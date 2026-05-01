‎En un ejercicio de Parlamento Abierto orientado a fortalecer el marco jurídico en materia de derechos humanos, el Congreso local, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, llevó a cabo en Altamira el Foro de Participación para la Construcción de la Reforma a su ley.

La actividad se desarrolló en el IEST Anáhuac Campus Altamira, encabezada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, diputada Eva Araceli Reyes González, con la participación del diputado Marcelo Abundiz, integrante de este órgano legislativo, así como de las y los diputados Lucero Deosdady Martínez López, José Abdo Schekaibán Ongay, Ma del Rosario González Flores y Úrsula Salazar Mojica.

‎El foro reunió a representantes de la sociedad civil organizada, barras y colegios de abogados, estudiantes universitarios, colectivos y diversos sectores sociales, quienes participaron en mesas temáticas para aportar propuestas sobre protección y defensa de derechos humanos, promoción y difusión, armonización legislativa, fortalecimiento institucional y acciones de colaboración con la CNDH y otros organismos.

‎Durante su intervención, la legisladora Reyes González destacó que este ejercicio busca consolidar una reforma integral construida desde la participación ciudadana.

‎“La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas cumple 35 años de vida institucional, y este aniversario no debe ser solo una conmemoración, sino una oportunidad para revisar, actualizar y fortalecer su marco jurídico de frente a la sociedad y en corresponsabilidad”, expresó.

‎Señaló que desde el Congreso se impulsa una legislación viva y acorde a los retos actuales.

‎“Una ley en materia de derechos humanos debe responder al tiempo presente; debe servir para proteger mejor, prevenir abusos, fortalecer mecanismos de defensa y promover una cultura de respeto”, afirmó.

‎Asimismo, subrayó que el objetivo es construir una reforma que fortalezca a la institución como instrumento de justicia y garantice que las acciones institucionales tengan un impacto real en la vida de las personas.