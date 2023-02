Volvemos a escena en el necesario debate de las ideas que permitan tender el puente del entendimiento, la concordia y el construir los acuerdos necesarios para reencauzar el tren educativo en nuestra entidad.

Lo anterior a discusión dada la forma diferente de construcción del diálogo que debiera darse por los actores que mayormente inciden en la arena educativa, desde la cúpula de Autoridad, representación, hasta el quehacer cotidiano de los maestros en las aulas.

Y cuando hablamos de reencauzar, es porque al paso del tiempo, se fue cambiando la relación de los representantes sindicales con la autoridad, degradándola y cayendo en la autocomplacencia que da la complicidad y desde la escena nacional lo vimos con grandes reformas que desenmascararon el papel de abyección de los dirigentes, desde la reforma a la Ley del ISSSTE, en 2007 para ponerla en práctica con todas sus regresiones privatizadoras a partir del 1 de enero del 2010, así como la punitiva reforma educativa durante el gobierno de Peña Nieto, donde las representaciones, nacional y seccionales jugaron papel de cómplices de tales medidas.

Y llegamos al momento actual, después de larga lucha de al menos dos décadas de los grupos progresistas y democráticos del SNTE en donde lucharon por el voto libre universal y secreto, con piso parejo y con equidad, hechos que estuvieron muy lejos de realizarse dada la intromisión perversa, según, nos lo expresaba un maestro destacado de la región cañera en donde, nos decía que el proceso fue manoseado burdamente por un tal maestro Cota que aún permanece como representante del Comité Ejecutivo Nacional, artífice de la truqueada, que está muy alejada de las aspiraciones de los educadores tamaulipecos por la democracia sindical.

Y ello tiene que ver con pesos y contrapesos en donde a decir de otro destacado maestro de la región frontera, lo que sucede hoy en día en el sector educativo es por la visión autoritaria de quien lleva las riendas de la sección 30 y le secunda otro educador de la región azucarera al decir que el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño es de choque, que está acostumbrado a sacarlo con bravatas, pero también sabemos que Américo es de dialogo respetuoso e inteligente.

Otra maestra también de la región Mante expresa que el magisterio es inteligente y la Institución lo más importante, más allá del representante del momento y que los maestros saben dónde está su trinchera y cuál es la motivación de su lucha, en tanto una voz de la frontera dice que esta forma de hacer política del representante actual, es solo una muestra de su arrogancia y que tendría que ser más inteligente y astuto que hablador,

Esos son solo comentarios que vía telefónica y a través de las redes nos hacen llegar a nuestro sitio, por lo que se deduce que una cosa es el discurso de la unidad y otro el de la realidad y aunque sin duda, para el representante estatal de los educadores es importante la presencia del maestro Naif Hamsho en sus evento de visita a Matamoros, lo cierto es que las huestes del matamorense no se hicieron presentes en tal momento en la tierra de Rigo Tovar.

De ahí que es inusual el que se arranque una gira por la entidad, con declaraciones tales como : “no me reuno con la Secretaria de Educación hasta no hablar con el gobernador” , “no ganó Arnulfo, ganó la democracia y el SNTE” “vamos por regidurías y puestos de elección popular” “vamos por los puestos que nos tocan en la SET” y al final,,,”vamos por las plazas”

En fin, se está en un momento crucial, en donde los educadores desean resultados, pues de nadie es desconocido el respeto que el Gobernador ha profesado por los educadores, por aquello de que su señora madre, fue maestra….sin embargo se llegó el momento de” obras son amores y no meras declaraciones”, resultados que revaloren la función social del maestro.

Los maestros también saben de la trayectoria, inteligencia y sensibilidad social de la Secretaria de Educación, Lucia Aimé Castillo Pastor que en medio del Estado de crisis, deberá sacar lo mejor de sí para dar una respuesta adecuada y puntual a los educadores, a esos que diariamente hacen política educativa de la buena en las aulas, a esos que son mayoría y que no emitieron su voto por el líder actual que llego validado por un 33% de los votos emitidos y además de muchos maestros, un buen porcentaje, que decidieron no votar por múltiples razones entre ellas por el propio hartazgo de dirigentes mediocres como el que se fue con simple pena.

