras analizan la posibilidad de presentar una demanda en su contra por violencia de genero

Por otro lado ¿porque será que no le creen al Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, cuando dice que la próxima semana se comenzará a proceder contra los ex funcionarios estatales panistas? Así ya sabemos, porque para eso lo dejo el ex gobernador Cabeza de Vaca, para protegerse las espaldas, ante esta situación es que el diputado Gustavo Cárdenas no se quedara de brazos cruzados, e ira ante un juez de control, para solicitar la fecha de audiencia inicial de las 47 carpetas de investigación que hay en contra de los ex funcionarios de la administración cabecista.

En caso de que el Fiscal Raúl Ramírez Castañeda haya dicho mentiras, pues que se le investigue, porque lo cierto es que las investigaciones van a paso de tortuga. Pero al comparecer ante el Congreso y bajo juramento decir la verdad y no hacerlo, pues le costaría a él.

Cambiando de tema, el gobierno estatal festejo el día de las madres, por lo que el gobernador Américo Villarreal junto con su esposa María de Villarreal, encabezaron un festejo multitudinario en González Tamaulipas con la asistencia de las mamás de Antiguo y Nuevo Morelos, El Mante, Llera, Xicoténcatl, Ocampo, Gómez Farías y Aldama.

Ahí el mandatario la hacer uso de la palabra enfatizo que en el gobierno de la Transformación es tiempo de las mujeres, por lo que no se tolerara que existan agresiones hacia las mujeres.

Cerramos esta colaboración deseándoles un feliz día de las Madres.