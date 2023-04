El término vacación proviene del vocablo latino que significa descanso, asueto, holganza, receso, pausa, respiro, alto, etc., que bien puede ser en contextos muy distintos como escolares, laborales, deportivos, políticos y de gobierno.

En México y en el mundo las vacaciones son obligatorias para los trabajadores asalariados y en el título de hoy se adicionó la palabra “Santas” porque es una tradición que este período sea, en la fiesta cristiana que recuerda el final de Cristo en la Tierra: La Pasión, La Muerte y La Resurrección. En lenguaje profano desde el arribo a Jerusalén y proclamado Salvador, hasta el proceso, muerte y resurrección.

Un dato ¿curioso? es que nuestros legisladores federales (diputados) determinaron una suspensión de labores que van del lunes 3 al 7 de abril, reanudando el próximo lunes 10… a pesar de que se cuentan 3 mil 416 iniciativas en rezago.

Precisamente por este gran rezago se conformó un grupo plural (todos los partidos políticos) con el objetivo de acelerar el trámite de las iniciativas y dictámenes pendientes que existe. Sin embargo, respetuosos del calendario religioso y de los días de guardar, dedicados a la reflexión, el descanso, y los profanos a las campañas, pero si Dios quiere regresan el lunes 11 continuar con su trabajo legislativo.

TAMAULIPAS SIGUE

En tierras donde gobierna el Dr. Américo Villarreal Anaya, el viernes pasado se dio una conferencia de prensa en Acción Nacional, con el tema del exgobernador Francisco García, se infiere que la idea central es continuar con la campaña de persuasión de la precandidatura por la presidencia de la República, sigue presente.

La conferencia de prensa fue en la sede del Edificio Estatal de los Pitufos, presidida por el equipo de abogados que sigue en la lucha contra las instituciones que representa el gobierno federal que insiste en llevar tras las rejas al de Reynosa.

Mientras los tamaulipecos apolíticos, desinformados o distraídos, este domingo sufrieron con el NO cambio de horario que autorizó el presidente Manuel López desde febrero pasado, pero que algunos teléfonos celulares y computadoras, por alguna razón llamado sistema programado, engañó a los compatriotas.

Desde marzo pasado, los 10 municipios de la frontera norte de Tamaulipas, desde Nuevo Laredo, pasando por Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y hasta Matamoros, modificaron su horario como en Estados Unidos, adelantando una hora, aunque ello ha causó -en su momento- problemas de adaptación, sobre todo para muchos no residentes de aquella zona.

¿CONSIGNA?

Llamó la atención una nota publicada por el periodista Salvador Valadez con declaraciones de un profesor en su calidad de presidente de la Asociación de Padres de Familia y Maestros en el Estado, Miguel Ángel Tovar Tapia, cuando afirmó que son “…alrededor de 40 escuelas de educación básica de Ciudad Victoria tienen problemas por falta de maestros en grupo…”

El profesor Tovar Tapia afirma que “…como consecuencia de que las autoridades no se ponen de acuerdo para asignación de nuevos mentores… en especial en planteles que tienen meses padeciendo esa situación…” Las declaraciones de Don Miguel Ángel no evidencian denuncia específica, por ejemplo, deja al aire identificar a los personajes en conflicto, de tal forma que no permiten asignaciones docentes.

Es muy cierto que las estadísticas de deserción escolar por la pandemia del COVID 19, no solo en Tamaulipas, sino en el país fueron muy significativas en todos los niveles desde educación básica hasta la superior. Aunque también es cierto que, desde antes de concluir el pasado ciclo escolar, se intensificaron los esfuerzos para superar, poco a poco, el rezago académico.

Miguel Ángel Tovar, como profesor, ahora frente a los padres de Familia el Estado, sabe del esfuerzo de maestros frente a grupo que, incluso de sus propios ingresos, asignaron para la compra de equipo computacional y contratar la cobertura de internet, sin contar con la preparación tecnológica que tuvieron que adquirir en tiempo record.

La pregunta del millón es ¿Cuántos papás apoyaron a sus hijos con las clases en línea? Hubo retraso, no se niega… pero los padres de familia que representa Miguel Ángel Tovar Tapia, no deben confundir temas, porque él mismo como docente sabe, conoce de deserción o abandono escolar y otra cosa muy distinta es el retraso académico y muy otra, la asignación de recursos humanos a las escuelas.