Para cerrar, respecto a la democratización del SNTE, nos llegó un video de uno de los grupos Nacionales que viene sonando fuerte, en donde su dirigente, Ricardo Aguilar quien ha aglutinado a referentes importantes de los estados del país, nos habla en torno a la democratización de este gremio:

“Este 2023 es el año de la Transformación democrática para el SNTE, con nuevos estatutos y reglamentos construidos desde y para los trabajadores, que vaya acorde a la transformación política y social de México, que se ponga a tono con las nuevas generaciones como actor corresponsable, que devuelva la dignidad perdida y arrebatada a los educadores durante las dos últimas décadas, que responda con prontitud a las demandas sentidas de activos y jubilados y que el voto libre y secreto sea una realidad y no una farsa para que tengamos un SNTE Transparente, plural e incluyente.”

Lo anterior sin duda como se espera cambio pues este posicionamiento sin duda es serio , dado que una vez concluidos los procesos farsa de los comités seccionales faltantes, sin duda se tendrá que dar el relevo de la dirigencia nacional, en donde los grupos democráticos del país, deberán sacar a la Organización Sindical en el atolladero que lo metieron los últimos dirigentes, con los que la Pandemia llegó al SNTE….El reto es el impulso democrático responsable y no la mera simulación, porque este año, sin duda hay cambio pues no consideramos que decidan empatarlo con la elección presidencial del 2024……¡a menos que siga imperando la maniobra falaz! y de ello seguiremos comentando en nuestra próxima salida a escena…¡hasta la próxima ¡

El momento actual en el sector educativo nacional, en donde no hay aun Planes y programas acabados 2022, puesto que siguen en construcción y quien cree que serán los constructores del mismo, sin duda los educadores, que siguen sosteniendo la política educativa del país, pero bueno, ya veremos por allá por Agosto, que fue lo que arrojó tal construcción que se viene dando desde los Consejos Técnicos Escolares y los Talleres de formación con ese propósito, en fin, conceptos- moda del quehacer escolar, que arrojen el Plan de Estudios y los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar……. Porque primero fue, el niño al centro, luego dotarlo de humanismo y hoy es la comunidad al centro. Y el maestro, buen motor pero aún falta que se le aceite de brillo….¡Ojalá y el próximo sexenio no le demos otro cariz de maquillaje a lo que se construya en este!

MIENTRAS TANTO EN LA ENTIDAD…..

Con la llegada de la IV T a la entidad, en parte por el hartazgo de una sociedad hastiada por el saqueo del gobierno que aun subyace en la memoria , y en parte por la esperanza de que llegase algo mejor para nuestro estado, en el caso del rubro educativo, llego una mujer inteligente, Lucia Aimé Castillo Pastor, que ha transitado por ese sector en los ámbitos federal y estatal, y que le tocó un escenario complicado, herencia maldita, por el mal uso de los recursos públicos, y la discrecionalidad con que se operó la asignación de plazas en donde la mayoría de las mejores fueron asignadas a funcionarios de la administración anterior, la limitante de presupuesto, el nulo canje o compactación de horas, los cambios de adscripción, lo distante del pago de salarios violatorio de derechos laborales, un contratismo galopante que extinguió la plaza base y redujo a su mínima expresión, logros y conquistas, y una aberrante asignación de claves de último minuto que han metido en un embrollo y parálisis al sector educativo de la entidad, pero nadie ha respondido por ello ni se han fincado responsabilidades o aplicado sanciones aún .

Sin duda no lo hicieron solos, pues en ello participó de manera cómplice, la representación sindical que se fue, la más oscura y cínica, que hayan tenido los educadores, claro sin conceder brillo alguno a sus antecesores, pues al menos los últimos quince años han sido de claroscuros decrecientes para los trabajadores de la Educación.

Por ello es importante que el recién electo Comité Ejecutivo Seccional “haiga sido como haiga sido” tome el toro por los cuernos y no rompa con la esperanza que este proceso “democrático” -del cual hablaremos en próximas entregas- dio a la mayoría del magisterio, y con talento más que con bravuconadas, con propuesta y firmeza , pero con resultados para la totalidad del gremio, cumplan las aspiraciones de reivindicación y justicia para el colectivo y no solo de manera sectaria para la minoría que votó por ellos y a propósito, ¿Por qué no involucrar en la representación a las huestes de Naif Hamsho?, simple pregunta por aquello de la inclusión y del discurso: todos somos Snte….y nos leemos en seguida, cuando salgamos a escena…hasta la próxima.