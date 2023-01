El término como el título de hoy, generalmente se usa para referirnos a la persona que busca generar pleitos o generar polémica de alguna forma.

Dicen los que presumen de saber que su origen nace en las peleas de gallos, pues la persona que prepara a los protagonistas del palenque recibe dicho nombre, cuando cambia el espolón natural del gallo por uno de metal, con el fin de que cause daño al ponente, para soltarlo hasta el término de la pelea.

El adjetivo también es usado en las personas que gustan de preparar -de cualquier forma- a las personas para pelear y disfrutar del resultado, como está sucediendo en Tamaulipas con el tema SET-SNTE.

Quienes se jactan de conocer el espíritu de lucha del Barón de Villagrán, Arnulfo Rodríguez Treviño, saben bien que el profesor sabe plantear, negociar y este último término se debe interpretar desde el ángulo de tener de cada uno de los protagonistas.

Arnulfo nace como líder del magisterio desde la cuna de la educación, la escuela y desde el grupo a su cargo, auxilia en las gestiones sindicales y oficiales, porque su génesis es la frontera con el liderazgo del originario de Miguel Alemán, Jesús ‘Chuy’ Cervantes Sánchez que vivieron la transición de Carlos Jongitud a Elba Esther Gordillo.

Después vendría la sustitución de la originaria de Comitán, Chiapas, con Juan Díaz de la Torre y llegado el momento Alfonso Cepeda Salas es el heredero del sindicato de maestros oficialmente reconocido por el gobierno federal y el de los estados, el SNTE.

Es cierto que el SNTE ha tenido conquistas en el ámbito político del país, cuando algunos representantes del magisterio han incluso gobernado entidades federativas como Hidalgo, Coahuila, Oaxaca, Tlaxcala, etc., pero también el poder legislativo ha recibido a diputados federales y locales de extracción magisterial.

En otros tiempos profesores con el apoyo del SNTE han dirigido incluso a partidos políticos, ocupado secretarías de estado y hasta cargos en la estructura de los municipios con importancia alta, media y baja.

El mismo Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) tiene en sus simpatizantes y militantes a cientos de profesores que han sido apoyado por organizaciones sindicales. El ejemplo es el miso René Juvenal Bejarano Martínez, “El Señor de las Ligas” que no solo se distinguió en el sindicalismo de izquierda, sino que él mismo dirigió la Sección X del SNTE, en la CDMX.

Arnulfo no es improvisado, su primera gestión como secretario general de la 30, dejó buen sabor de boca para los agremiados a la sección, entendiendo que por el PANAL no lograron los votos necesarios para alcanzar la senaduría por Tamaulipas.

Quienes consideran que Arnulfo va por uno o varios cargos de representación popular en los ayuntamientos, en el gobierno o el poder legislativo, posiblemente no se equivoquen, pero ello, me parece, sería un plus, lo prioritario es beneficiar directamente a la mayor parte de sus representados.

En un cambio de canal, aún con el mismo título, los hechos vergonzosos que suceden en la capital del país, cuando las fuerzas del orden público rodearon el edificio de la Alcaldía Cuauhtémoc, por una fantasmal denuncia ante la contraloría y resultó que lo encontrado (dice la alcaldesa sembrado), fue propaganda en contra de la Corcholata del presidente López, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Quién amarra navajas entre el PAN y MORENA en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX? Porque, por un lado, pareciera que fueron los pitufos de Acción Nacional, pero los hechos, como los narran suenan infantiles; la expresión de la alcaldesa Sandra Xantall Cuevas Nieves, mejor conocida como Sandra Cuevas, es que esa propaganda se la sembraron, que no estaba ahí, la llevaron.

Lo muy malo es que los ciudadanos no podemos confiar en las expresiones de muchos, porque incluso con aquella adolescente ‘desaparecida’ en la estación del Metro Indios Verdes y días después apareció aparentemente ‘víctima de un secuestro’. Incluso las autoridades publicitaron videos donde un varón se la llevaba, lo que hacía suponer el secuestro.

La realidad es que la desaparición de la chamaca de16 años fue voluntaria, por lo que quedan en entredicho, no solo las declaraciones oficiales y el material videográfico que se difundieron en los medios, sino la “credibilidad de la mejor policía de México”.