Escondido y huyendo en un lugar de la unión americana donde ha permanecido desde

antes de su mandato en el gobierno de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA

CABEZA DE VACA lanzó como ya es su costumbre enésima cacayca en contra del

gobierno federal y del estado en su muy trillado discurso en contra de la inseguridad que

según su dicho prevalece en ambas instancias.

Esto ocurrió en un evento panista de corte nacional desarrollado en Aguascalientes y en

donde el ex mandatario a través de sus testaferros volvió a engañar al panismo pues

dejaron correr la especie que el reynosense se aparecerá físicamente en dicha plenaria lo

cual evidentemente resultó enésima mentira de su parte.

En su tradicional costumbre belicosa y a través de las redes sociales CABEZA DE VACA

manifestó el aumento de la violencia en la actual administración federal sin siquiera

comentar que durante su sexenio hubo excesos policiales y reiterados eventos

encabezados por la delincuencia organizada.

Ahí mismo aprovecho para promocionarse en busca de la presidencia de la república, sin

embargo su dicho solo huele a mentira tan simple que bien que sabe que ni por error se

pararía en ninguna parte del territorio nacional menos en el estatal pues está absolutamente

cierto que de hacerlo sus días y horas podrían acabar en la cárcel por los innumerables

delitos que cometió en el ejercicio del poder.

En ese sentido se sabe que ya están listas más de una decena de denuncias en su contra

todas ellas debidamente documentadas por parte de las autoridades judiciales incluso, sus

mismos cómplices el Fiscal General de Justicia IRVING BARRIOS MOJICA y de

Anticorrupción RAUL RAMÍREZ CASTAÑEDA respectivamente, no les quedara de otra que

acatar la ley así se resistan como sistemáticamente lo han venido haciendo a los largo de

un poco más de siete meses.

En otro punto hablando de cómplices trasciende que el aún Auditor Superior del Estado

JORGE ESPINO ASCANIO anda de lo más desesperado tratando de negociar con el poder

legislativo evitar presentarse ante el grueso de los diputados quienes han dicho que citarán

a comparecer al mentado funcionario.

Lo triste para el oscuro personaje es que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado

tiene plenas facultades para obligarlo a que acuda y rinda cuentas por el trabajo que ha

realizado en el cargo que detenta.

El miedo del auditor ESPINO ASCANIO es inconmensurable pues de llevarlo a la palestra

legislativa será objeto de una serie de preguntas que tienen que ver con su arbitrario y

nebuloso que hacer, así de fácil.

Por lo demás y al margen de lo que sucede con estos últimos tres “personajes” del pasado

sabemos que no harán huesos viejos sin embargo antes tendrán que responder por sus

fechorías, al tiempo.

En tanto el tema respecto a la investigación que se hace en contra del magistrado del

Tribunal Electoral del Estado EDGAR DANES ROJAS por supuestas irregularidades

cometidas a obtener ingresos ilegales y que parecía ser asunto olvidado pronto volverá al

escenario y por ende será noticia.

Lo anterior luego que desde la Cdmx existe la más firme intención que el espinoso asunto

no se le de carpetazo, en pocas palabras EDGAR DANES según lo que sabemos no tendrá

para nada una semana tranquila y todo por hacer las cosas mal, vaya tipo.

En otro tema con el impulso de por lo menos 38 proyectos estratégicos por parte del

Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se busca reactivar de manera

contundente la economía para que Tamaulipas regrese a los primeros planos nacionales.

Dentro de esta encomiable labor se encuentran proyectos de toda índole hidráulicos, abasto

de agua potable, energía eléctrica en lugares donde aún no existe, construcción, ampliación

y equipamiento de hospitales, desarrollo urbano, vialidad, atención suprema a la producción

agropecuaria entre otras muchas acciones gubernamentales.

Luego de padecer por la falta de atención de la pasada administración estatal es idea

central del actual gobierno llevar apoyo en todos los sentidos a las y los tamaulipecos y esto

se refleja gracias a la visión y ganas de trabajar del Gobernador VILLARREAL ANAYA.

En otras cosas acompañado de autoridades estatales, municipales, funcionarios

universitarios, padres de familia y cientos de estudiantes, el rector de la Universidad

Autónoma de Tamaulipas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS inauguró la Feria

Universitaria del Libro 2023 correspondiente a Reynosa.

Cabe hacer mención que el rector MENDOZA CAVAZOS manifestó que el magno evento

incluye su desarrollo en cuatro sedes siendo la primera en Victoria posteriormente Reynosa

y finalmente Tampico y Nuevo Laredo.

La idea final es detonar actividades como esta, generar espacios apertura y familiares que

tengan como objetivo la difusión del tema de la lectura, el amor por los libros y escuchar a

los autores entre otras muchas cosas, así mismo con ello la UAT prosigue con el proceso

de vinculación con todos los sectores de la sociedad sostuvo el rector MENDOZA

CAVAZOS.

Correo: [email protected]