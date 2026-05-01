Cd. Victoria, 30 de abril de 2026.- En el marco de los festejos del Día del Niño y la Niña, la presidenta del Sistema DIF Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, organizaron alegre convivio a alumnos de jardines, escuelas primarias y asociaciones civiles.

En su mensaje de felicitación, coincidieron en que el 30 de abril es un fecha muy especial en la que se reconoce la alegría, la esperanza y reafirma el compromiso de promover actividades que fortalezcan el bienestar de la niñez.

“Ustedes nos enseñan todos los días niñas y niños el valor de la alegría y la esperanza, el DIF Victoria les desea que su día esté lleno de sonrisas, amor y momentos inolvidables”, manifestó Lucy de Gattás en el inicio de las festividades realizadas en la explanada del DIF Victoria.

El alcalde Eduardo Gattás Báez se unió a los festejos, que contó con la presentación oficial de la nueva mascota del DIF Victoria +AMOR, entrega de regalos, dulces, refrigerio, reconocimientos a niñas y niños destacados en las artes y el deporte, y entrada gratuita al circo Fantastic Soley Circus.