Lépero y grosero, payaso, Gerardo Fernández Noroña recorrió el fin de semana seis municipios del centro de Tamaulipas ¿qué busca?.

No hace falta mencionar que es diputado federal por el PT. En San Lázaro los panistas le impusieron el alias de “Changoleón” y él, a su vez, los bautizó como “Paniagudos”.

A lo mejor “le falta un tornillo”, pero siempre está en la primera línea de batalla de la 4T en contra de los conservadores.

Arribó a esta capital el sábado, todo desvelado, dijo en un video, porque había llegado a su casa –CdMex- a las tres de la mañana “no por andar de farra sino en la pinche tómbola del INE”, para nombrar a los nuevos consejeros.

Le quiere hacer al chistoso, llamar la atención ciudadana por su lenguaje florido e irreverente, algo que provoca hilaridad, sonrisas y carcajadas entre el público.

-Fui el último en salir del pinche aeropuerto –dijo desde Jiménez, refiriendo cuando abordó el avión en la gran capital.

Entre sábado y domingo se desplazó a Victoria, Padilla, Jiménez, San Fernando, Soto la Marina y de pasadita estuvo con gente de Abasolo. Llegó en línea comercial y se va el lunes por la tarde desde la misma capital Aguayo.

Siempre lépero:

-Me decían: No vayas a San Fernando, y les dije, cómo chinga´os no voy a ir.

Quienes analizan temas políticos lo relacionaron de inmediato con los cabecistas, esos que hoy reciben hasta puñaladas siempre y cuando no sean muy profundas, algo que pudiera ser porque es un tipo que cambia de actitudes, pero por lo prono le tupió al jefe del movimiento azul, Francisco Cabeza de Vaca.

Le impuso sobrenombre.

-Ahora resulta que “Cabeza de Huevo” tiene fuero hasta en los bolsillos –refirió, porque ha comprado protección con dinero saqueado.

Escuchamos algunos de sus mensajes. Su léxico le da un aire al de los comediantes Teo González y Polo Polo en el mejor momento de sus carreras ¿se lo imagina usted como Presidente de México?.

Por lo menos le da sabor al caldo y saca de la rutina del no hacer nada a gente de municipios “chicos” donde no hay espacios de entretenimiento.

Cómico al fin, primero dijo que durmió en Jiménez. Luego que en San Fernando.

Cree que puede ser el candidato de Morenas a suceder a López Obrador. Sigue el mismo método de “ranchar” por territorio nacional como lo hizo el tabasqueño durante largos años, aunque con muchas diferencias.

Sabe el comediante que tiene malquerientes en el movimiento obradorista, “donde todavía el viernes me andaban madreando unos compañeros”.

-Díganme que en el PT todos son castos y virginales… Que en Morena son todos a toda madre… Es más, apoco en su familia no tienen una culebra… Yo tengo una –le dijo a la gente de Soto la Marina que asistió a la función.

Le tupió bien a los conservadores que no estuvieron de acuerdo con la designación de los cuatro consejeros del INE. Cuando los nombraron por “tómbola” pusieron peros.

-Quien chingados los entiende ¿el INE se toca o no se toca? Son unos cule…, eso es lo que son.

Ya para dejar al comediante, invitó a sus “clientes” a colocar una manta en el exterior de sus domicilios, próximo 30 de abril, con los nombres de las cinco “corcholatas” –en que se incluye- y espacio para que cualquier ciudadano simule una votación. Está seguro que va a ganar.

Trae buen espectáculo. Conveniente que recorra otros municipios, los del altiplano, los demás del Valle de San Fernando que tienen años sin distracción para sus almas en el mundo depauperado en que viven.

El último sermón del señor Fernández:

-Fíjense como es de hipócrita la oposición. Dicen el INE no se toca, como si quisiéramos hacerle algo al pinche INE.

Y, como dicen que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde, en algún momento de la precampaña interna Noroña exigió al Presidente AMLO no meta las manos en la sucesión.

Mientras tanto el fin de semana los partidarios de Marcelo Ebrard instalaron la estructura de su “corcholata” en Tampico y Victoria, en concurridos eventos.

En el puerto la senadora Guadalupe Covarrubias organizó la presentación del libro “El Camino de México”, de autoría de Ebrard, ante la presencia de la dirigente nacional del Movimiento Progresista, Luz María Rodríguez Pérez.

El domingo la actividad se realizó en esta capital bajo la dirigencia de Armando Zertuche Zuani, representante del titular de Relaciones Exteriores.

Aparte, el Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, entregó al Congreso del Estado un tanto del Plan Estatal de Desarrollo del sexenio americanista 2022-2028. No profundizó porque el Gobernador Américo Villarreal explicará los contenidos en reunión el 30 de abril con autoridades y sociedad civil en el Centro Cultural Tamaulipas.

Mientras tanto en la Universidad Autónoma de Tamaulipas comenzó el periodo vacacional de primavera en todas las instancias para retornar el 14 de abril. El Rector Guillermo Mendoza Cavazos dijo que se otorgan con base en el Contrato Colectivo de Trabajo y el Calendario Oficial de la casa de cultura.