Estamos a meses de que el Centro Nacional de Inteligencia y el Fiscal General, mandaron un oficio al Congreso del Estado comunicando que el señor Ramírez no es apto para desempeñar el encargo de Fiscal Anticorrupción. No pasó los exámenes de confianza.

Ni tardo ni perezoso pidió la protección de la justicia federal, jurando prácticamente que es un angelito perseguido por los demonios.

Para alargar su caída, se dijo víctima “de infamias, deshonra y acoso laboral” por ser expuesto a redes sociales, prensa escrita y televisión; sufrir ataques a su salud mental y daños psicológicos.

Le cargó “copeteado” a su recurso, diciendo “recibir ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a su reputación, exposición mediática, tortura, tormentos y estar en peligro inminente de privación de la vida”.

Aunque usted no lo crea, de todo eso se dijo víctima el abogado que, afrentoso, fue al Congreso local a decir que iniciaba proceso contra la diputada Ursula Salazar.

De pasadita, exigió que le devolvieran los “guaruras” que se tenía asignados para protegerlo.

Se le volteó el chirrión por el palito, como dice las voz popular. El carnicero se convirtió en res.

En enero obtuvo un amparo a medias, suspensión en contra de lo que se quejó, menos dejar de ser investigado por Constantino, el Fiscal de Asuntos Internos, parte de las huestes de forasteros que trajo Irving Barrios.

A seis meses de la llegada de la 4T a Tamaulipas, y cuando se han presentado hasta 43 denuncias de presunción de delitos, es fecha que el Zar no ha judicializado a nadie, como repite la Asesora Jurídica del Gobierno, Tania Contreras.

Lo dijo este lunes, la semana anterior y más antes y aquel parece no escuchar. El burocratismo se apoderó de la Fiscalía, los expedientes no se mueven, sigue rezagados ¿premeditación para beneficiar a los panistas?. Es la sospecha

Ahí está el “cuello de botella” a los asuntos que tienen prisa de solución para que los delitos del panismo no queden impunes.

Luego de las declaraciones de Tania a reporteros, otra vez, como queriendo lavar culpas, el “carnal” encargado de perseguir a los delincuentes del gobierno, mandó boletincito a las redes insinuando que presenta chamba.

A media mañana los acudieron a Palacio de Gobierno empleados de la Fiscalía Especializada, Policía Investigadora y Peritos de la Fiscalía que treparon hasta la segunda esquina del poder. Nada dijeron, se fueron como llegaron.

Instantes después el quejoso de ser maltratado y expuesto en redes, publicó que “realizaron una diligencia ministerial en coordinación con la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales”, a lo que desde gayola le gritaron si es cierto que investiga a sus cuates del cabecismo.

Es tiempo que se le llegue “su día”, como dijo él con sorna.

Los meses pasan y el respetable exige justicia, no por ver sangre sino para que no queden impunes los presuntos delitos de que son acusados los ex funcionarios.

Sigue pendiente el juicio de amparo 2834/2022 para determinar en definitiva –análisis de fondo- si Don Raúl se va o se queda en la chamba que le dio Cabeza de Vaca.

El tiempo pasa. Dicho amparo fue solicitado desde el tres de noviembre, y los actores y público de gayola quiere ver hechos.

Por lo pronto el abogado continúa con goce de sueldo, prestaciones de Ley, claro que con los escoltas o “guaruras” y el vehículo millonario que tiene asignado.

Esperemos que los juzgadores no tarden mucho en resolver porque el tigre (la ciudadanía) se desespera.

Tema aparte, el Gobernador Américo Villarreal recibió a la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, quien vino a presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública en reunión en el Museo Tamux.

Es un modelo nuevo que replicará en los 43 municipios, en que se creará la figura de Juez Cívico y una policía de proximidad de común acuerdo con los ayuntamientos (en 650 municipios no hay policía municipal, influyendo Tamaulipas).

Volverán a aplicarse sanciones por faltas administrativas, solución de conflictos vecinales, mediación por delitos patrimoniales no violentos y un sistema de audiencias públicas, así como terapias y tratamiento contra las adicciones.

Por el rumbo del ayuntamiento capitalino, se publicó el martes la convocatoria nacional para la compra de dos lotes de luminarias Led que serán instaladas en calles y avenidas.

El alcalde Gattás andaba en el programa Yo Elijo Victoria en las márgenes del río San Marcos, donde en Semana Santa se presentan diversos eventos, y donde se echó un bailazo con su esposa Lucy. Habrá 50 actividades y se espera una afluencia de más de 50 mil personas entre locales y foráneos.

Empleados del Gobierno y municipios tendrán libres viernes y sábado Santos.