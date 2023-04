Entre frio, protestas y huelgas se desarrolló la Semana Mayor en Matamoros, mientras que unos peleaban por que les fuera abierta la playa a automovilistas, tras la medida implementada para buscar garantizar la seguridad de los visitantes, y evitar accidentes causados por uno que otro visitante que gusta en exceso de las bebidas embriagantes, por lo que se negaba el paso de unidades motrices al área de restaurantes del balneario, pues esta medida que aunque necesaria, pues no fue aceptada por los restauranteros que inmediatamente protestaron en la entrada del balneario, para que se diera marcha atrás a esta medida, pero las cosas no saldrían como estos quejosos esperaban, que ya se frotaban las manos ante las ganancias que ya veían, ante la gran afluencia que en esta temporada se registra en Playa Bagdad, pero pues no fue así, ya que sería la madre naturaleza que les terminaría dando una lección, al registrar marea alta que llegaba hasta sus locales, por lo que sus reclamos por una zona abierta pues fue en vano, ya que como quiera se tuvo que prohibir que los vehículos se estacionaran ahí, para prevenir que estos se atascaran a causa del oleaje, aunado a la baja afluencia que el frio ocasiono.

Total estas vacaciones no fueron como se esperaban, ante el frente frio que llego a la región, el que termino ahuyentando a los turistas que se esperaba visitaran la playa Bagdad, que ante las lluvias y bajas temperaturas que se registraron, pues fueron pocos los valientes que se animaron a acudir y meterse en las frías aguas del Golfo de México, pero aun así familias de otros estados, que tenían como tradición visitar el balneario, regresaron tras la pausa que hicieran obligados por el Covid-19, aunque en esta ocasión en el vestuario debieron incluir suéteres, chamarras y cobijas para soportar las temperaturas este viernes Santo.

Aun cuando la afluencia no fue la esperada, las autoridades municipales de Matamoros junto con las dependencias participantes en el operativo de Santa Segura 2023, pusieron todo su empeño por brindar la mejor atención a los visitantes, sobre todo cuando se trató de emergencias, que afortunadamente no fueron graves, pero aun así se mantuvieron a la expectativa, apoyados con un helicóptero para traslados en caso de así requerirlo.

Se espera que este domingo las condiciones climáticas mejoren, y el balneario tenga una mayor afluencia ante la celebración del llamado Día de la Coneja, en el que miles de familia acuden a los parques y áreas verdes para disfrutar esta tradición, por lo que son muchos los matamorenses que optan por visitar la playa Bagdad ese domingo.

Lamentablemente para más de 600 familias este periodo vacacional no fue como lo esperaban, ante la ya confirmada noticia pues que ya no tendrán pago ni trabajo, al no llegar a un acuerdo el Sindicato de Jornaleros con el corporativo de la empresa Componentes Universales, por lo que fueron colocadas las banderas rojinegras en los accesos de la misma, con lo que se buscara asegurar el equipo y maquinaria que se encuentra en el inmueble, para tratar de cubrir las liquidaciones de los obreros.

Esta mala noticia les fue confirmada por el dirigente obrero Juan Villafuerte, ante el desánimo de quienes hasta hace unas semanas tenían un ingreso, que ellos creían seguro, y que de la noche a la mañana pues se encontraran sin trabajo y con un futuro incierto, teniendo muchos de ellos familia que mantener.

Se veía más que difícil que las negociaciones, que según el líder obrero se realizaban con los integrantes del corporativo tuvieran éxito, dada a la manera tan vil como cerro la maquiladora, ocultando la liquidación de sus gerentes una semana atrás del cierre, del que asegura Villafuerte no estaba enterado, bueno eso dice él.

Por lo que esas negociaciones más bien fue como darles atole con el dedo a los obreros, que abrigaron falsas esperanzas de llegar a algún logro en lo referente a su liquidación, lo que deberán esperar un tiempo para ver, primeramente, que fue los que le dejaron al interior de la maquiladora, si es que no se llevan una desagradable sorpresa ellos y su líder, que, aunque pocos lo digan, están temiendo suceda.