Hay decenas de errores que los comités de campaña y sus candidatos cometen y aquí, porque sé, bien que sé, que muchos estarán interesados en el tema, les anotaremos varios con el afán de que luego no se quejen.

Claro está, algunos pierden por negocio, es decir porque les conviene ganarse una lanita, comprar facturas -dicen-, o bien porque fueron contratados por candidatos más fuertes que les ocupan para validar, bajarse de la contienda o como adversarios a modo.

Asunto de negocios, pero si no fuera así, si este no fue el caso rumbo al 2024, las reglas son simples. No se hace nada que no da votos, es decir que no es rentable, no se hacen falsos ahorros.

No se contratan chambones operadores, anacrónicos estrategas y la peor de todas, no se sucumbe ante el poderoso cáncer de todos los procesos de vida. La soberbia, esa mente enferma que diría San Agustín.

“La soberbia no es grandeza, sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano”. Y es que cuando la soberbia anida en los corazones y mente es de alto riesgo.

Ojo, en los casos de excepción, la soberbia bien conducida si no se acredita con hechos, lo más seguro es que los proyectos fracasen. Ejemplo, no se trata de ser el mejor de palabra y “hocico”. Se trata de confirmar, a cada paso, que se juega a ganar con los mejores.

Decía el ilustre ex delegado del PRI en Tamaulipas, Salomón Rosas. “Se gana con lo mejor de las peores mañas y a la vez con se gana con lo peor de las mejores mañas”. Filosofía pura, que funciona solamente cuando se tiene los pies en la tierra.

Ya toro pasado la elección extraordinaria de Tamaulipas concluye mañana, por los que se refiere a la parte del proselitismo público. Vendrán 3 días de afilar estructuras y llegará el domingo 19 cuando solamente los ciudadanos sabrán si se quedan en casa o si se quedan guardaditos en su casa, o simplemente tienen mejores cosas que hacer, por ejemplo, sobrevivir a sus problemas de inmediato agobio.

Si el 10, el 20, el 30 por ciento, o los que sean de los 2.7 millones de votantes van a las urnas, que gane el mejor, que desde aquí, la lógica es que los controles estatales están con Morena, el panismo sigue disperso y los amigos del verde, van por el avanzar en ratificación legal de su marca.

De todo lo demás dejemos de especular, que en la guerra de estructuras, José Ramón Gómez Leal, Imelda San Miguel y Manuel Muñoz sabrán para esta fecha si están listos para ganar, para perder, para flotar.

No obstante, el caso más terrible, en el caso de Tamaulipas, es el del Movimiento Ciudadano, quienes al no presentar postor al Senado de Tamaulipas, se quedaron en la línea del “fraude” a sus seguidores y la sociedad que paga impuestos y mantiene a los partidos.

a.- Y claro que son tiempos de que los padres de familia, pero sobre todo los alumnos de secundaria, sigan atentos a determinar su futuro. En este sentido, la administración de Mario López y a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Matamoros puso en marcha con éxito la Expo-Orienta 2023 pro escuelas de preparatoria.

Son tiempos, además de que los futuros egresados de las prepas, revisen con tiempo su traslado a instituciones de educación superior; si lo hacen bien en sus traslados a preparatoria, les será mejor dar el salto a estudios profesionales.

b.- Si así fuera de fácil, estaríamos mil veces mejor. El asunto es que el Obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, se puso a rezar con la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

Si nos va mal, ya sabré que no tuvieron fe suficiente y que son hijos del “demoño”.

Del cuarto piso.- La “literal” tres veces alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, habló sobre los medios, nos dicen pensando en su campaña al Senado.

“Muchas dudas en esta nueva Ley de Comunicación Social, con gasto limitado a 0.1 % del presupuesto, habrá mucha falta de comunicación con los ciudadanos, ejemplo, informe de labores, información de prediales, repuve, campañas de vacunación, siniestros como huracanes, pandemias”.

Nostra Política.- “Los más insolentes en la prosperidad son en la adversidad los más débiles y cobardes; doblan la cerviz en faltándoles la autoridad, y se les ve tan abatidos como se les conoció soberbios; en un momento pasan de un extremo a otro”. Fénelon.

